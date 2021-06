Les meilleurs et les pires marchés boursiers d’Asie en mai se battent contre Covid: Inde, Vietnam et Taiwan

Les actions indiennes figuraient parmi les marchés les plus performants d’Asie-Pacifique en mai, alors même que le pays continue de faire face à des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour.

Sur le mois, le Nifty 50 a progressé de 6,5% tandis que le BSE Sensex a progressé de 6,47%.

«La vieille phrase« allez-y et vendez en mai »n’était pas vraie – du moins pour ce mois-ci», a déclaré Tuan Huynh, directeur des investissements pour l’Europe et l’Asie-Pacifique chez Deutsche Bank International Private Bank. « Dans le cas indien, je pense que c’est relativement surprenant. »

« Les marchés semblent aimer faire la différence entre le développement économique et évidemment des bénéfices des entreprises par rapport à la montée des nouveaux cas », a-t-il déclaré mardi à CNBC « Street Signs Asia ».

L’Inde a enregistré plus de 28 millions d’infections à ce jour et est le deuxième pays le plus touché au monde en termes de nombre de cas, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Les cas quotidiens se sont atténués par rapport au sommet record de plus de 400 000 au début du mois de mai – mais continuent de planer au-dessus de 100 000. C’est encore assez élevé par rapport à d’autres pays du monde.

La banque d’investissement américaine Goldman Sachs est «surpondérée» sur l’Inde et s’attend à ce que les actions y surperforment.

« Les marchés ont tendance, comme on dit, à vivre dans le futur et non dans le présent », a déclaré la semaine dernière à CNBC Timothy Moe, codirecteur de la recherche macro Asie et stratège en chef des actions Asie-Pacifique chez Goldman Sachs.

Il a souligné qu’il y a une « crise humanitaire très préoccupante » en termes de poussée de Covid en Inde. Cependant, « le marché regarde essentiellement à travers cela et s’attend à ce que le taux d’infections diminue, ce qui a effectivement eu lieu ».