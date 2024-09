Les meilleurs et les pires moments, de Taylor Swift et Eminem à Sabrina Carpenter et Katy Perry

Après deux ans au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, les Video Music Awards 2024 ont été de retour à New York, mais pas au Radio City Music Hall de Manhattan ni au Barclays Center de Brooklyn. Les VMA se sont tenus à l’UBS Arena d’Elmont, dans l’État de New York.

Train de fête sur le Long Island Rail Road !

Mais alors que New York a toujours fait ressortir le meilleur de la cérémonie de remise des prix – qui a débuté il y a 40 ans, le 14 septembre 1984 – le lieu n’aurait probablement pas fait beaucoup de différence cette année de toute façon, avec sa pertinence décroissante.

Taylor Swift a remporté son cinquième prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight », sa collaboration avec Post Malone. Getty Images pour MTV

Mais même si les VMA ne sont plus l’événement incontournable qu’ils étaient autrefois, alors que MTV se déconnecte de la musique, ils ne sont pas encore morts. Même si rien ne s’est passé mercredi soir pour se rapprocher des moments emblématiques des années passées (et que les récompenses elles-mêmes sont devenues encore plus une considération secondaire par rapport aux performances), ils ont toujours eu la toute-puissante Taylor Swift, qui a remporté son cinquième prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight ».

Voici les meilleurs et les pires moments des VMA 2024.

Le pire : Eminem

Eminem a rappelé l’un des moments les plus marquants des VMA avec sa performance. AFP via Getty Images

Il était logique qu’Eminem ouvre le spectacle : après tout, il fait partie de la royauté des VMA et il avait six nominations avant le début de la soirée grâce à sa vidéo « Houdini » de son album « The Death of Slim Shady (Coup De Grace) ». Mais son retour en 2000, qui enchaînait entre « Houdini » et « Somebody Save Me » (avec des images préenregistrées de Jelly Roll), nous a rappelé que, 24 ans plus tard, les VMA ne sont plus les mêmes.

Meilleur : Taylor Swift

Post Malone et Taylor Swift ont remporté le prix de la meilleure collaboration aux VMA 2024 mercredi soir. Getty Images pour MTV

Tout d’abord, félicitations à Tay pour sa présence aux VMA, encore une fois ajoutant une pertinence et une notoriété indispensables aux débats. Avec 10 nominations, elle était certaine de ne pas rentrer chez elle les mains vides lorsqu’elle et Post Malone ont remporté le premier prix télévisé de la soirée : Meilleure collaboration pour « Fortnight ». Mais un jour après avoir fait une déclaration politique en soutenant Kamala Harris pour la présidence, Swift s’est également souvenue du 11 septembre d’une manière qui a remis toutes les festivités en perspective.

Le pire : Lisa

Lisa se produit lors des MTV Video Music Awards le mercredi 11 septembre 2024, à l’UBS Arena d’Elmont, New York. Charles Sykes/Invision/AP

Après avoir été présentée par Paris Hilton, qui a lancé son slogan « That’s hot », Lisa n’était absolument pas du genre à s’y intéresser. Cette chanteuse de K-pop a plutôt été un échec lorsqu’elle s’est produite avec une armée de danseurs qui n’ont pas pu la sauver de cette ringardise pure et dure qui nous a tous fait nous demander comment elle avait pu obtenir cette invitation.

Meilleur : Teddy Swims

Teddy Swims assiste aux MTV Video Music Awards 2024 à l’UBS Arena le 11 septembre 2024 à Elmont, NY. Getty Images pour MTV

Même si la raison pour laquelle il a été relégué sur la scène Extended Play est un peu mystérieuse, cet auteur-compositeur-interprète a offert une bouffée de voix soul et de sentiments crus lorsqu’il a interprété ses tubes « Lose Control » et « The Door ». Il a certainement éclipsé Shawn Mendes, qui avait une place sur la scène principale pour interpréter son nouveau single « Nobody Knows ».

Meilleur : Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter interprétant son medley avec les emblématiques Moonmen. AFP via Getty Images

Dans une performance qui vous a rappelé à quel point les VMA ont a présenté les artistes les plus en vogue du moment dans le passéCarpenter a interprété un medley de « Please Please Please », « Taste » et « Espresso » avec quelques astronautes dansants faisant comme des Moonmen.

Le pire : Katy Perry/Orlando Bloom

Orlando Bloom, à gauche, embrasse Katy Perry alors qu’il lui remet le prix Video Vanguard lors des MTV Video Music Awards le mercredi 11 septembre 2024, à l’UBS Arena d’Elmont, New York. Charles Sykes/Invision/AP

Après le TMI que le couple a partagé, c’était un peu gênant pour Orlando Bloom de présenter la performance de sa fiancée Katy Perry dans Video Vanguard et de lui remettre le prix. Cela semblait un peu trop népotique quand il fallait que quelqu’un d’autre que le papa de son bébé puisse lui rendre les honneurs. Cela lui a enlevé son moment – et, y compris ce baiser prolongé, nous a donné plus de frissons de couple dont nous n’avions pas besoin. Et sa performance n’était pas non plus à saluer.

Meilleur : Chappell Roan

Chappell Roan est monté sur scène après une confrontation avec un photographe mercredi soir. Getty Images pour MTV

Après s’être disputée avec un photographe sur le tapis rouge, la nouvelle artiste Roan a apporté un tout autre genre de feu sur la scène des VMA avec sa performance de « Good Night, Babe ! » Aux côtés de Carpenter, Roan avait le sentiment d’être le bon type d’artiste pour être là au bon moment. Cela a permis de compenser le fait que d’autres artistes de premier plan, comme Ariana Grande, Billie Eilish, Olivia Rodrigo et SZA, étaient absents. Et puis, pour couronner le tout, elle a remporté le prix de la meilleure nouvelle artiste, en prononçant un discours motivant et positif pour les homosexuels.

Le pire : Megan l’étalon

Megan Thee Stallion a été l’hôte et s’est produite mercredi soir. REUTERS

De Nicki Minaj à Doja Cat, les VMA ont fait appel ces dernières années à des présentateurs pour se produire. C’est presque comme s’ils avaient besoin de faire des concessions pour convaincre quelqu’un de s’engager, ou alors ils manquent simplement de suffisamment de grands noms pour tout le monde. Mais Megan Thee Stallion n’était pas vraiment digne de faire double emploi. Elle n’était tout simplement pas très bonne présentatrice, même si elle s’en sortait mieux lorsqu’elle interprétait un medley. Mais c’était plus Megan que ce dont nous avions besoin.

Meilleur : Lenny Kravitz

Lenny Kravitz se produit lors des MTV Video Music Awards le mercredi 11 septembre 2024, à l’UBS Arena d’Elmont, New York. Charles Sykes/Invision/AP

Lors d’une soirée où le rock manquait cruellement, laissez Kravitz, 60 ans, intervenir et le faire vibrer avec « Are You Gonna Go My Way », « Human » – pour lequel il a remporté le prix de la meilleure vidéo rock – et un « Fly Away » remanié avec Quavo de Migos qui nous a fait vibrer à nouveau 26 ans plus tard.

Le pire : Camila Cabello

Camila Cabello se produit sur scène lors des MTV Video Music Awards 2024 à l’UBS Arena le 11 septembre 2024 à Elmont, NY. Getty Images pour MTV

L’ancienne chanteuse de Fifth Harmony a donné une interprétation mélodramatique de son nouveau single « Godspeed » – une chanson que personne ne connaît ni dont personne ne se soucie encore – mise en scène comme si elle était en cage. C’était presque suffisant pour vous faire souhaiter que son ex Mendes monte là-haut et la sauve avec un peu de « Señorita ».