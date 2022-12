Les meilleurs et les pires chandails de Noël des meilleurs clubs de football

Grâce au calendrier inhabituel de la Coupe du monde 2022, la préparation des fêtes a été reléguée au second plan pendant un certain temps cette année, mais cela n’a pas dissuadé les clubs de football des meilleures ligues européennes de remplir leurs magasins de bibelots de Noël.

Au centre de chaque collection se trouve le chandail officiel de Noël, qui est devenu une sorte de tradition annuelle dans le domaine du football. Les clubs ont créé un nouveau lot de nouveaux modèles pour 2022, mais si certains d’entre eux sont la tenue parfaite à porter tout en chantant des chants autour du feu, d’autres sont de pures horreurs de vacances.

Voici notre sélection des meilleurs et, naturellement, des pires tricots festifs proposés dans les magasins officiels du club cette saison des fêtes.

Les champions en titre de la Serie A, Milan, sont restés fidèles à leur Rossoneri couleurs des clubs pour leur pull de Noël 2022, avec un message de Noël gravé sur le ventre. Les fans souhaitant accessoiriser entièrement peuvent associer le pull avec un bonnet pompon assorti.

Avec des détails rétro tirés des maillots du club et des écussons du passé, les Gunners ont produit un pull à la fois festif et suave – comme Katie McCabe et Martin Odegaard le démontrent ici. Cela convient certainement à une équipe qui trône au sommet de la Premier League à Noël.

Le Barça garde les choses simples et élégantes avec un chouette pull grismodélisé par Mapi Leon, qui comporte un blaugrana motif partout et un grand écusson du club devant et au centre.

Benjamin Pavard fait vibrer ce que le Bayern appelle un “Pull Norvégien équipé“, qui a été un tel succès auprès des fans qu’il est complètement épuisé dans la boutique du club.

Le pull de Noël officiel de Dortmund pour 2022 s’inspire des calendriers et fonctionnalités de l’avent traditionnels une énorme grille de motifs saisonniers assortis. Malheureusement, il n’y a pas de chocolat caché derrière l’un d’eux.

Il n’y a pas grand chose de mal à Le design bleu royal phare de Chelseamême si cela ne semble pas très Noël.

Il se passe beaucoup de choses dans Le design festif de l’Inter – modélisé par le vainqueur de la Coupe du monde Lautaro Martinez – mais c’est le renne 8 bits qui se démarque vraiment. Il y a aussi bonnet pompon assorti en bleu, noir et blanc traditionnel.

Jamais timide pour repousser un peu les limites, la Juventus est partie avec un motif abstrait qui brûle la rétine de boules, de rennes et — ce sont des palmiers ? Le défenseur de la Juve Bremer semble cependant assez heureux de le porter.

Dans ce qui est sans doute le design le plus Noël de tousles Reds sont plus que dignes de leur surnom en ajoutant l’écusson “LFC” ajouté à la tenue classique du Père Noël.

Tandis que le design est sans doute un peu simpleil est certainement assez élégant pour être porté autour de la table du grand jour.

United a le choix entre plusieurs options, mais la meilleure est sûrement cette scène d’un trio de gnomes debout devant la célèbre statue “Holy Trinity” du club à l’extérieur d’Old Trafford par une nuit enneigée et étoilée.

Le PSG a aussi un pull avec un design traditionnel très chicmais nous pensons qu’ils préféreraient que nous partagions celui-ci Papa Noel va dans le but pour les champions de France en titre.

Pendant ce temps, les choses sont presque aussi ludiques au Bernabeu, le Real Madrid choisissant de souhaiter à ses fans un “Noël blanc” via un dessin animé renne sortant d’une cheminée gelée.

Le club italien Salernitana n’a peut-être pas la stature des autres clubs ici, mais il mérite une mention honorable pour son motif mosaïque bordeaux et blanc. Il porte les couleurs, l’écusson et l’année de formation de leur club (1919) ainsi qu’une sélection d’images festives. C’est sûr de diviser les opinions, mais ça marche pour nous.

Les tricots festifs des Spurs sont plutôt sobres et représentent simplement un gros ours polaire tenant un ballon de football avec le type d’assurance cool que les fans aimeraient voir plus souvent de la part d’Hugo Lloris.

Images reproduites avec l’aimable autorisation de acmilan.com, arsenal.com, fcbarcelona.com, fcbayern.com, bvbonlineshop.com, chelseamegastore.com, inter.it, juventus.com, liverpoolfc.com, mancity.com, manutd.com, psg.fr , realmadrid.com, tottenhamhotspur.com, ussalernitana1919.it