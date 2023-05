Les meilleurs endroits pour l’argent alors que la Réserve fédérale pèse une pause dans les hausses de taux

Images de héros | Images de héros | Getty Images

Que vous construisiez un fonds d’urgence ou une épargne à court terme, trouver le meilleur endroit pour votre argent n’est pas facile, d’autant plus que la Réserve fédérale envisage une pause dans les hausses de taux d’intérêt. La banque centrale a dévoilé mercredi une autre augmentation d’un quart de point de pourcentage des taux d’intérêt, avec des signaux indiquant que ce pourrait être la dernière. Mais cette décision laisse beaucoup de gens se demander quand une éventuelle baisse des taux pourrait intervenir. Bien que le calendrier ne soit pas clair, certains les experts prédisent les baisses de taux pourraient commencer d’ici la fin de 2023.

Alors que les investisseurs constatent actuellement des taux d’intérêt plus élevés pour les comptes d’épargne, les certificats de dépôt et d’autres produits, ces taux pourraient suivre les mouvements futurs de la Fed, certains produits ayant peu de chances de voir des taux plus élevés ce cycle économique. Mais des rendements plus élevés sont toujours disponibles pour ceux « désireux de magasiner », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate. Voici quatre des options à considérer.

1. Comptes d’épargne à haut rendement

Malgré la hausse des taux, de nombreux épargnants ne tirent pas parti de rendements plus élevés sur les comptes d’épargne. Seuls 22% gagnent des intérêts de 3% ou plus, selon une récente enquête Bankrate. Alors que le taux d’épargne moyen est encore en dessous de 0,5%certains des meilleurs comptes d’épargne en ligne à haut rendement paient plus de 4 %, depuis le 4 mai. Bien sûr, il n’y a aucune garantie quant à la durée pendant laquelle vous gagnerez des taux plus élevés, et ils peuvent changer rapidement, a déclaré la planificatrice financière agréée Amy Hubble, conseillère en placement principale chez Radix Financial à Oklahoma City.

McBride ajoute : « La hausse des rendements des comptes d’épargne est limitée, surtout si la Fed n’augmente plus ses taux. Ils sont beaucoup plus susceptibles de baisser au cours des six prochains mois qu’ils ne le sont.

2. Certificats de dépôt

Si vous cherchez à obtenir un taux plus élevé plus longtemps, vous pouvez envisager un certificat de dépôt ou Échelle de CD, qui consiste à répartir l’argent entre plusieurs CD avec des termes différents. Actuellement, les meilleurs CD à un an paient plus de 5%, selon Bankrate, mais les rendements sont inférieurs à plus long terme. « Si vous avez l’œil sur une échéance pluriannuelle, c’est le moment de la verrouiller », a déclaré McBride. Cependant, les CD sont généralement moins liquides que les comptes d’épargne car vous pouvez devoir une pénalité pour encaissement avant la fin du terme.

3. Obligations de série I

Le taux annuel des obligations de série I est tombé à 4,3 % jusqu’en octobre, ce qui rend l’actif moins attrayant pour ceux qui recherchent le rendement à court terme. « Les obligations I ont été le seul jeu en ville pendant deux ans », a déclaré Jeremy Keil, CFP chez Keil Financial Partners à Milwaukee. « Et maintenant, ils font juste partie du mélange. »

Il y a deux parties aux taux d’intérêt I Bond : un taux fixe qui reste le idem après achat, et un taux variable, qui change tous les six mois en fonction de l’inflation. Les obligations I peuvent encore attirer les investisseurs à long terme car le taux fixe a bondi à 0,9 % en mai contre 0,4 % en novembre. Cependant, les obligations I sont moins liquides que l’épargne ou les CD car vous ne pouvez pas accéder aux fonds pendant au moins un an et vous devrez une pénalité pour encaissement dans les cinq ans.

4. Fonds du marché monétaire

Les fonds du marché monétaire à court terme sont une autre option à considérer, selon Chris Mellone, CFP et associé chez VLP Financial Advisors à Vienne, en Virginie. Alors que les fonds du marché monétaire peuvent investir dans différents types de titres de créance à court terme et à faible risque, Mellone se concentre actuellement sur ceux qui contiennent Bons du Trésor à échéance de 30 jours ou moins. Les clients peuvent obtenir des rendements plus élevés tout en conservant leur flexibilité. « Nous sommes vraiment dans un environnement latéral et les clients peuvent percevoir près de 5% sur un produit comme celui-ci », a-t-il déclaré.

