Les meilleurs et les pires aliments pour la ménopause

Personne n’a jamais dit que ce serait facile. Si vous êtes actuellement en ménopause, vous savez qu’il peut y avoir des moments difficiles à traverser pendant cette étape de la vie qui commence officiellement 12 mois après vos dernières règles.

Ces changements physiques et mentaux sont réels, selon le Dr. Talia Sobelprofesseure adjointe de médecine interne pour la santé des femmes à la Mayo Clinic Arizona. « Pendant la transition vers la ménopause, les femmes peuvent ressentir divers symptômes, notamment des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, un brouillard cérébral, des changements d’humeur, une perte ou une amincissance des cheveux, une prise de poids, des douleurs articulaires et des changements dans la santé sexuelle », a-t-elle déclaré.

Comme si cela ne suffisait pas, vous devez également vous préparer aux fluctuations de votre intestin, a déclaré un praticien en médecine fonctionnelle. Erika Siegel« Le microbiome commence à avoir une plus petite variété de microbes, et la production d’acide chlorhydrique est souvent réduite », a-t-elle déclaré. « Ces deux phénomènes peuvent rendre la digestion de certains aliments plus difficile. Comme la baisse d’œstrogène est également associée à une augmentation de la production de cortisol, il y a souvent une réponse au stress accrue, ce qui peut entraîner une diminution de l’efficacité digestive, ainsi qu’une augmentation des indigestions et des maux de ventre. »

Alors que votre corps subit le plus grand bouleversement que vous ayez probablement connu depuis que vous avez reçu votre premier soutien-gorge d’entraînement, vous devez vraiment prendre soin de vous en ce moment. « Même si toutes les femmes qui vivent assez longtemps passeront par la ménopause et que chaque femme vit une expérience différente », a déclaré Sobel, « assurer un mode de vie sain avec un apport nutritionnel et une activité physique suffisants est très important pour la santé globale. »

Puisque les femmes peuvent vivre 40 % de leur vie après la ménopausevous pourriez tout aussi bien entrer dans cette période en vous sentant aussi bien que possible.

Mangez davantage de ces aliments

« Le meilleur régime alimentaire pour la ménopause est un régime alimentaire équilibré et riche en nutriments que vous pouvez suivre à long terme », a déclaré Tara Schmidtdiététicienne nutritionniste agréée et co-auteur de «Le régime de la Mayo Clinic : édition sur les médicaments pour perdre du poids.” «Cela peut être différent pour différentes personnes, et ce n’est pas grave. Un régime alimentaire de type méditerranéen serait un bon point de départ.

Lorsque vous réfléchissez à la meilleure façon de vous nourrir, gardez ces suggestions d’experts à l’esprit.

Pensez aux phytoestrogènes : Selon Karen Newbynutritionniste spécialisée dans la ménopause et auteur de «La méthode naturelle de la ménopause » : « Cette famille d’aliments astucieux peut avoir un effet semblable à celui des œstrogènes pour aider à gérer les hauts et les bas de la glycémie. En Asie, où la consommation de soja est élevée, les femmes signalent moins de symptômes de la ménopause, en particulier les bouffées de chaleur. » Parmi les bonnes sources, a-t-elle suggéré, figurent le tofu, le tempeh et le yaourt au soja.

Monica Bertolazzi via Getty Images Le tofu et les graines de soja (edamame) sont riches en phytoestrogènes.

Faites de la protéine une star : « De nombreuses personnes ont entendu dire que les niveaux de protéines augmentent pendant la ménopause, mais même si c’est vrai, ce n’est peut-être pas autant que vous le pensez », a déclaré Jenn Salib Huberdiététicienne agréée, praticienne en naturopathie et conseillère certifiée en alimentation intuitive. « Au lieu de compter et de mesurer les protéines, ce qui peut sembler une corvée, je suggère d’avoir un « personnage principal » de 20 à 30 grammes de protéines à chaque repas. » Les exemples incluent 4 onces de poulet cuit ou 1 1/4 tasse d’edamame décortiqué.

Soulager l’inflammation : La ménopause est désormais considérée comme un événement inflammatoire dans la vie d’une femme, ce qui explique pourquoi les douleurs peuvent s’aggraver à ce moment-là, a déclaré Newby. « Consommez davantage d’aliments riches en oméga-3, car de nombreuses recherches ont montré qu’ils peuvent aider à soulager la raideur matinale », a-t-elle déclaré, citant les poissons gras comme le saumon, la truite, le maquereau, les sardines et les anchois, ainsi que les noix, les graines et l’huile de lin comme de bonnes sources. « Le curcuma et le gingembre sont également de puissants anti-inflammatoires », a-t-elle ajouté.

« Les femmes peuvent limiter l’inflammation grâce à l’alimentation », a déclaré le Dr. Mary Claire Haverun gynécologue-obstétricien« Cela signifie manger des graisses saines, des viandes maigres, des fruits et légumes riches en antioxydants et plus de fibres. »

Obtenez les bons nutriments : Diététicienne agréée Toby Amidor a déclaré que votre corps aurait besoin de davantage de certains nutriments essentiels, notamment calcium et vitamine D, qui favorisent la santé des os. « S« Des suppléments peuvent être nécessaires si vous ne mangez pas suffisamment d’aliments qui contiennent ces nutriments », a-t-elle déclaré. Schmidt a proposé certains de ses aliments riches en calcium préférés : « Pour favoriser la santé des os, essayez de consommer régulièrement des aliments comme les haricots, les légumes à feuilles vertes foncées, les produits laitiers, les graines et le tofu. »

La fibre peut accélérer les choses : « Les œstrogènes et la progestérone, qui sont en baisse à ce stade, ont un impact sur le péristaltisme, c’est-à-dire le mouvement des intestins », a déclaré Mme Huber. « Cela peut entraîner des symptômes désagréables comme des gaz, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation. »

Huber a noté que juste 7 % des adultes américains Les femmes qui souhaitent augmenter leur consommation de fibres doivent consommer au moins 25 grammes de fibres par jour. En plus d’accélérer la digestion et l’élimination, les fibres peuvent également contribuer à réduire le taux de cholestérol et de sucre dans le sang, qui augmentent souvent pendant la ménopause. « Les céréales complètes, les haricots et les lentilles sont mes recommandations de prédilection pour les femmes qui souhaitent augmenter leur consommation de fibres », a déclaré Huber.

Que faut-il mettre dans votre assiette ?

« Il n’existe pas d’aliments spécifiques à la ménopause qui doivent être évités, mais veillez à réduire ou à éliminer les nutriments ou les aliments qui peuvent favoriser la maladie et/ou les symptômes », a déclaré Schmidt. « Par exemple, les aliments épicés et la caféine peuvent contribuer aux bouffées de chaleur. » Haver suggère de limiter les sucres ajoutés, les viandes transformées et les aliments transformés.

Selon Huber, les femmes deviennent plus sensibles au sel à cette période de l’année, ce qui peut entraîner une augmentation de la tension artérielle. « Consommer des aliments riches en potassium, comme les bananes et les avocats, peut aider à réduire l’impact du sodium », a-t-elle déclaré.

Siegel a suggéré d’éviter les chips, les crackers, le pain trop transformé et le sucre blanc raffiné. Et même si vous avez déjà bien toléré l’alcool auparavant, elle a noté qu’il devient plus difficile de le métaboliser pendant la ménopause. « Parfois, le vin rouge peut stimuler davantage les réponses histaminiques », a-t-elle ajouté.

Une autre boisson à éviter ? « La caféine peut être source de stress, je vous suggère donc d’essayer le matcha pour un regain d’énergie plus doux. De plus, il est riche en nutriments protecteurs pour les cellules », a déclaré Siegel.

Joff Lee via Getty Images Les aliments riches en oméga-3, comme le saumon, peuvent aider à soulager l’inflammation qui augmente pendant la ménopause.

Autres façons de vous donner un coup de pouce

Plusieurs de ces experts ont souligné l’importance de pratiquer régulièrement des exercices, notamment des exercices de musculation. « Une pratique régulière du mouvement peut aider à compenser la perte de masse musculaire maigre qui contribuerait aux changements métaboliques », a déclaré Huber.

Amidor a noté que les femmes devraient consommer suffisamment de protéines et également « pratiquer un entraînement de résistance afin de contribuer à préserver les tissus musculaires ».

Siegel a fait ces suggestions : « Marcher tous les jours, ainsi que faire de la musculation trois fois par semaine, sont très utiles, tout comme les exercices quotidiens de respiration et de méditation. Se tuer à la tâche à la salle de sport et faire du cardio peut en fait se retourner contre vous, car cela peut provoquer une augmentation du cortisol. Concentrez-vous sur la marche, le yoga, le renforcement musculaire efficace et quelques courtes séances de HIIT, deux fois par semaine au maximum. »

En plus de bouger davantage, vous devrez peut-être prendre le temps de vous reposer davantage. « Le manque de sommeil est un phénomène courant qui peut avoir des répercussions négatives sur plusieurs aspects du mode de vie », a déclaré Schmidt. « Un mauvais sommeil a un impact sur les hormones de la faim et les envies de manger, peut encourager à manger pour des raisons autres que la faim, diminue la motivation à faire de l’exercice et se traduit par moins de temps pour d’autres habitudes saines. »

Et ne vous sentez pas mal de vous accorder un peu d’attention, a déclaré Newby : « La ménopause est une sorte de signal d’alarme, lorsque nous sommes obligées d’écouter notre corps. C’est le moment de vous accorder une plus grande priorité sur la liste des choses à faire, même si cela peut en hérisser certaines. Nous avons souvent passé toute notre vie à nous occuper de tout le monde sauf de nous-mêmes, mais maintenant, c’est notre tour. »