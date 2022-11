Les meilleurs entraînements que chaque débutant devrait faire

Si vous êtes novice en matière de fitness, vous avez peut-être entendu des messages contradictoires sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Il est donc plus difficile de s’en tenir à une routine d’entraînement si vous ne savez même pas par où commencer. Ou peut-être vous redoute l’idée de faire de l’exercice parce que vous ne savez pas quelles séances d’entraînement valent la peine d’être faites. Il est utile d’avoir un coup de main dans des situations comme celle-ci, surtout si vous n’avez jamais fait le différents types d’exercices le monde du fitness a à offrir. La meilleure partie est que beaucoup d’entre eux peuvent être fait à la maison ou la salle de sport et nécessitent un minimum d’équipement.

Nous avons consulté des experts et défini les meilleurs exercices que vous devriez faire si vous débutez dans l’exercice et que vous souhaitez mettre en place une routine d’entraînement. Suivez ces conseils pour tirer le meilleur parti de votre entraînement.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer

Une erreur courante que beaucoup de gens commettent au début d’une nouvelle routine ou d’un nouveau régime d’entraînement est d’en faire trop, trop tôt. directeur de l’éducation pour programme de conditionnement physique et centre d’équipement, Living.Fit, Aaron Guyett dit qu’il est préférable de commencer plus lentement, plus léger et d’en faire moins que vous ne le pensez, car trop de choses à la fois peuvent conduire à l’épuisement professionnelc’est pourquoi les gens arrêtent souvent lorsque les choses semblent trop difficiles.

“Pensez à la possibilité d’effectuer des exercices chaque jour et à la croissance et aux performances exponentielles qui découlent de la cohérence par rapport à l’intensité”, explique Guyett. Il suggère d’ajouter progressivement de l’intensité chaque semaine jusqu’à ce que vous trouviez votre point idéal.

Vous devez également être réaliste quant à la fréquence à laquelle vous ferez de l’exercice au cours de la semaine : “quelqu’un qui a deux à trois jours d’entraînement dans son emploi du temps pourrait être en mesure de faire des journées d’entraînement complet du corps, tandis que ceux qui ont trois à cinq jours disponibles pour travailler out pourrait être capable de faire des divisions du haut et du bas du corps.”

Plus important encore, Guyett dit qu’il est essentiel de trouver des entraînements que vous vous amusez à faire et que vous aurez envie de revoir. Il recommande de commencer par des entraînements complets du corps, puis de développer un entraînement qui divise les exercices pour le haut et le bas du corps.

Antonio_Diaz/Getty Images



Une bonne règle de base est que tout bon programme d’entraînement inclura une forme de squat, charnière, pousser tirer et transporter, tout au long de la semaine. Pour le dire simplement, la plupart de ces exercices imitent les fonctions quotidiennes telles que vous aider à ramasser des objets sur le sol ou à vous asseoir et à vous relever – c’est pourquoi il est important de maintenir et d’améliorer ces forces. Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas encore familier avec tous les termes – tous ces types d’exercices sont inclus dans nos recommandations ci-dessous. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec les mouvements de base, vous pouvez passer à des exercices plus avancés.

Une autre chose à garder à l’esprit est que vous devriez prendre un jour ou deux de repos pour aider votre corps à se remettre de vos entraînements. N’oubliez pas qu’il s’agit d’être cohérent, pas de faire le maximum ou plus que ce que vous pouvez gérer de façon réaliste.

Si vous n’êtes pas certain d’être en bonne santé pour effectuer ces activités, discutez-en avec votre médecin avant de commencer un nouveau programme d’entraînement.

Avez-vous besoin d’équipement?

Tu auras besoin de haltères pour ces exercices, car ils font partie d’un programme de musculation. En tant que débutant, il est important de commencer avec une variété de poids légers à modérés que vous êtes à l’aise de soulever avec une bonne forme pour 10 à 15 répétitions. Une fois que vous avez terminé un tour de répétitions, cela compte comme un ensemble. Essayez de faire deux à trois séries d’un exercice avec une minute à trois minutes de repos entre les séries.

Bill Oxford/Getty Images



Le poids que vous utiliserez variera en fonction du type d’exercice que vous faites et de votre niveau de forme physique. “Je commencerais par deux haltères que vous pouvez facilement appuyer au-dessus de votre tête, puis deux haltères que vous pouvez accroupir, et enfin deux haltères que vous pouvez porter”, explique Guyett. Généralement, il dit de commencer très léger avec des haltères de 5 livres et 10 livres, mais gardez à l’esprit que vous allez rapidement vous améliorer après avoir commencé à vous entraîner. Pour les femmes, il suggère d’avoir un ensemble d’haltères de 5, 10, 15, 20 et 25 livres, tandis que les hommes devraient avoir des ensembles de 10, 15, 20, 25, 30, 35 et Haltères de 40 livres.

Soyez honnête avec vous-même au sujet du poids que vous êtes à l’aise de soulever, car s’il est trop léger, vous n’obtiendrez pas tous les avantages de cet exercice spécifique, et s’il est trop lourd, vous risquez de vous blesser. Une fois que vous sentez que vous avez maîtrisé un exercice avec une bonne forme en utilisant votre poids de départ, vous pouvez l’augmenter lentement de 5 à 10 %. toutes les quatre à six semaines. Par exemple, si vous êtes capable de squatter facilement un haltère de 25 livres, vous devriez viser à squatter entre 30 et 35 livres ensuite. Une façon de vous tenir responsable est de tenir un journal d’entraînement dans lequel vous enregistrez les poids que vous utilisez pour chaque exercice.

Les meilleurs exercices pour débutant

Maintenant que vous comprenez que moins c’est mieux quand il s’agit de commencer un nouveau programme d’entraînement, vous devez savoir quels exercices spécifiques vous devriez faire. Vous trouverez ci-dessous quelques exercices utiles pour commencer votre parcours d’entraînement.

Squats



Il existe plusieurs variantes du squat qui peuvent vous aider à vous familiariser avec le mouvement. Guyett recommande le squat avant avec haltères : tenez des haltères légers à moyens sur votre épaule avec vos coudes pointant vers l’avant dans l’alignement de votre poitrine. Gardez vos pieds écartés de la largeur des épaules et poussez vos hanches vers l’arrière lorsque vous pliez les genoux et descendez au moins dans une position accroupie parallèle (lorsque les genoux forment un angle de 90 degrés). Aller trop loin au-delà de la parallèle peut vous faire cambrer le bas du dos, ce qui peut entraîner des maux de dos.

Il est plus important de se mettre en forme en premier avec cet exercice, car il nécessite une bonne mobilité du poignet pour tenir les haltères, ainsi que des épaules et des chevilles pour vous maintenir debout tout en descendant dans le squat.

Si vous recherchez un soutien supplémentaire lors de cet exercice, vous pouvez placer un banc ou une boîte derrière vous pour référence. Lorsque vous descendez dans le squat, contrôlez votre corps jusqu’à ce que vos fessiers touchent la boîte ou le banc et revenez debout.

Pont fessier



Si vous souhaitez cibler vos fessiers mais que vous ne vous sentez pas assez à l’aise avec le squat, un pont fessier est une bonne alternative. Jake Dickson, entraîneur personnel certifié et contributeur à la rédaction de BarBend, déclare : “Le pont fessier est une excellente technique pour les novices, car il stimule vos muscles fessiers, qui sont les gros muscles de votre dos.”

Pour effectuer le pont fessier, allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés et les pieds plats au sol. Contractez vos fessiers et soulevez vos hanches afin que votre corps crée une ligne droite entre vos genoux et vos épaules. Faites une courte pause et serrez à nouveau les fessiers, puis revenez à la position de départ. Pour rendre cet exercice plus difficile, vous pouvez ajouter un haltère ou une barre sur les hanches (ajoutez un tapis pour amortir) à mesure que vous maîtrisez le mouvement.

Des pompes



L’avantage des pompes est que vous pouvez les faire n’importe où, sans équipement. Il existe également différentes variantes qui peuvent rendre l’exercice plus difficile ou plus facile en fonction de votre niveau de forme physique. Par exemple, si vous êtes un débutant absolu, les pompes peuvent se faire contre un mur.

Une fois que vous devenez plus fort, vous pouvez le faire avec vos mains surélevées sur une pente et diminuer progressivement la hauteur de la pente pour la rendre plus difficile. Une fois que vous pouvez faire des pompes depuis le sol, vous pouvez jouer avec le positionnement des mains et le tempo pour augmenter la difficulté.

Soulevés de terre



Les soulevés de terre sont considérés comme l’un des rares exercices qui se traduisent étroitement par les mouvements que vous utilisez dans la vie de tous les jours, comme porter des sacs d’épicerie lourds et les poser. Il existe également des variantes à cet exercice, et il peut être fait en utilisant des haltères, des haltères et des kettlebells.

En tant que débutant, faire des soulevés de terre avec une paire d’haltères à la main est un bon point de départ. Cet exercice vous aide à pratiquer la charnière à partir de vos hanches, ainsi qu’à cibler votre tronc, votre dos, vos fessiers et vos ischio-jambiers.

Pour faire un soulevé de terre avec haltères, vous devrez vous tenir debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, avec une légère flexion des genoux, tout en tenant les haltères devant vous. Gardez vos épaules en arrière (évitez d’arrondir votre dos) lorsque vous vous penchez au niveau des hanches et poussez vos hanches vers l’arrière lorsque vous abaissez lentement votre torse, en gardant les haltères près de vos tibias. Arrêtez-vous une fois que votre corps est parallèle au sol. Vous devriez sentir un étirement dans les ischio-jambiers en bas du mouvement. Revenez lentement à la position de départ tout en maintenant votre forme. Au fur et à mesure que vous améliorez votre forme sur cet exercice, vous pouvez augmenter le poids des haltères ou passer aux haltères et aux kettlebells.

Rangées d’haltères



Les exercices de traction tels que les rangées d’haltères ciblent les muscles de votre dos et peuvent même aider à améliorer votre posture. Pour faire cet exercice, vous aurez besoin d’un banc de musculation et d’une paire d’haltères. Si vous n’avez pas de banc de musculation, vous pouvez en trouver un dans la plupart des salles de sport ou utiliser n’importe quel banc similaire que vous avez à la maison (assurez-vous simplement qu’il est solide).

Puisque cet exercice se fait un bras à la fois, vous devrez vous relayer de chaque côté.

Pour commencer, penchez-vous et placez votre genou gauche sur le banc avec votre main gauche directement devant, alignée avec votre épaule, en soutenant votre poids corporel. Dans cette position, votre dos doit être plat. Pendant ce temps, avec votre main droite, tenez un haltère tendu vers le sol. Pour effectuer la rangée, roulez vos épaules vers l’arrière, tirez l’haltère vers l’intérieur tout en tirant le coude vers votre hanche.

Au fur et à mesure que vous améliorez la forme de la rangée d’haltères, vous pourrez progresser vers d’autres variantes telles que la rangée d’haltères ou de kettlebell.

Portage du fermier



Cet exercice peut être effectué à l’aide d’haltères ou de kettlebells et mettra à l’épreuve la stabilisation du haut du corps, des épaules et du tronc, tout en renforçant votre prise en main. Le but du portage du fermier est de vous préparer à avoir la capacité de porter des objets lourds à la main. Par exemple, si vous souhaitez transporter toutes vos courses lourdes en un seul voyage au lieu de faire plusieurs voyages.

Personnellement, j’aime faire cet exercice avec des kettlebells, mais vous pouvez obtenir le même effet avec des haltères.

Pour effectuer le portage d’un agriculteur, tenez un haltère lourd qui semble assez difficile pour votre prise en main, mais qu’il est toujours possible de tenir dans chaque main. Tirez vos épaules vers l’arrière et renforcez votre tronc, debout avec votre dos droit pendant que vous marchez à travers la pièce pour le temps ou la distance. Concentrez-vous sur la forme pendant que vous faites cet exercice et faites des pauses au besoin.

Cardio



Le cardio a ses propres bienfaits pour la santé, et l’équilibrer avec l’entraînement en force (y compris les autres exercices de cette liste) vous aidera à récolter encore plus les bénéfices de l’exercice. Le cardio peut inclure tout ce qui accélère votre rythme cardiaque, comme la marche, le vélo, la randonnée, la natation, la course ou même suivre un cours de danse. En règle générale, Guyett conseille aux novices de s’entraîner un à trois jours par semaine avec une forme de cardio une à trois fois par semaine. Faire du cardio régulièrement est aussi un bon moyen de maintenir votre endurance et votre coeur sain.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.