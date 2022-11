Les meilleurs écouteurs alternatifs AirPods Pro tombent à seulement 20 $ avant le Black Friday

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

La les écouteurs sont sur le marché depuis début 2021 et sont souvent à prix réduit. Mais ils descendent rarement aussi bas que c’est ce qu’ils sont maintenant lorsque vous appliquez le code J32OX6A4 à la caisse, ce qui réduit de 50 $ leur prix catalogue de 70 $. C’est une excellente affaire sur une très bonne paire d’écouteurs sans fil véritables bon marché. L’accord devait se terminer le 15 novembre, mais fonctionne toujours aujourd’hui (16 novembre) pour les deux options de couleur restantes.

Alors que les écouteurs TWS 330NB manquent d’un capteur qui met automatiquement votre musique en pause lorsque vous les sortez de vos oreilles, ils offrent une bonne qualité sonore pour l’argent (bien qu’ils utilisent le codec audio SBC et non AAC). Ils ont trois microphones dans chaque bourgeon, ce qui offre une suppression active du bruit décente et une réduction du bruit solide pendant les appels.

Ils s’adaptent bien à mes oreilles – ce sont essentiellement des clones d’AirPods Pro – et bien que les commandes tactiles soient un peu limitées, elles sont programmables à l’aide de l’application Edifier Connect pour iOS et Android, qui peut également définir le niveau de sensibilité tactile. Ils ont un indice de protection IP54, ce qui signifie qu’ils sont étanches aux éclaboussures et à la poussière, et la durée de vie de la batterie est évaluée à quatre heures à des niveaux de volume modérés avec suppression du bruit activée et à cinq heures sans. Ce n’est que correct, mais vous obtenez deux charges supplémentaires dans le boîtier de charge.