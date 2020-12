Maintenant que l’hiver bat son plein, il est temps de commencer à mettre à niveau les essentiels d’hiver pour nos garde-robes. Nous sommes tous susceptibles d’être à l’intérieur avec des restrictions variées à travers le Royaume-Uni – mais pour les occasions où nous sortons, il est préférable de rester au chaud.

Appelez-les à l’ancienne, mais les thermiques ont parcouru un long chemin depuis leur apparence légèrement vieillie et moins flatteuse. De nos jours, ils sont aussi élégants que fonctionnels pour un usage quotidien.

Un bon vêtement thermique est fabriqué à partir d’un tissu spécial pour aider à conserver la chaleur de votre corps, la plupart contiendront également des propriétés anti-humidité pour vous aider et vous garder à l’aise tout au long de la journée.

Les options populaires proviennent d’Amazon et d’Uniqlo pour leur prix abordable et leur style général.

Nous avons trouvé certains des meilleurs choix qui méritent votre attention dans notre tour d’horizon ci-dessous.

Les meilleurs ensembles thermiques pour femmes pour vous garder au chaud tout l’hiver

1. Ensemble de sous-vêtements thermiques pour femmes Outland









Cool confortable et parfait pour porter tous les jours sous vos vêtements pendant l’hiver.

Cet ensemble abordable d’Amazon comprend un haut à manches longues et à encolure dégagée et des leggings pleine longueur assortis. L’ensemble contient également une doublure en polaire légère pour plus de confort et de protection contre le froid.

L’ensemble a également des capacités d’évacuation de l’humidité pour vous garder bien au sec et à l’abri de la transpiration.

Prix: à partir de: 8,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Marque Amazon – Haut à manches longues à col roulé thermique Iris & Lilly pour femmes









Cette coupe longue de la marque Amazon Iris & Lilly est l’un des meilleurs prétendants pour vous garder au chaud au sommet.

Le col roulé vous protège des éléments et la conception légère en tissu Heatgen chauffant est parfaite pour la superposition.

Prix: à partir de: 12,97 £, Amazon – achetez ici maintenant

3. Ensemble thermique Edge Drift (unisexe)









Ultra doux et super pratique pour s’entraîner ou pour un confort quotidien.

Cet ensemble contient un haut à manches longues et des caleçons longs unisexes – tous deux sont fabriqués à partir de tissus à séchage rapide et à évacuation de l’humidité pour vous garder à l’aise même avec une activité intense.

Prix: 14,97 £, Go Outdoors – achetez ici maintenant

4. Haut thermique à manches longues Heatgen Plus









Si vous recherchez quelque chose qui ne fait aucun compromis sur le style, nous adorons cette option de Marks and Spencer.

Le tissu Heatgen de ce haut thermique en fait un bon ajustement pour un port décontracté, sans avoir besoin de superposer; bien que vous puissiez si vous le souhaitez.

L’élasticité supplémentaire permet un ajustement confortable et flatteur, agréable et inclusif avec des tailles de 6 à 28 disponibles.

Prix: 15 £, Marks and Spencer – achetez ici maintenant

5. Couche de base thermique Nooyme









Si vous aimez le sport et que vous recherchez un ensemble pour vous offrir une protection suffisante contre toutes les conditions météorologiques, nous vous suggérons ce best-seller d’Amazon.

L’ensemble thermique à manches longues est composé à 52% de carbone de bambou, ce qui permet de garder la chaleur emprisonnée, mais l’humidité. Cela facilite également la tâche lorsque vous faites le lavage plus tard.

Il y a deux couches pour vous garder au chaud, y compris une doublure polaire légère pour plus de confort.

Prix: 24,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

6. John Lewis & Partners Jambières thermiques côtelées génératrices de chaleur









Parfait comme ensemble loungewear ou comme pièce individuelle pour vous garder au chaud pendant les mois les plus froids.

Ces leggings côtelés sont fabriqués à partir de matériaux super doux qui sont naturellement respirants et capables de vous protéger de l’humidité. La coupe ajustée et confortable passe parfaitement inaperçue sous votre tenue quotidienne.

Prix: 18 £, John Lewis – acheter ici maintenant

7. Columbia Midweight Stretch Baselayer Long Sleeve Half Zip Shirt pour femmes









Une autre excellente option pour les amateurs de fitness, cette chemise de base de Columbia Sportswear (également disponible dans un ensemble assorti) est idéale pour rester à l’aise en plein air.

La veste est fabriquée à partir de matériaux naturellement évacuant l’humidité, qui vous gardent également au chaud et confortable. Il existe un tissu extensible confortable dans les 4 sens pour un ajustement optimal ainsi qu’une doublure réfléchissante thermique.

Prix: 35 £, Columbia Sportswear – achetez ici maintenant

8. Ensemble thermique Scafell pour femmes









Si vous souhaitez trouver une solution abordable pour vos activités sportives, cet ensemble thermique de Scafell coche toutes les cases.

L’ensemble comprend un haut et un bas légers, qui sont extensibles, vous donnant une sensation proche de la peau.

Un joli décolleté haut et un pantalon long garantissent une chaleur optimale du cou aux chevilles, vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la transpiration ou de la sensation de dégoût après le port, grâce aux coutures plates et aux tissus qui évacuent l’humidité.

Prix: £ 21, Tog24 – acheter ici maintenant

9. Body thermique côtelé extra chaud Uniqlo Heattech à col montant









Élégant, simple et assez chic pour les environnements formels et décontractés.

Le body Heattech d’Uniqlo offre un ajustement serré, qui bien qu’il soit agréable et léger, offre toujours une protection suffisante contre le froid, sans parler de son super style.

Prix: £ 24.90, Uniqlo – achetez ici maintenant

10. Haut thermique à manches longues Charnos Second Skin









Si vous préférez vos tissus légers, le haut Charnos de Pour Moi a une sensation seconde peau, ce qui signifie qu’il est agréable et léger contre la peau et facile à porter sous d’autres vêtements.

Des leggings assortis sont également disponibles pour que vous puissiez rester au chaud tout au long de l’hiver.

Prix: 20 £, Pour Moi – acheter ici maintenant

11. Col rond Thermaskin Heat de Lands ‘End pour femmes









Haute performance, mais offrant toujours cette sensation proche de la peau qui est confortable pour les longs vêtements et pendant l’activité.

Cet ensemble de Lands ‘End a des leggings assortis pour compléter l’ensemble, qui contribuent tous deux à générer de la chaleur en absorbant l’humidité corporelle, ce qui est important si vous voulez rester à l’aise pendant les périodes plus froides.

Prix: À partir de: £ 25, Lands End – achetez ici maintenant

