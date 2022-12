Les meilleurs écrans solaires Reef-Safe pour 2022

Lorsque vous passez du temps au soleil, portez crème solaire est une nécessité absolue. Le cancer de la peau est une menace sérieuse, en particulier pour les personnes vivant dans des climats plus chauds, qui renoncent souvent à la crème solaire. Et bien qu’il soit important de protéger votre peau, vous devez également faire votre part pour aider à protéger l’environnement. Tous les écrans solaires ne sont pas créés égaux et certains utilisent des ingrédients qui peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement.

Lire la suite: Les meilleurs hydratants pour le visage à acheter pour 2022

Selon un étude 2016, l’oxybenzone est l’un des principaux délinquants qui peuvent causer des dommages environnementaux, du blanchissement des coraux à la destruction des récifs coralliens, ainsi qu’à endommager leur ADN et leur capacité à se reproduire. En fait, cette question est devenue une telle préoccupation qu’Hawaï est allé jusqu’à bannir certains ingrédients des crèmes solaires autorisées dans l’état. Mais comment faire la différence et vous assurer que vous choisissez les meilleurs écrans solaires sans danger pour les récifs à utiliser cet été ?

Pour vous aider à démarrer votre voyage vers exposition au soleil plus sûre, j’ai rassemblé quelques-uns des meilleurs écrans solaires sans danger pour les récifs que vous pouvez acheter en ligne. Non seulement ces écrans solaires sont sans danger pour les récifs coralliens et la vie marine, mais ils sont également très appréciés et appréciés par les vraies personnes qui les utilisent. J’ai également parlé avec un dermatologue certifié pour m’expliquer comment utiliser un écran solaire sans danger pour les récifs et comment vous pouvez vous protéger et protéger les autres. environnement.

Lire la suite: Meilleurs écrans solaires pour peau foncée pour 2022

Babo Botaniques Cet écran solaire SPF 30 de Babo Botanicals contient de l’oxyde de zinc non nano comme ingrédient principal. Plutôt que de compter sur une protection chimique, l’oxyde de zinc fournit une barrière physique entre vous et le soleil. Mais puisque cette option se frotte en clair, vous n’aurez pas à vous soucier de faire basculer un éclat blanc à la plage cet été. Il est également hypoallergénique et sans parfum, ce qui le rend idéal pour les peaux sensibles, et contient un mélange riche en vitamines et en antioxydants qui hydrate votre peau et aide à la protéger des méfaits du soleil. Vous recevez des alertes de prix pour Babo Botanicals Clear Zinc Sunscreen Lotion

Amazone Si vous recherchez une protection sérieuse, cet écran solaire minéral SPF 50 de Thinksport vous couvre – littéralement. Comme beaucoup d’autres options de cette liste, son ingrédient principal est l’oxyde de zinc non nano. Bien qu’il pénètre rapidement dans la peau pour que vous ne vous sentiez pas gras, certains utilisateurs signalent qu’il vous reste un peu d’éclat blanc. Mais il est hautement résistant à l’eau, biodégradable et non toxique – un compromis qui en vaut la peine. Vous recevez des alertes de prix pour Thinksport SPF 50 Mineral Sunscreen

Supergoop Supergoop a été l’une des premières entreprises à créer un écran solaire sans oxybenzone, l’un des principaux responsables de la pollution des océans. Des années plus tard, l’entreprise est restée fidèle à sa mission. Cet écran solaire est sans danger pour les récifs, sans cruauté et chargé de composés hydratants pour la peau comme l’encens et l’huile de graines de limnanthe. Conçu avec le visage à l’esprit, il reste complètement clair, même avec un SPF 40 élevé. Si vous souhaitez l’utiliser comme écran solaire quotidien, il fonctionne également bien comme base de maquillage. Vous recevez des alertes de prix pour Supergoop Unseen Sunscreen

Ulta Formulée pour les peaux mélaniques, cette lotion écran solaire hydratante de Black Girl Sunscreen offre une formule transparente qui sèche clairement, sans laisser de résidu blanc sur la peau. Fabriqué avec des ingrédients nourrissants comme le jojoba, le cacao et l’avocat, il sert également d’hydratant naturel et léger tandis que le FPS 30 protège votre peau des dommages du soleil. En plus d’être sans danger pour les récifs, il est également végétalien et sans paraben ni parfum. Vous recevez des alertes de prix pour Black Girl Crème Solaire

Amazone Non seulement cet écran solaire SPF 50 est sans danger pour les récifs, mais il contient également une liste d’ingrédients presque entièrement biologiques. Il est fait d’huile de noix de coco, de cire d’abeille, de beurre de cacao et de thanaka – un ingrédient riche en antioxydants du Myanmar qui aurait des propriétés antifongiques, anti-acné et anti-âge. Bien qu’il puisse être assez épais, les utilisateurs disent qu’il se fond bien et dure toute la journée, même lors d’activités aquatiques intenses comme le surf. Vous recevez des alertes de prix pour Manda Pâte Solaire Bio

Blaireau Cette crème solaire active de Badger est d’abord blanche mais se frotte complètement en clair, grâce à l’oxyde de zinc transparent non enrobé, son ingrédient principal. En plus d’être sans danger pour les récifs, il est exempt de tous les ingrédients artificiels, y compris les colorants, les parabènes, la vaseline et les parfums, et la liste des ingrédients est également à 98 % biologique. Alors que certains utilisateurs rapportent que c’est un peu gras, d’autres disent que ça vaut le coup car ça dure des heures, même à 90 degrés-jours. Vous recevez des alertes de prix pour Badger Active Sunscreen Cream

Cocokind Un autre écran solaire physique, le Daily SPF de Cocokind combine de l’oxyde de zinc non nano avec du phytoplancton bleu et des microalgues – deux ingrédients de la mer – qui aident à protéger votre peau des rayons du soleil et d’autres facteurs de stress et accélérateurs de vieillissement comme la pollution et la lumière bleue. . Ainsi, non seulement cet écran solaire SPF 32 vous protège des coups de soleil, mais il aide également à prévenir les taches brunes, les ridules et les rides. La plupart des utilisateurs disent qu’il se fond bien, laissant un minimum de résidus et aucune sensation grasse. Vous recevez des alertes de prix pour Cocokind Daily SPF

Quels sont les écrans solaires sans danger pour les récifs ?

“La crème solaire sans danger pour les récifs maintient la vie dans l’océan heureuse et ne contient pas produits chimiques nocifs connus pour nuire aux récifs coralliens », explique Chimento. Elle explique que la plupart des écrans solaires sans danger pour les récifs reposent sur des ingrédients physiques bloquant les UV comme le dioxyde de titane et l’oxyde qui fournissent une barrière entre votre peau et le soleil, déviant les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent la peau. Cependant, il existe des écrans solaires chimiques qui ne contiennent pas les principaux produits chimiques connus pour causer des dommages aux récifs coralliens.C’est là que la vérification diligente des étiquettes devient encore plus importante.

Lire la suite: Meilleurs masques faciaux pour 2022

Chimento souligne que tous les types d’écrans solaires approuvés protégeront votre peau et bloqueront efficacement les rayons UV. Mais alors que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les implications pour la santé de certains produits chimiques contenus dans les écrans solaires, un écran solaire sans danger pour les récifs peut être une alternative plus sûre pour les personnes qui s’inquiètent de l’exposition à long terme aux ingrédients chimiques.

Comment trouver un écran solaire sans danger pour les récifs

Malheureusement, un problème majeur est que les termes “sans danger pour les récifs” et “respectueux des récifs” ne sont réglementés par aucune autorité gouvernementale, de sorte que vous ne pouvez pas toujours croire une marque sur parole. Selon Sauvez le récifune organisation caritative fondée par Karmagawail est recommandé de vérifier la liste des ingrédients et d’éviter tout écran solaire contenant l’un des ingrédients suivants :

Oxybenzone

Octinoxate

Octocrylène

Homosalate

Camphre de 4-méthylbenzylidène

PABA

Parabens

Triclosan

Toute forme de microplastique, comme les “billes exfoliantes”

La taille des particules compte également. Les nanoparticules et le zinc ou le titane de taille nanométrique peuvent s’accumuler et devenir toxiques pour les récifs coralliens – et potentiellement, les humains – à des concentrations élevées. En règle générale, si un écran solaire ne précise pas qu’il est non-nano, vous pouvez supposer qu’il vaut mieux l’éviter.

Lire la suite: Meilleurs produits de soins de la peau pour hommes pour 2022

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.