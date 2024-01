Les meilleurs et les pires logos de bière

La bière est l’une des boissons les plus populaires au monde, et ce depuis des siècles. Il existe tellement de marques de bière que les amateurs de bière n’ont que l’embarras du choix, et avec autant de types de bière qui varient en apparence, en arôme et en goût, le marketing et l’image de marque sont extrêmement importants.

Le logo de chaque marque de bière en joue un rôle important. De nombreux logos de marques de bière sont devenus emblématiques, potentiellement au même niveau que le les meilleurs logos de tous les temps , formant des éléments importants d’identités de marque cohérentes. Mais d’autres ne sont pas si bons, soit parce qu’ils ne correspondent pas à l’ambiance de la marque, soit simplement parce qu’ils n’ont pas l’air très bien. Jetons donc un coup d’œil à quelques logos de bière de chaque côté de l’échelle.

Ville-Castor

(Crédit image : Beavertown)

Cette brasserie artisanale a de sérieuses origines rock’n’roll, puisqu’elle a été fondée par le fils du leader de Led Zeppelin, Robert Plant, Logan, en 2011, avant d’être rachetée par Heineken en 2022 – et c’est a collaboré avec les types américains de rock du désert Queens of the Stone Age aussi.

La police sans empattement utilisée dans le logo de Beavertown présente des majuscules blanches assez propres et faciles à lire, ce qui lui confère un look moderne et légèrement alternatif. Le crâne, qui occupe le centre du logo – et est également le « o » de Beavertown – est devenu synonyme de la marque. Il ressemble presque à un dessin rupestre et contribue à ajouter une touche avant-gardiste.

Madri

(Crédit image : Madri)

Desespérados

(Crédit image : Desperados)

La populaire bière blonde pâle infusée à la tequila est produite par une filiale slovaque de Heineken, mais sa marque repose fortement sur le design mexicain. Cependant, il ne le fait pas de manière ringarde, pour un résultat final finalement assez discret.

Le nom de la bière est écrit en lettres rouges avec des rayures noires horizontales, et les lettres sont toutes entourées de blanc pour leur donner plus d’importance. Les lettres sont serifées mais d’une manière assez attrayante, tandis qu’il y a trois cercles rouges au-dessus d’elles, chacun donnant des informations rapides sur la boisson. L’expression « bière aromatisée à la tequila » apparaît parfois en bas de la page en écriture cursive verte, utilisant une autre couleur du drapeau mexicain.

Budweiser

(Crédit image : Budweiser)

C’est peut-être un choix controversé, mais je n’ai jamais beaucoup pensé au logo de Budweiser. La bière blonde emblématique de style américain est un choix populaire depuis plus d’un siècle, mais leurs logos à travers l’histoire ont laissé beaucoup à désirer.

Pour moi, le logo actuel, malgré un joli clin d’œil rétro, est juste un peu simple et ennuyeux. Il fait ce dont il a besoin, mais rien ne le distingue des autres logos qui peuvent avoir deux ou trois couleurs – blanc et noir et autre chose – et une police classique de style cursif. C’est juste un peu ennuyeux.

Brooklyn

(Crédit image : Brooklyn)

Je pense que le logo de Brooklyn Brewery, établie à Brooklyn, New York, en 1988, est vraiment bien réalisé. Brooklyn ne se commercialise pas trop, se concentrant davantage sur des stratégies telles que le bouche-à-oreille et les dons à des organisations à but non lucratif, mais son logo – conçu par le le légendaire graphiste Milton Glaser – attire le regard de manière discrète.

Il a un motif en forme de cocarde avec un grand « B » cursif au milieu, puis « Brooklyn Brewery » écrit autour, ponctué par deux cercles de chaque côté du « B ». Le logo le plus connu est noir et vert, mais le logo se prête bien aux modifications et différentes bières de Brooklyn arborent différentes combinaisons de couleurs. Je n’en ai pas encore vu un qui n’ait pas l’air au moins très bon.

Beck’s

(Crédit image : Beck’s)

La brasserie allemande Beck’s en est une autre avec un logo ennuyeux. Les lettres larges et avec empattements sont un peu oubliables, et la palette de couleurs noir et blanc n’est pas excitante. La clé qui constitue l’autre partie principale de son logo est basée sur les armoiries de Brême, où elle est basée, et fait un clin d’œil à Saint-Pierre, le saint patron de la ville.

Comme beaucoup de logos de marques de bière établies, cela ne signifie pas qu’il y ait quelque chose de objectivement mauvais à ce sujet. Cela ne fait pas vraiment grand-chose. En vérité, ce n’est pas vraiment nécessaire : Beck’s est une grande marque de bière bien connue.

Couronne

(Crédit image : Corona)

Certaines publicités de Corona pourraient avoir avis partagé l’année dernière , mais je pense que son logo en lui-même est plutôt bon. Cette marque de bière mexicaine est surtout connue pour sa bière blonde pâle Corona Extra, mais elle propose également une gamme d’autres bières ainsi que des seltzers durs.

Son logo consiste en son nom dans une police audacieuse d’aspect gothique, et il est dans une jolie couleur bleue – quelque chose d’assez inhabituel pour les bières blondes de grande renommée. Sous le lettrage se trouve un médaillon jaune qui dit « la meilleure bière » en espagnol, tandis que la couronne au-dessus du lettrage apporte une touche chic et élégante.