Les meilleurs espoirs de hockey, les meilleurs amis Bedard et Cristall s’apprêtent à s’affronter à Kelowna

Deux des meilleurs espoirs du hockey sont les meilleurs amis d’enfance, mais seront ennemis mardi soir à Kelowna.

Le buzz se répand autour de Kelowna alors qu’Andrew Cristall et les Rockets accueilleront les Pats de Regina et l’espoir numéro un au hockey, Connor Bedard, à Prospera Place.

Les deux joueurs de 17 ans jouent au hockey dans la même équipe ou l’un contre l’autre depuis l’âge de cinq ans et sont ravis de jouer l’un contre l’autre pour la première fois de leur carrière dans la WHL.

“Nous voulons tous les deux remporter la victoire, nous voulons tous les deux nous surpasser”, a déclaré Cristall. “Nous sommes certainement excités pour le match de demain.”

“Je pense que nous nous connaissons depuis plus de 10 ans maintenant”, a déclaré Bedard. «Nous sommes super compétitifs ensemble, quoi que nous fassions. Je veux dire, il ne me bat pas beaucoup mais nous sommes tout le temps ensemble, nous sommes super proches. C’est excitant, nous allons probablement dîner ou quelque chose après le match, j’ai regardé ce qu’il a fait cette année et évidemment nous sommes très proches et avons la chance de jouer contre lui et de rivaliser avec lui, ça va être beaucoup de plaisir.”

Les deux restent en contact régulièrement, s’envoyant généralement des textos après les matchs de l’autre.

Les deux ont également pris d’assaut la ligue. Entrant dans le concours de mardi soir, Bedard mène la ligue en marquant par un mile de pays, et Cristall est à égalité au deuxième rang dans la catégorie.

En 20 matchs jusqu’à présent cette saison, Cristall, le natif de Burnaby, a récolté 39 points (16 buts, 23 passes) et est actuellement sur une séquence de 11 matchs avec au moins un point. Bedard de North Vancouver a mis en place des numéros de jeux vidéo tout au long de sa carrière, y compris cette saison. Il mène la ligue avec 53 points (22 buts, 31 passes) et a au moins un point dans chaque match jusqu’à présent cette saison (24 matchs).

Les choix de premier tour attendus au repêchage de la LNH en 2023 se font l’éloge les uns des autres.

“Je pense que son intelligence, il a probablement le meilleur QI que j’ai jamais vu, toujours au bon endroit, faisant toujours le bon jeu”, a déclaré Bedard. “Il vit une année irréelle mais je ne suis pas du tout surpris.”

“Son tir est incroyable, rien de tel que je n’en ai jamais vu auparavant”, a déclaré Cristall.

En raison des restrictions liées à la pandémie au cours de la saison dernière, Bedard et les Pats n’ont pas pu se rendre en Colombie-Britannique pour les matchs. Le roadtrip actuel des Pats est la première fois que Bedard joue dans la WHL dans sa province natale et il a été le billet le plus en vogue dans chaque ville, car chaque match a été vendu.

« C’est très amusant, vous pouvez sentir l’énergie dans le bâtiment », a déclaré Bedard, qui a vu ses parents, d’autres membres de sa famille et ses amis assister aux jeux partout dans la province. “Être devant le sold out [WHL] la foule est assez folle.

Les Pats sont actuellement au milieu d’un roadtrip de sept matchs qui comprend des arrêts à Vancouver, Victoria, Kelowna, Kamloops et Prince George.

Et tandis que Bedard est l’attraction principale en tant qu’espoir numéro un au hockey, il sait à quel point les joueurs sont bons partout dans la ligue.

“Il y a beaucoup de gars dans cette ligue que les gens viennent regarder, je joue juste et un seul des gars dans la salle”, a déclaré Bedard.

Le match de mardi à Prospera Place est la première foule à guichets fermés que les Rockets ont eue depuis avant la pandémie, car le stade de 6 000 places prévoit d’avoir environ 6 300 à 6 400 personnes avec des places debout également à pleine capacité. Il s’est vendu il y a quelques semaines, selon le directeur général des Kelowna Rockets, Bruce Hamilton.

“C’est excitant”, a déclaré Hamilton. « Je pense que ce sera un environnement plutôt cool que ces gars-là n’ont jamais vu. Ces jeux sont vendus partout en Colombie-Britannique.

Lorsqu’on lui a demandé si ces joueurs étaient prêts à voir leur première vente à guichets fermés, il a déclaré que les foules à guichets fermés étaient la norme et que l’entraîneur-chef Kris Mallette s’attend à ce que son équipe soit préparée pour cela.

Le match de hockey féminin Rivalry Series à Prospera Place il y a deux semaines était également complet.

Alors que les deux joueurs devraient être repêchés au début du premier tour du repêchage de la LNH en juin, tous deux sont également des partisans des Canucks de Vancouver après avoir grandi dans la région métropolitaine de Vancouver. Les Canucks ayant du mal à démarrer la saison tôt, ils pourraient avoir une chance de repêcher l’un d’entre eux.

« Je les encourage toujours, étant juste un fan et ainsi de suite », a déclaré Bedard. “Je n’ai pas beaucoup pensé au repêchage, donc je les encourage comme je l’ai toujours fait.”

Bédard et Cristall ont tous deux de très bonnes chances de quitter leurs équipes respectives pendant un certain temps au cours des prochaines semaines pour avoir leur chance de jouer pour Équipe Canada au Mondial junior, qui aura lieu à Halifax et Moncton du 26 décembre au 26 janvier. 3. Bedard faisait partie de l’équipe du Mondial junior l’an dernier.

Le match de mardi est la première et la seule fois cette saison que les Rockets et les Pats se rencontrent. La mise au jeu à Prospera Place est à 19h05

