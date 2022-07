Les meilleurs écouteurs antibruit 2022

1. Sony WH-1000XM5 – Meilleur dans l’ensemble

Sony reste celui à battre en matière d’écouteurs haut de gamme et le WH-1000XM5 conserve la couronne après les excellents XM4.

La suppression active du bruit de pointe est encore une fois un point fort avec des éléments tels que le contrôle adaptatif du son et de nombreux réglages utilisateur disponibles dans l’application Sony Headphones. Il y a tellement plus à apprécier, y compris une qualité sonore incroyable malgré des disques plus petits cette fois et de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Le nouveau design peut ne pas convenir à tout le monde et présente des avantages tels qu’un réglage en douceur du bandeau mais ne se replie plus. L’autre chose à prendre en compte est le nouveau prix plus élevé, alors que les modèles précédents, y compris le WH-1000XM4, sont disponibles pour près de la moitié du prix.