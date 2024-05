Les meilleurs écrans solaires pour 2024 révélés

DENVER — Peu importe ce que vous faites dehors, n’oubliez pas ceci : portez un écran solaire pour vous protéger des coups de soleil et du cancer de la peau.

Consumer Reports teste des dizaines de crèmes solaires chaque année. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de payer le prix fort pour trouver un écran solaire qui fonctionne, mais vous devez choisir avec soin et judicieusement, car certaines des allégations figurant sur l’étiquette pourraient laisser votre peau brûlée et votre portefeuille léger.

Les tests de crème solaire de Consumer Reports ne sont pas une promenade de santé. Les experts testent des dizaines de lotions, sprays et sticks pour garantir que vous êtes protégé si vous faites cette promenade vous-même.

Les testeurs évaluent l’efficacité des écrans solaires contre deux types de rayons solaires – les UVA et les UVB – qui provoquent le vieillissement, le cancer de la peau et les coups de soleil. Les spécialistes sensoriels évaluent également l’odeur et la sensation de chaque crème solaire.