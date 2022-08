Les meilleurs essentiels du bureau à domicile pour 2022

Le travail à domicile est normalisé dans le monde post-pandémique. En conséquence, les gens construisent des bureaux à domicile avec des gadgets indispensables. Nous avons rassemblé certaines de nos webcams, moniteurs, micros USB et autres appareils préférés qui facilitent grandement le travail à distance. Ajoutez ces éléments essentiels à votre bureau à domicile et voyez comment votre expérience de travail à domicile s’améliore.



Les indispensables pour un télétravailleur sont évidents : un clavier pleine grandeur, une souris sans fil et un moniteur externe. Mais il y a une poignée d’autres équipements – d’un vrai bureau à lunettes anti-lumière bleue à une bonne paire d’écouteurs antibruit – qui peuvent rendre votre journée de travail moins frustrante, plus productive et assez confortable. Nos recommandations pour les meilleurs essentiels du bureau à domicile sont ci-dessous. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste au fur et à mesure que nous examinerons les nouveaux produits.

David Carnoy/CNET La nouvelle souris de Logitech pour 2020 est apparemment conçue pour les voyages, mais ce n’est vraiment qu’une bonne souris polyvalente pour tous ceux qui trouvent le pas en avant Logitech MX Master 3 être exagéré. De la molette de défilement aux boutons latéraux programmables, cette souris peut gérer n’importe quelle tâche de pointage. Il se recharge via USB-C et s’interface avec les appareils via le dongle USB-A Unifying inclus ou Bluetooth. Il y a aussi un Modèle centré sur Apple disponible pour le même prix. Lisez nos impressions pratiques sur Logitech MX Anywhere 3.

Joshua Goldman/Crumpe Ce n’est pas ma webcam préférée – ce serait la StreamCam de Logitech, qui a été difficile à trouver ces derniers mois – mais la C920S fera le travail. La qualité d’image et la prise de son sont assez bonnes et la conception à clipser le rend adapté à un moniteur externe ou à un ordinateur portable. L’obturateur d’intimité physique est une belle fioriture inspirante qui promet de vous protéger, vous et votre espace de bureau, des regards indiscrets. S’il est épuisé, vous pouvez utiliser un trépied et la caméra HD de votre téléphone pour le chat vidéo. Voici comment procéder. Et si vous recherchez d’autres équipements pour améliorer vos réunions en ligne, nous avons un tour d’horizon de l’équipement pour les chats vidéo.

Micros bleus Le microphone à condensateur numérique Shure MV5 combine une configuration simple et un son de haute qualité avec un facteur de forme compact. Je ne le recommanderais pas pour les projets d’enregistrement à gros enjeux, mais cela améliorera certainement la qualité sonore de vos réunions Zoom et autres interactions de conférence Web. Il est livré avec des câbles USB-C et Lightning. Si vous êtes prêt à dépenser plus et que vous pouvez le trouver en stock, le Yéti bleu est un micro encore meilleur pour les utilisateurs avancés. Il dispose de trois microphones à capsule, de quatre modèles de micros (pour différents types d’enregistrement) et juste assez de commandes pour vous aider à optimiser votre son sans vous surcharger avec des fonctionnalités super techniques.

Amazone De nombreux gadgets plus récents sont passés au chargement USB-C, mais beaucoup d’entre nous ont encore des câbles USB-A hérités dans la maison. Avec le chargeur Aukey Omnia 65 watts, vous êtes prêt à utiliser n’importe lequel d’entre eux. Il possède les deux types de prises, et celle USB-C est compatible avec Power Delivery, ce qui signifie qu’elle peut également charger la plupart des ordinateurs portables compatibles. Voir les meilleurs chargeurs iPhone 13.

Labo Deckers Cet hybride baskets-pantoufles est peut-être la chaussure la plus confortable que j’aie jamais portée. L’intérieur en “laine bouclée” recyclée maintient un équilibre tempéré, de sorte que vos pieds restent au chaud mais ne transpirent pas. La semelle extérieure en caoutchouc épais offre un soutien et une protection contre les éléments. Et l’esthétique futuriste attrayante est suffisamment élégante pour transformer votre pantalon de survêtement et votre t-shirt à l’envers en un ensemble avant-gardiste. Je les porte toute la journée, tous les jours. Hautement recommandé.

Sarah Tew / Crumpe Il y a beaucoup à aimer dans le système Edge Desk. Il offre une position assise très ergonomique, avec une chaise ergonomique et des repose-genoux qui peuvent soulager la tension d’être assis dans une chaise traditionnelle. Il est hautement réglable et nous avons pu modifier la hauteur et l’angle pour s’adapter à tous les membres de ma famille, y compris un enfant de 8 ans. Il peut également se replier facilement et rapidement dans un emballage étonnamment compact et mobile ; vous pouvez essentiellement l’utiliser dans n’importe quelle pièce, que votre environnement de travail soit votre salon ou même à côté de votre table de cuisine.

Bricolage L’immobilier de table est une prime dans ma maison ces jours-ci, avec deux adultes travaillant à temps plein et deux enfants qui s’adonnent occasionnellement à des travaux scolaires à distance. Dans le but de créer sa propre pièce, ma femme a acheté ce système de bureau en deux parties simple, peu coûteux et étonnamment réglable. Mis à part les roues à roulettes, qui sont géniales, mais qui n’étaient pas amusantes à installer, la configuration s’est déroulée sans douleur. Le bureau lui permet de travailler assis ou de l’utiliser comme bureau debout, avec une plate-forme pour un clavier et une autre pour un ordinateur portable ou un écran.

Acer BenQ offre actuellement 50 $ de réduction sur cet écran LED 4K de 32 pouces. C’est un bon prix pour un grand écran HDR ultra haute définition.

Sarah Tew / Crumpe Le clavier magique d’Apple est génial. Il a la conception et l’espace du clavier Mac à l’ancienne, avec le mécanisme de clé à ciseaux agréable, et il est sans fil, se connectant via Bluetooth. Le meilleur de tous, la batterie, qui est rechargeable via USB, dure des mois sur une charge. (J’aime aussi la Magic Mouse 2 d’Apple pour les mêmes raisons.) La version plus grande avec le pavé numérique — oui, c’est super aussi.

Sarah Tew / Crumpe Tu boîte utilisez les périphériques d’Apple avec des machines Windows, mais si vous recherchez un clavier Bluetooth alternatif qui fonctionnera avec tout, des PC Windows aux Mac en passant par les iPad et les téléphones, le Logitech K380 (environ 30 $) est un excellent choix. Associez-le à trois appareils maximum et basculez entre chacun d’eux en un clic. Lisez notre revue Logitech K380.

Sarah Tew / Crumpe Si vos enfants envahissent votre bureau et que vous avez vraiment besoin d’éliminer les distractions de votre configuration domestique, les écouteurs sont un bon moyen de rester concentré. Les Crossfade 2 Wireless de V-Moda sont confortables à porter et offrent une qualité sonore absolument exceptionnelle, avec des basses pleines et des détails élevés. Bien que la conception du casque soit trop proche de l’esthétique steampunk pour moi, l’audio, les commandes intuitives et la conception robuste compensent largement. Et ces écouteurs, qui se déclinent en trois combinaisons de couleurs différentes, sont actuellement en vente au prix de 200 $. Un choix de secours : Le Plantronics BackBeat Pro 2 offrent une excellente suppression du bruit sans fil et ils coûtent considérablement moins cher que les modèles comparables d’autres sociétés. Ils sont également confortables à porter, sonnent bien lors des appels téléphoniques et sont assez intelligents pour mettre en pause tout ce que vous écoutez lorsque vous les enlevez. Si vous avez besoin de plus d’options, y compris de véritables modèles sans fil de style AirPods, consultez notre liste des meilleurs écouteurs antibruit. Lisez notre revue Plantronics BackBeat Pro 2.

Chris Monroe/Crumpe Lorsque vous travaillez à domicile, faire du café devient une pratique sacramentelle. Considérez cet appareil de cuisine comme le couteau suisse du monde des cafetières goutte à goutte. L’infuseur programmable Ninja (avec mousseur, carafe thermique et filtre réutilisable) offre un degré de flexibilité incroyable, ce qui en fait la meilleure cafetière pour ceux qui ne veulent pas toujours la même tasse. Il peut tout créer, du goutte à goutte solide à l’infusion froide parfaite, en passant par le café glacé, les boissons de style latte avec son mousseur à lait, et il ajustera la température selon votre choix. Sa carafe thermique gardera le thé ou le café au chaud jusqu’à deux heures. Cette cafetière programmable vous permet même de préparer du café glacé et du café chaud dans plusieurs tailles, des petites tasses, des tasses et des tasses de voyage, jusqu’aux demi-carafes et pleines. Lisez notre revue du système d’infusion à chaud et à froid Ninja.

Dîner Lorsque vous ne faites pas la navette, vous aurez peut-être plus de temps pour préparer le dîner. Le dîner propose des repas délicieux et passionnants, tels que la panzanella au poulet estivale et le risotto aux asperges et aux haricots cannellini. Mais avec pas plus de six ingrédients par recette, les dommages causés à votre temps et à votre cuisine sont minimisés. Le prix de Dinnerly le place carrément dans la catégorie économique, avec un coût par portion d’environ 5 $. La abonnement les options incluent une boîte pour deux personnes pour 30 $ ou une boîte familiale pour 60 $, chacune avec trois recettes pour la semaine. Vous cherchez plus d’options ? Consultez notre liste des meilleurs services de repas.

Amazone Si l’espace est restreint mais que vous devez imprimer des étiquettes d’expédition, des listes de courses ou des devoirs quelques fois par mois, c’est votre machine. Le HP LaserJet Pro M15w convient parfaitement aux tâches pratiques et simples et son encombrement réduit, mesurant environ 8 pouces de profondeur et 14 pouces de large, s’intègre parfaitement sur une étagère ou un classeur. Et il se connecte via Wi-Fi à presque tous les appareils, ce qui signifie que vous pouvez imprimer depuis votre téléphone. Si les étudiants de votre famille peuvent vivre sans scanner – après tout, les caméras de téléphone peuvent maintenant gérer la plupart des travaux de numérisation – et la sortie couleur, le LaserJet Pro M15w est un excellent choix pour moins de 120 $. Assurez-vous également de faire le plein de papier pour imprimante.

