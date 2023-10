Si on y réfléchit bien, deux des mots français les plus fréquemment utilisés en anglais sont cuisine et cinéma. Cuisine est le mot français pour cuisine, tandis que cinéma, en revanche,, est un mot dérivé du premier véritable projecteur de cinéma, le cinématographequi a été inventé par le Frères Lumière à Lyon.

Sans surprise, Paris continue d’être l’une des principales capitales du cinéma et, bien sûr, de la gastronomie, qui se marient remarquablement bien. Un repas français après avoir regardé un film dans l’un des nombreux palais de cinéma glorieux que la ville a à offrir est un plaisir français quotidien, mais décadent.

Les meilleurs endroits pour profiter d’un dîner et d’un film à Paris :

1. Cinéma Arts et Essai à Paris (Cinémas d’art et d’essai)

Les Français élèvent de nombreux aspects (même banals) de la vie au rang d’art. Il y a les arts de la table (recevoir et présenter de la nourriture et des boissons), le art culinaire (arts culinaires), et l’art de vivre (l’art de profiter de la vie). De même, les Français considèrent le cinéma à la fois comme un divertissement et comme une véritable forme d’art.

En plus de donner naissance à l’expérience cinématographique, la France a joué un rôle central dans le maintien de l’art du cinéma, en grande partie grâce au fait qu’elle abrite ce qui est sans doute le plus grand nombre de cinémas d’art et d’essai (trente-neuf) du monde. n’importe quelle ville. L’historienne du cinéma et guide touristique Juliette Dubois m’a expliqué que les Français ont toujours considéré le cinéma comme la pierre angulaire de leur culture et qu’André Malraux (premier ministre français de la Culture) a élevé la désignation officielle du cinéma d’entreprise à celle d’entreprise culturelle. patrimoine.

Pour survivre et rester compétitifs face aux salles de streaming et multiplex, certains cinémas d’art et d’essai ont élargi leur offre pour inclure également le cinéma mondial, les films d’animation, les films de première, deuxième et troisième diffusion et les diffusions simultanées en salle en direct en plus des classiques du cinéma. Le quartier Saint-Germain et le Quartier Latin (5ème et 6ème), où se trouve l’Université de la Sorbonne, est sans surprise le centre des cinémas d’art et d’essai, et ne manque pas de bons restaurants. J’ai sélectionné certaines de mes trouvailles cinématographiques et culinaires préférées.

2. Le Champo et Le Balzar

Avec son enseigne néon art déco et sa façade épurée, Le Champo (51 rue des Écoles, 5ème) est la première salle de cinéma art et essai qui a conquis mon cœur de cinéphile il y a plusieurs décennies. Le célèbre réalisateur français François Truffaut l’appelait affectueusement son quartier général, et Claude Chabrol a déclaré que le théâtre était sa deuxième université. Ce trésor au coin du 51 rue des Écoles était l’endroit idéal pour observer Rashomon comme j’imagine que le grand Akira Kurosawa voulait qu’il soit vu. Idéalement située juste en bas de la rue du théâtre, la brasserie alsacienne classique Le Balzar (49 rue des Écoles, 5ème) est l’endroit idéal pour savourer un repas satisfaisant après avoir visionné un film classique à côté. C’est mon endroit préféré pour une Choucroute Garni parfumée, le plat de choucroute alsacienne cuit dans du vin d’Alsace et servi avec des pommes de terre, des saucisses et des jarrets de jambon. Depuis son ouverture en 1894, Le Balzar a attiré des universitaires et de grands noms comme André Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et, plus récemment, Tom Hanks, qui était un habitué des tournages en ville. Le “Da Vinci Code.

3. Filmothèque du Quartier Latin et Bouillon Racine

Quand ma femme m’a envoyé un texto il n’y a pas longtemps pour dire que le grand classique de Cary Grant Les gens parleront jouait à Filmothèque du Quartier Latin (9 rue Champollion, 5ème), il était clair que nous avions un parfait dîner à Paris et une soirée cinéma à venir. Niché dans la rue Champollion incroyablement étroite, ce cinéma d’art et essai chaleureux est fier de ne diffuser aucune publicité et, chaque semaine, vous avez autant de chances de trouver un film d’horreur coréen (L’hôte), en tant que Noir américain (Boulevard du Coucher du Soleil), ou un blockbuster hollywoodien contemporain (La La Terre). Après la projection, vous pouvez marcher quatre pâtés de maisons jusqu’à Bouillon Racine, (3 Rue Racine, 6ème) l’un des plus beaux restaurants Art Nouveau de Paris, pour un dîner de cuisine française classique comme les Escargots, le Foie Gras, ou l’un des meilleurs Pots au Feu de Paris. Le menu du dîner à trois plats à 35 € est un rapport qualité-prix qu’il est difficile de battre à Paris ces jours-ci.

4. Cinéma du Panthéon et Café de la Nouvelle

À seulement deux pâtés de maisons de son monument éponyme, Le Cinéma du Panthéon (13 rue Victor Cousin, 5ème), est l’une des plus anciennes salles de cinéma en activité au monde (depuis 1907). Il appartenait au producteur du film original de Jean-Luc Godard et a joué un rôle important dans l’histoire du cinéma français de la Nouvelle Vague, en projetant les films de jeunes réalisateurs tels que François Truffaut, Jean-Luc Godardet Alain Resnais. Même le prix des billets – entre 5 € et 8,50 € – semble d’une autre époque. Si vous souhaitez discuter du film autour de la nourriture, je vous recommande de vous rendre à trois pâtés de maisons du grand restaurant du quartier, Café de la Nouvelle Mairie (19 rue des Fossés Saint-Jacques, 5ème), un bar/résto zinc de quartier sur la charmante place de l’Estrapade (qui figure dans Emilie à Paris). En dessert, je recommande fortement le Clafoutis de saison, un plat étonnamment difficile à trouver sur les cartes des restaurants.

5. Studio Galande et Le Petit Pantoise

Studio Galande (42 rue Galande, 5ème) pour de superbes films anciens et nouveaux (et un hebdomadaire Horreur rocheuse spectacle de minuit avec une ombre portée complète). Pour une sublime cuisine maison après votre projection, rendez-vous Le Petit Pantoise (9 rue de Pontoise, 5ème) qui propose également de belles options sans viande comme une tatin d’artichauts au parmesan ; un mille-feuille de betterave, pomme et chèvre à partager ; camembert rôti ; et raviolis aux légumes.

6. L’Arlequin et Aux Prés

L’Arlequin (76 rue de Rennes, 6ème) était le lieu idéal pour voir le brillant Empire de Lumière, le nouveau film puissant du réalisateur Sam Mendes sur un jeune homme d’origine antillaise et une femme plus âgée (la brillante Olivia Coleman) au passé trouble dont les vies se croisent dans les turbulentes années 1980. Pendant un certain temps, la salle de cinéma vintage Art Déco où ils travaillent est un refuge contre le monde extérieur de la côte anglaise. Après le film, rendez-vous dans la très branchée rue du Dragon pour manger un morceau. Si vous recherchez une expérience étoilée Michelin spectaculaire, il y a l’éblouissant restaurant du célèbre chef Cyril Lignac. Aux Prés (27 Rue du Dragon, 6ème), ou la cuisson au four à bois du Didon.

7. Cinéma Balzac, Mac-Mahon et Solis

Cinéma Balzac et Cinéma Mac Mahon (5 Av. Mac-Mahon, 17ème) se trouvent chacun à deux pâtés de maisons des Champs-Élysées. Solís Le restaurant situé à proximité, au 39 Avenue Wagram, est un lieu idéal pour partager des idées et des plats d’inspiration méditerranéenne. (Prenez une table dans le salon de jardin à l’arrière si vous le pouvez.)

8. Le Grand Action et la Grande Mosquée

Au Grande action (5 rue des Écoles), vous aurez peut-être à choisir entre le dernier Spielberg ou un classique Orson Welles. Les dix minutes de marche en valent la peine pour manger un morceau au restaurant du Grande Mosquée de Paris (2bis Pl. du Puits de l’Ermite, 5ème) pour déguster certains des meilleurs plats et desserts nord-africains de la ville. (N’oubliez pas de récupérer un sachet du sublime baklava à la pistache pour deux euros chacun en sortant.)

9. Cinémas parisiens pour enfants

Lors d’un voyage à Paris il y a douze ans, j’ai emmené ma fille voir la version cinématographique de Steven Spielberg de Tintin à L’épée de Bois cinéma d’art et d’essai dans la rue Mouffetard, infiniment cool, l’une des plus anciennes rues de Paris (datant de l’époque romaine). Ce théâtre, qui s’efforce de montrer des films pour les jeunes spectateurs, est un endroit idéal pour initier les enfants à l’expérience de regarder un film projeté sur un film réel. Au Tintin La lampe du projecteur a brûlé le celluloïd et ils ont dû mettre le film en pause jusqu’à ce qu’ils puissent recoller les extrémités de la bobine. Le Studio des Ursulines (10 rue des Ursulines) est une salle dédiée aux films pour enfants de qualité (que les grands apprécieront aussi) dans le 5e arrondissement.

Pour passer un bon moment hors du commun, allez voir un film et prenez un repas la prochaine fois que vous serez à Paris. Vous ne le regretterez pas. Et vous ferez comme les Français !

Philip Ruskin est maître de conférences externe (ESSEC Bus. School), consultant (food & travel marketing), écrivain, batteur et contributeur régulier de Frenchly. Il adore faire du vélo dans sa ville d’adoption, Paris. Trouvez-le ici, sur Instagram. Photos prises par l’auteur.