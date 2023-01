Les meilleurs documentaires de jeux vidéo à regarder en 2023

Vous êtes-vous déjà demandé comment Sony a fini par percer dans le secteur des jeux vidéo ? Ou peut-être avez-vous entendu la rumeur selon laquelle Atari aurait déversé des milliers de cartouches de jeu dans le désert du Nouveau-Mexique. Ou vous pourriez être curieux de savoir qui est le réel Le roi de Kong est. Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles répondent certains des documentaires de jeux vidéo les meilleurs et les plus intéressants que vous pouvez regarder en ce moment.

C’est amusant de se laisser emporter par le faste marketing et le glamour de puissantes consoles comme la Playstation 5 et Xbox série X ou dans le battage médiatique autour des sorties à succès. Mais les jeux vidéo ont une longue et riche histoire, et même les joueurs les plus occasionnels trouveront ces histoires de l’industrie fascinantes.

Pour découvrir l’histoire fascinante de vos jeux et consoles préférés, reposez-vous et regardez ces films liés aux jeux.

Maison de photos Presque tout le monde s’accorde à dire que King of Kong est génial. Le documentaire parle d’une bataille entre Billy, un propriétaire de restaurant, et Steve, un professeur de sciences, qui s’affrontent pour savoir lequel d’entre eux est le meilleur joueur de Donkey Kong au monde. Mais cette description ne fait pas fi de l’intrigue, de l’excentricité et de la folie de ce conte.

Média BlinkWorks Les jeux AAA comme Cyberpunk 2077 ou Final Fantasy 7 Remake nécessitent une petite armée de développeurs et un budget à neuf chiffres. Les jeux indépendants sont créés avec beaucoup moins, généralement par moins de quelques personnes. Parfois, ils sont fabriqués par une seule personne. Indie Game: The Movie montre le courage, le dévouement et la persévérance requis des développeurs indépendants. Ce documentaire primé est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Prime Video.

Tout comme la bulle Internet a éclaté au tournant du siècle, le marché du jeu vidéo s’est effondré au début des années 80. Il y avait de nombreuses causes, mais de nombreux doigts pointent vers ET sur l’Atari, un flop commercial historique. Atari: Game Over est l’histoire de l’ascension et de la chute d’Atari, et il enquête également sur l’histoire selon laquelle Atari a enterré des copies invendues d’ET dans le désert du Nouveau-Mexique. Il est disponible à l’achat ou à la location sur YouTube.

SCS Basé sur le livre perspicace de Blake J. Harris de 2014, ce long métrage documentaire plonge dans la confrontation époustouflante du début des années 90 lorsque Sega a défié l’emprise de Nintendo sur le marché du jeu. Sonic the Hedgehog s’est affronté à Mario, des batailles publicitaires odieuses se sont battues pour attirer votre attention et les choses sont devenues sanglantes à propos de Mortal Kombat censuré par rapport à non censuré. Ils éveillent des souvenirs pour tous ceux qui étaient là, ou les ingrédients d’une histoire extraordinaire pour ceux qui n’y étaient pas. Console Wars vous présente une foule de personnages colorés de l’industrie du jeu vidéo d’antan. Une présence particulièrement notable est l’ancien PDG de Sega of America, Tom Kalinske, qui a également orchestré la renaissance de He-Man et Barbie pour Mattel. À l’heure actuelle, la seule façon de le regarder est avec un abonnement Paramount Plus, qui commence à 5 $ par mois.

Netflix Si vous cherchez à plonger dans l’histoire du jeu vidéo plus généralement, documentaire Netflix en six parties High Score est la voie à suivre. Chaque épisode couvre un élément spécifique de l’industrie, comme la chute d’Atari, la montée de l’influence de Nintendo et de Street Fighter 2 sur l’esport. Le segment sur le défi de Sega a un certain croisement avec Console Wars, offrant une perspective plus complète sur l’histoire si vous regardez les deux. High Score semble parfois un peu flou, mais vous donne un aperçu général satisfaisant de la façon dont le jeu s’est développé depuis les années 70. Les six épisodes sont maintenant disponibles sur Netflix.