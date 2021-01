Les meilleurs et les pires moments de ses quatre années à la présidence des États-Unis

Depuis sa victoire en 2016 et son inauguration en 2017, Donald Trump est à la tête de l’une des présidences les plus peu conventionnelles et mouvementées de mémoire récente.

De la controverse sur la taille de la foule à l’inauguration, à la rencontre de Kim Jong-un et à l’assermentation de trois juges de la Cour suprême, M. Trump a poursuivi son style de leadership unique qui a parfois déconcerté même les correspondants de Washington les plus chevronnés.

Pour terminer son mandat, M. Trump a été confronté à la fois à une destitution, à une pandémie dévastatrice dans les mois précédant les élections de 2020 et, plus récemment, à un appel téléphonique controversé avec le secrétaire d’État géorgien pour tenter d’annuler la victoire de Joe Biden en l’état.

Pour un rappel de tous les moments clés qui ont défini le temps du président Trump à la Maison Blanche, regardez la vidéo ci-dessus.

Qu’a réalisé Trump pendant sa présidence?

Tout au long de sa présidence, Trump n’a jamais été loin des gros titres et a eu des impacts politiques importants.

Il a limogé le directeur du FBI James Comey après avoir décrit l’enquête sur les liens présumés avec la Russie comme une « histoire inventée ».

En matière de politique étrangère, M. Trump a déchiré l’accord nucléaire américain avec l’Iran, tout en négociant un accord de paix historique entre Israël et Bahreïn qui faisait suite à un accord similaire avec les Émirats arabes unis.

M. Trump a conclu des accords et imposé des tarifs qui incitaient les employeurs à créer des emplois en Amérique, plutôt que d’externaliser à l’étranger face à l’hostilité croissante de la Chine.

Il avait réalisé un fier record présidentiel, y compris un taux de chômage à un creux de 50 ans de 3,5 pour cent, bien que cela ait été laissé en lambeaux par la pandémie. Un trimestre brutal d’avril à juin a vu la plus grande économie du monde reculer d’un record de 9,4%.

Cependant, M. Trump se créditerait d’une « super reprise Trump » après que près de la moitié de toutes les pertes d’emplois dues à la pandémie de coronavirus aient été récupérées.

Les meilleurs moments de Trump en tant que président américain

Le président Trump a ordonné une frappe de missiles sur la Syrie en 2018 pour réprimander la direction de Bachar al-Assad et ses attaques contre son propre peuple.

M. Trump a déclaré que la politique d’Assad « franchit de très nombreuses lignes » en termes de politique étrangère, et il a fait preuve d’une tendance impitoyable qui s’est également manifestée dans sa politique envers l’Iran.

Le président a également effectué une visite officielle au Royaume-Uni et a contacté Kim Jong-un, qu’il a rencontré d’abord au Vietnam puis dans la zone démilitarisée.

Puis au début de 2020, le Sénat a finalement rejeté les articles de destitution qui avaient été adressés à M. Trump, qui brandissait une copie de Le Washington Post avec le titre « Trump acquitté » pour célébrer.

Le président a contracté un coronavirus en octobre, ce qui a abouti à un séjour à l’hôpital Walter Reed « par prudence ».

Après s’être rétabli, il est revenu à un éclair scintillant de rassemblements électoraux en queue de campagne, et a déclaré à propos de Covid-19: « Ne le laissez pas vous dominer. »

Les pires moments de Trump en tant que président américain

Moins d’une semaine après son investiture, le président a signé un décret qui interdisait aux citoyens de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis, ce qui deviendrait connu sous le nom d ‘«interdiction musulmane», ce qui a suscité les critiques de plusieurs dirigeants mondiaux.

Plus tard en 2017, M. Trump a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris sur le changement climatique dans une tentative de « donner la priorité aux travailleurs américains », faisant de l’Amérique l’un des trois pays au monde qui ne faisaient pas partie de l’accord.

Le président n’a pas condamné les groupes extrémistes à plusieurs reprises, refusant initialement de critiquer à la suite des attentats terroristes de Charlottesville et du groupe d’extrême droite, Proud Boys, à la suite d’attaques contre des manifestants de gauche à l’approche des élections de 2020.