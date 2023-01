Les meilleurs entraîneurs de vélo d’intérieur pour 2023 : Tacx, Wahoo, Saris et plus comparés

Il n’est pas toujours possible de monter sur un vélo et de faire du vélo à l’extérieur, surtout à cette période de l’année avec les températures ultra froides et le temps dangereux. C’est pourquoi vous avez besoin d’un entraîneur de vélo d’intérieur. Il existe différents types disponibles sur le marché, mais les meilleures options d’entraînement de vélo s’adapteront à votre style de conduite, à votre expérience de cyclisme et à vos objectifs d’entraînement.

Les meilleurs entraîneurs de vélo d’intérieur peuvent reproduire la sensation de la route avec la résistance, les montées et les descentes réalistes qui l’accompagnent. Ils offrent une résistance réglable qui reflète vraiment la meilleure machine de route. C’est quelque chose que vous ne trouverez pas avec les vélos d’exercice ou de spin standard, qui offrent une résistance progressive, mais pas grand-chose d’autre pour vous donner l’impression de rouler sur la route.

Trouver le meilleur entraîneur de vélo d’intérieur peut être écrasant, car il existe de nombreuses options d’entraîneur de vélo différentes à considérer. Il y a l’entraîneur à rouleaux, l’entraîneur à friction, l’entraîneur magnétique, l’entraîneur à entraînement direct et un simple support de vélo stationnaire. Et si vous voulez aller un peu plus vers la haute technologie, il existe également un tas d’options d’entraîneurs de vélo intelligents. J’ai parcouru Internet, lu des critiques d’entraîneurs de vélo jusqu’à ce que mes yeux commencent à se croiser et testé une variété des meilleurs modèles pour vous donner des conseils.

Mon objectif était de finir avec une liste qui comprenait tous les types d’entraîneurs de vélo d’intérieur pour les cyclistes à différents niveaux de compétence et avec différents budgets. J’ai pris plusieurs facteurs en considération, à la recherche d’un vélo d’entraînement silencieux qui offre plusieurs niveaux de résistance. J’ai comparé toutes les options, trouvé les meilleurs entraîneurs de vélo d’intérieur à plusieurs prix différents. Ensuite, je les ai soigneusement testés. Que vous débutiez dans le cyclisme en salle ou que vous soyez un pro cherchant à améliorer votre configuration, vous trouverez ici quelque chose qui vous convient.

Il y a cependant certaines choses que vous devez garder à l’esprit avec cet entraîneur. Le trainer Neo 2T Smart est le seul de cette liste qui nécessite le retrait complet de la roue arrière et de la cassette de votre vélo. Et pour faire le travail correctement, vous avez besoin d’outils spécialisés. Une autre chose à noter est que bien que le Tacx Neo 2T soit livré avec plusieurs entretoises pour adapter votre vélo, il n’est compatible qu’avec certains modèles de cassettes. Si vous envisagez d’acheter le Neo 2T, qui se vend à environ 1 400 $, assurez-vous de vérifier d’abord les spécifications et que vous avez un vélo compatible – ou que vous êtes également à l’aise d’investir dans un vélo différent.

Avec l’application, qui est similaire à Zwift , vous pouvez connecter votre home trainer via Bluetooth et choisir parmi plusieurs entraînements ou “films” différents qui vous emmènent sur des routes et des pentes simulées jusqu’à 25 %. Le résultat était presque étrangement réaliste et offrait une sensation de route sérieuse. Si je fermais les yeux, j’aurais cru remonter les pentes du Dolomites .

Le Tacx Neo 2T Smart Trainer n’est pas le support d’entraînement de vélo d’intérieur de votre grand-mère. OK, votre grand-mère n’avait probablement pas d’entraîneur de vélo, mais ce que je veux dire, c’est que cette chose est intense – de toutes les meilleures façons. Bien que vous puissiez utiliser le Neo 2T en tant qu’entraîneur autonome, je me suis concentré sur le test de ses capacités d’entraînement intelligentes en le connectant à l’application Tacx Training, qui est gratuite pour les fonctions de base, mais nécessite un abonnement mensuel de 12 $ à 17 $ pour accéder aux fonctionnalités premium.

Bien que j’aie eu une expérience positive avec tous les entraîneurs de vélo d’intérieur de cette liste, si je ne devais en choisir qu’un, ce serait le Wahoo Kickr Snap. L’ensemble du processus était facile à suivre. Et en tant que personne qui n’a pas beaucoup de temps à perdre, une configuration facile est toujours en haut de ma liste.

Le formateur était prêt à sortir de la boîte, sans aucun assemblage requis. Vous devez configurer votre vélo – soit avec la brochette à dégagement rapide incluse, soit avec un adaptateur approprié si votre vélo a une roue arrière à axe traversant – mais une fois que vous avez compris, c’est fait en un clin d’œil (super ringard jeu de mots volontaire). Je souhaite qu’il y ait une option pour choisir la brochette que vous souhaitez inclure avec l’entraîneur (même si cela coûte un peu plus cher), mais ce n’est pas un coup sur le Kickr Snap lui-même. C’est un problème avec tous ces types d’entraîneurs de vélo d’intérieur, en général.

Une fois le vélo monté et en place, vous pouvez connecter le trainer à n’importe quelle application d’entraînement tierce. Un essai gratuit de 30 jours de Zwift est inclus avec l’achat, c’est donc le programme que j’ai utilisé pour tester le trainer. Une fois que j’ai commencé à bouger, j’ai été immédiatement impressionné. Le volant d’inertie de 10,5 livres offrait une conduite douce et silencieuse avec une sensation de route hyper réaliste. Lors de l’utilisation de Zwift, la résistance ajustée automatiquement et de manière experte imitait les conditions réelles de la route et les montées jusqu’à 12 % d’inclinaison. Au fur et à mesure que je prenais de la vitesse, le Kickr Snap est resté stable sans aucune secousse et le bloc de contremarche de la roue avant est resté fermement en place, même sur un sol en vinyle glissant.

Quelques points à noter : le trainer est uniquement livré avec une brochette à dégagement rapide, donc si vous avez besoin d’un adaptateur pour un vélo à axe traversant, vous devrez l’acheter séparément. Le trainer est également le seul de cette liste qui nécessite une source d’alimentation externe, ce qui signifie que vous devez le brancher sur une prise électrique murale. Bien que ce ne soit pas un dealbreaker, c’est un inconvénient potentiel car cela limite la portabilité de l’entraîneur. Il n’y a pas non plus d’interrupteur marche-arrêt – vous allumez et éteignez le trainer en le branchant ou en le débranchant. Encore une fois, ce n’est pas grave puisque j’aime débrancher tous mes appareils électroniques lorsque je ne les utilise pas de toute façon, mais cela vaut quand même la peine d’être noté.