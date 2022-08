Les meilleurs endroits en Europe pour acheter une résidence secondaire de luxe, une propriété locative

Pourtant, comme pour tout investissement, l’achat d’une propriété est un gros engagement financier, et savoir par où commencer peut être délicat. En utilisant les données de Knight Frank, voici le récapitulatif de CNBC des meilleurs endroits pour commencer à chercher une deuxième propriété en Europe.

La croissance survient alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges et des investissements générateurs de revenus alors que l’inflation monte en flèche – avec un intérêt qui s’étend outre-Atlantique.

“Pour les propriétaires secondaires, les villes européennes offrent culture, connectivité et bonne qualité de vie, tandis que pour les investisseurs, elles offrent une forte occupation des locataires et des coûts d’achat relativement bas”, a déclaré à CNBC Kate Everett-Allen, responsable de la recherche résidentielle internationale chez Knight Frank.

Au cours de l’année écoulée, le marché immobilier de premier ordre en Europe a augmenté de 5,6 % dans un contexte de demande continue, selon une nouvelle étude de l’agence immobilière internationale Knight Frank. Pendant ce temps, les rendements locatifs dans les destinations de vacances les plus demandées de la région continuent d’augmenter.

De l’accès à une cuisine raffinée et à une culture riche en passant par des paysages époustouflants, le continent a quelque chose pour tout le monde – et les acheteurs immobiliers achètent.

Berlin, en Allemagne, a connu la plus forte croissance des prix de l’année jusqu’en juin 2022, les propriétés haut de gamme s’appréciant de 12,6 % en moyenne.

Selon Knight Frank, la croissance des prix sur les principaux marchés immobiliers européens – classés dans les 5% supérieurs du marché en termes de valeur – a été parmi les plus élevées au monde au cours de l’année écoulée.

Selon Knight Frank, les prix de l’immobilier à Berlin se sont appréciés au clic le plus rapide sur le premier marché immobilier européen.

Ailleurs, l’appréciation des prix de l’immobilier a été forte cette année sur les marchés immobiliers haut de gamme d’Edimbourg (11,2%), Dublin (10,2%), Zurich (10,2%) et Paris (8,9%).

La hausse annuelle place le taux de croissance de la capitale allemande bien au-dessus de celui d’autres villes mondiales comme New York (7,3 %), Hong Kong (3,1 %) et Londres (2,5 %).

Le ralentissement se fera le plus sentir dans les fourchettes de prix inférieures et les marchés axés sur le marché intérieur.

Faire un achat immobilier à l’étranger n’est cependant pas sans difficultés. Avant de se lancer dans un achat à l’étranger, les acheteurs potentiels doivent tenir compte des taux de change, des hypothèques et des taxes locales, des coûts de propriété et de vente, ainsi que de toute restriction imposée aux propriétaires étrangers.

“La hausse des taux hypothécaires et l’affaiblissement des perspectives économiques mondiales atténuent une partie de l’effervescence des deux dernières années, mais le ralentissement se fera surtout sentir dans les fourchettes de prix inférieures et les marchés axés sur le marché intérieur”, note le rapport.

L’essor continu des principales villes de la région survient alors que les taux de croissance ralentissent sur le marché immobilier mondial dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et d’assombrissement des perspectives économiques. Cependant, Knight Frank a déclaré que le ralentissement ne s’était pas encore traduit sur les prix de l’immobilier, le secteur du luxe se révélant particulièrement résistant.

Si vous êtes à la recherche d’une propriété locative, les principales destinations de vacances d’Europe pourraient bien faire l’affaire, la côte méditerranéenne étant un éternel favori des vacanciers.

En plus des considérations ci-dessus, il y a quelques autres facteurs à considérer lors de l’achat d’une maison de vacances en location. Ceux-ci incluent l’emplacement – à la fois en termes de proximité des commodités locales et d’accessibilité aux aéroports internationaux – la demande toute l’année pour minimiser les périodes vides et la liquidité du marché.

Les régions italiennes de Toscane et de Ligurie, la côte sud de la France et les Alpes françaises, ainsi que Barcelone, Marbella et les îles Baléares en Espagne figurent parmi les meilleurs endroits en Europe pour investir dans une propriété locative basée sur ces critères, selon Knight Frank.