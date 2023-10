Les meilleurs économistes sont unanimes sur la nécessité de taux « plus élevés pendant plus longtemps » alors que les menaces inflationnistes persistent

Des piétons passent devant un panneau publicitaire annonçant les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, du côté du siège du Fonds monétaire international à Washington DC, le 5 octobre 2023. Mandel Ngan | Afp | Getty Images

Les principaux économistes et banquiers centraux semblent être d’accord sur un point : les taux d’intérêt resteront élevés plus longtemps, ce qui assombrit les perspectives des marchés mondiaux. Les banques centrales du monde entier ont augmenté les taux d’intérêt de manière agressive au cours des 18 derniers mois. ou alors dans le but de freiner la flambée de l’inflation, avec plus ou moins de succès jusqu’à présent. Avant de suspendre son cycle de hausse en septembre, la Réserve fédérale américaine avait relevé son principal taux directeur d’une fourchette cible de 0,25-0,5 % en mars 2022 à 5,25-5,5 % en juillet 2023. Malgré cette pause, les responsables de la Fed ont signalé que les taux pourraient devoir rester plus élevés que ce que les marchés avaient initialement prévu si l’on veut que l’inflation revienne durablement à l’objectif de 2 % de la banque centrale. Cela a été repris par le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a déclaré lors d’une conférence de presse lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale la semaine dernière que les taux resteraient probablement élevés plus longtemps et compliqueraient le paysage des investissements pour les entreprises et les banques centrales du monde entier, en particulier à la lumière des les tensions géopolitiques persistantes. L’inflation américaine a considérablement reculé par rapport à son pic de juin 2022 de 9,1 % sur un an, mais elle est restée supérieure aux attentes en septembre à 3,7 %, selon un rapport du ministère du Travail la semaine dernière. « Bien sûr, nous allons voir les taux augmenter pendant plus longtemps et nous avons récemment vu l’inflation aux États-Unis, ce qui était décevant si l’on espérait une baisse des taux », a déclaré Greg Guyett, PDG des services bancaires et des marchés mondiaux chez HSBC a déclaré à CNBC en marge des réunions du FMI à Marrakech, au Maroc, la semaine dernière.

Il a ajouté que les inquiétudes concernant la hausse persistante des coûts d’emprunt étaient ce qui se traduit par un « environnement de transaction très calme » avec de faibles émissions de capital et des introductions en bourse récentes, telles que Birkenstock peine à trouver des soumissionnaires. « Je dirai que le dialogue stratégique a repris de manière assez active parce que je pense que les entreprises recherchent la croissance et voient les synergies comme un moyen d’y parvenir, mais je pense qu’il faudra un certain temps avant que les gens commencent à appuyer sur la gâchette étant donné les coûts de financement. « , a ajouté Guyett. La Banque centrale européenne a annoncé le mois dernier une 10e hausse consécutive de ses taux d’intérêt, portant sa principale facilité de dépôt à un niveau record de 4 %, malgré les signes d’affaiblissement de l’économie de la zone euro. Toutefois, cela a indiqué que de nouvelles hausses pourraient être exclues pour le moment. Plusieurs gouverneurs de banques centrales et membres du Conseil des gouverneurs de la BCE ont déclaré la semaine dernière à CNBC que même si une hausse des taux en novembre était peu probable, la porte devait rester ouverte à des hausses à l’avenir, étant donné les pressions inflationnistes persistantes et le potentiel de nouveaux chocs.

Le gouverneur de la Banque nationale de Croatie, Boris Vujčić, a déclaré que la suggestion selon laquelle les taux resteraient plus élevés pendant plus longtemps n’est pas nouvelle, mais que les marchés aux États-Unis et en Europe ont mis du temps à réviser leurs taux pour s’y adapter. « Nous ne pouvons pas nous attendre à une baisse des taux avant d’être fermement convaincus que le taux d’inflation est en train de descendre vers notre objectif à moyen terme, ce qui n’arrivera pas très bientôt », a déclaré Vujčić à CNBC à Marrakech. L’inflation de la zone euro est tombée à 4,3 % en septembre, son niveau le plus bas depuis octobre 2021, et Vujčić a déclaré que la baisse devrait se poursuivre alors que les effets de base, le resserrement de la politique monétaire et la stagnation de l’économie continuent de se répercuter sur les chiffres. « Cependant, à un moment donné, lorsque l’inflation atteint un niveau proche, je suppose, de 3, 3,5%, il y a une incertitude quant à savoir si, compte tenu de la vigueur du marché du travail et des pressions salariales, nous parviendrons à une nouvelle convergence avec notre économie moyenne. à terme tel qu’il a été projeté pour le moment », a-t-il ajouté. « Si cela ne se produit pas, nous risquons de devoir faire davantage. »

Cette prudence a été reprise par le gouverneur de la Banque de Lettonie et membre du Conseil des gouverneurs, Mārtiņš Kazāks, qui s’est déclaré satisfait du maintien des taux d’intérêt à leur niveau actuel mais ne pouvait pas « fermer la porte » à de nouvelles hausses pour deux raisons. « L’un est bien sûr le marché du travail – nous n’avons pas encore vu la croissance des salaires atteindre un sommet – mais l’autre est bien sûr la géopolitique », a-t-il déclaré à Joumanna Bercetche et Silvia Amaro de CNBC lors des réunions du FMI. « Nous pourrions être confrontés à d’autres chocs susceptibles de faire monter l’inflation, et c’est pourquoi nous devons bien sûr rester très prudents quant à l’évolution de l’inflation. »

Il a ajouté que la politique monétaire entre dans une nouvelle phase du cycle « plus élevée et plus longue », qui se poursuivra probablement pour garantir que la BCE puisse ramener l’inflation solidement à 2 % au second semestre 2025. Également du côté le plus belliciste du Conseil des gouverneurs, le gouverneur de la Banque nationale autrichienne, Robert Holzmann, a suggéré que les risques pesant sur la trajectoire actuelle de l’inflation étaient toujours orientés à la hausse, soulignant l’éruption de la guerre entre Israël et le Hamas et d’autres perturbations possibles qui pourraient envoyer les prix du pétrole augmentent. « Si de nouveaux chocs surviennent et si les informations dont nous disposons s’avèrent incorrectes, nous devrons peut-être relever une autre fois, voire deux fois », a-t-il déclaré.