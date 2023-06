Les meilleurs espions se réunissent à Singapour pour une réunion secrète – Reuters – RT World News

L’ordre du jour tournait autour de questions telles que le conflit ukrainien et la criminalité transnationale, ont indiqué les sources de l’agence.

Des hauts responsables du renseignement de deux douzaines de pays ont tenu une réunion secrète à Singapour pour discuter de sujets tels que le conflit ukrainien dans un environnement informel, a rapporté dimanche Reuters, citant des sources.

Selon cinq personnes non identifiées interrogées par l’agence, les pourparlers ont eu lieu en marge du forum sur la sécurité du Shangri-La Dialogue et ont été facilités par le gouvernement de Singapour. Des réunions similaires auraient eu lieu pendant plusieurs années, mais n’avaient pas été signalées jusqu’à présent.

Bien que la liste exacte des pays présents ne soit pas claire, les participants au rassemblement auraient inclus la directrice du renseignement national américain Avril Haines, ainsi que des responsables indiens et chinois.

Une source de Reuters a noté qu’aucun représentant russe n’était présent, tandis que le vice-ministre ukrainien de la Défense, Vladimir Gavrilov, a déclaré qu’il était au sommet du Dialogue de Shangri-La, mais n’a jamais assisté à la réunion.















Bien que les détails de l’ordre du jour soient sommaires, les chefs du renseignement auraient également discuté des efforts pour lutter contre la criminalité transnationale.

« La réunion est un élément important de l’agenda parallèle international », une source de Reuters a déclaré, décrivant le rassemblement comme « pas un festival d’artisanat, mais plutôt un moyen de promouvoir une compréhension plus profonde des intentions et des résultats ».

La source a ajouté que « Il existe un code tacite parmi les services de renseignement selon lequel ils peuvent parler lorsqu’une diplomatie plus formelle et ouverte est plus difficile. » Une autre source de Reuters a décrit le ton de la réunion comme coopératif et non conflictuel.

Le sommet sur la sécurité du Shangri-La Dialogue est organisé régulièrement depuis 2002 par l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion indépendant basé au Royaume-Uni. Il sert de plate-forme pour débattre des questions de sécurité en Asie-Pacifique et promouvoir le dialogue.

La réunion des chefs d’espionnage, jusque-là inédite, intervient après que le Financial Times a allégué vendredi que le directeur de la CIA, Bill Burns, s’était rendu en Chine le mois dernier pour signaler que Washington était extrêmement préoccupé par la détérioration des relations sino-américaines. Au moment de la visite signalée, le président Joe Biden a déclaré qu’il s’attendait à voir un « dégel » dans les relations des États-Unis avec la Chine.