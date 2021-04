La 93e cérémonie des Oscars s’annonçait déjà inhabituelle – retardée en raison de la pandémie et mettant en vedette des films qui, pour la plupart, contournaient les cinémas pour la diffusion en continu. Ensuite, les producteurs, dont Steven Soderbergh et Stacey Sher, ont été invités à secouer la série. C’est ce qu’ils ont fait, en l’installant à Union Station dans le centre-ville de Los Angeles et en modifiant l’ordre des récompenses afin que la meilleure image soit annoncée plus tôt que d’habitude et que le meilleur acteur soit le dernier à être révélé. Alors que «Nomadland» a remporté la meilleure photo comme l’avaient prédit les experts, les espoirs étaient grands pour un balayage par des acteurs de couleur, pour être anéantis tard dans la soirée.

Tout compte fait, c’était l’une des plus étranges soirées aux Oscars en mémoire. Voici les hauts et les bas tels que nous les avons vus.

Entrée la plus cinématographique

L’ouverture a établi des attentes élevées: la caméra a suivi la première présentatrice, Regina King, traversant le dépôt dans un long plan de suivi qui a continué à la suivre alors qu’elle traversait les tables de style banquet, entourée d’invités qui avaient tous été Testé par Covid, testé et testé à nouveau, pour faire bonne mesure. King, dont le premier réalisateur, «One Night in Miami», a été nominé pour trois Oscars, a servi de guide touristique à une scène qui nous a presque fait oublier que nous étions au milieu d’une pandémie. – Sarah Bahr