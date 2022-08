Avec chaque nouvelle saison vient de nouveaux kits, et parmi les sélections de chaque année, il y a toujours des designs stellaires… et des ratés absolus. Nous allons donc le parcourir et sélectionner les meilleurs et les pires kits de Premier League pour la saison 2022/23.

Plutôt que de faire un simple “Top/Worst 5”, faisons quelque chose d’amusant et prétendons que c’est le classement. Nous choisirons donc un top quatre de kits qui excellent vraiment (Ligue des champions), deux mentions honorables (Europa League) et un trois derniers (Zone de relégation).

Allons-y !

Le Top 4

Sans ordre particulier, voici les meilleurs kits de Premier League de la saison 2022/23 :

Liverpool extérieur

Nous avons examiné celui-ci lors de sa sortie, et il se distingue toujours comme l’un des t-shirts les plus distinctifs de la nouvelle campagne – pas seulement dans l’EPL, mais n’importe où. Il parvient à être à la fois extravagant et en quelque sorte réservé en même temps.

Domicile de Bornemouth

L’AFC Bournemouth a pimenté ses traditionnelles rayures rouges et noires cette saison avec un effet zig-zag/éclair, et le résultat est formidable. Le design donne à la chemise une sensation de mouvement même lorsqu’elle est immobile, et est une excellente nouvelle version d’un design classique.

Southampton Extérieur



Le haut extérieur Southampton de Hummel de cette année est sans aucun doute une référence parmi la sélection de chemises de la saison. Le motif de vagues tourbillonnantes est censé évoquer le Solent, le détroit de mer qui s’étend entre la côte sud de l’Angleterre et l’île de Wight. Le design est définitivement un peu asiatique, rappelant un peu celui de Katsushika Hokusai Grande Vagueet la garniture dorée le met vraiment en valeur.

Manchester United Domicile



Le haut 22/23 United est un classique moderne, un clin d’œil à leur époque fin des années 80/début des années 90 sans être trop rétro. Les détails du col sont superbes et les rayures ton sur ton ajoutent juste assez de piquant supplémentaire à ce qui est, en général, une chemise traditionnellement unie.

Proche, mais pas tout à fait

Crystal Palace Accueil



Au début, je pensais que je détestais celui-ci, mais je ne déteste vraiment que les kits de déplacement et de troisième qui vont avec. Sur les deux dernières options, l’effet gribouillis semble collant et bon marché, mais à la maison, avec le mélange des rayures verticales bicolores bleues et rouges, cela fonctionne étonnamment bien.

Accueil Fulham



Ceci est un excellent exemple de faire une chemise simple à droite. Juste le bon équilibre de couleurs, et le motif ondulé sur le col et les manches (représentant la Tamise) est formidable. La seule chose qui empêche celui-ci du véritable échelon supérieur est le logo de sponsor bancal de la société de paris W88. Ayez simplement le grand “W” ou le texte “W88”. Les deux empilés l’un sur l’autre ont l’air idiots, surtout avec les deux grands “W”, mais de style différent.

et enfin (et le moins) nous avons :

La zone de largage

Tous les maillots ne peuvent pas être gagnants, alors voici les pires kits de Premier League de l’année :

Liverpool Domicile



Ayant eu un peu de temps pour mijoter sur celui-ci depuis sa sortie à la fin du printemps, les Reds ont vraiment raté leur nouvelle option à domicile. Si Fulham nous a montré comment faire correctement un kit traditionnel, c’est comme ça que vous le faites mal. C’est carrément ennuyeux. La texture à travers le maillot est juste un peu là (et n’est pas unique au sommet de Liverpool, elle apparaît sur d’autres clubs équipés de Nike) et n’ajoute vraiment rien. Et le lettrage stylisé “YNWA” sur les poignets des manches ou les flammes éternelles sur le haut du dos ne peuvent pas le sauver. Il s’agit d’une chemise rouge unie.

Everton extérieur



Dans un autre raté du Merseyside, nous avons le haut rose d’Everton. Le motif géométrique en diamant sur le t-shirt est censé représenter le toit de la tour Price Rupert, mais c’est exagéré. Je l’appelle le kit Cobra Command. Perdre entièrement le motif serait une addition par soustraction sur celui-ci.

Tottenham extérieur



S’il s’agissait vraiment d’une bataille de relégation, ce maillot assurerait la chute vers janvier. Ce numéro bleu royal / noir / vert électrique ne fonctionne tout simplement pas. Les panneaux colorés mettent en valeur le modèle raglan quelque peu funky de Nike, et les logos empilés et centrés sur le devant ajoutent au look décalé. Il manque quelques logos de sponsors à quelque chose qui ressemblerait plus à la maison en faisant du vélo dans le Tour de France et qui appartient, au mieux, au terrain d’entraînement.

Quels sont vos kits de Premier League préférés (et les moins préférés) de la nouvelle saison ? Faites le nous savoir dans les commentaires!