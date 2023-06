Les meilleurs dirigeants d’Hollywood ont gagné 498 millions de dollars en 5 ans alors que le salaire des écrivains a chuté

Alors que les scénaristes de télévision et de cinéma hollywoodiens font la grève pour des augmentations modérées, le cadre du divertissement le mieux payé a reçu près d’un demi-milliard de dollars au cours des cinq dernières années, un nouveau reportage du Los Angeles Times montre.

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery Inc., a été payé 498 915 318 $ entre 2018 et 2022, selon une analyse du Times sur la rémunération des dirigeants de 10 sociétés publiques de médias et de divertissement. C’est 384 fois le salaire moyen d’un écrivain hollywoodien.

Dans l’ensemble, le salaire moyen des meilleurs dirigeants d’Hollywood a grimpé à 28 millions de dollars en 2021, en hausse de 53% par rapport à 2018 (et environ 108 fois le salaire moyen de l’écrivain) selon l’analyse, qui utilise les données de rémunération de la société de recherche Equilar et comprend les options d’achat d’actions, la base salaires, primes et autres avantages.

Pendant ce temps, le salaire moyen des écrivains hollywoodiens est resté pratiquement stable à environ 260 000 $ en 2021, rapporte le Times. Selon les statistiques, le salaire médian des scénaristes a chuté de 14 % lorsqu’il est ajusté en fonction de l’inflation au cours des cinq dernières années de la Writers Guild of Americale syndicat des écrivains de télévision et de cinéma qui compte 11 500 membres.

Le top 10 des cadres hollywoodiens les mieux payés au cours des 5 dernières années comprend :

David ZaslavWarner Bros. Discovery Inc. : 498 915 318 $ Ari EmmanuelEndeavour Group Holdings Inc. : 346 935 367 $ Roseau HastingsNetflix : 209 780 532 $ Bob IgerWalt Disney Co. : 195 092 460 $ Ted SarandosNetflix : 192 171 581 $ Rupert MurdochFox Corp. : 174 929 867 $ Lachlan MurdochFox Corp. : 171 359 374 $ Brian RobertComcast Corp. : 170 158 088 $ Joseph IannielloParamount Global : 152 793 125 $ Patrick WhitesellEndeavour Group Holdings Inc. : 143 584 597 $

L’analyse note que les chiffres de 2019 ne sont pas disponibles pour Endeavour, Joseph Ianniello a quitté Paramount en 2020 et le chef de Disney, Bob Iger, a quitté l’entreprise pendant la majeure partie de 2022.

La rémunération des dirigeants d’Hollywood a chuté en 2022 en raison de la volatilité des marchés boursiers et de la pression des investisseurs pour rentabiliser le streaming. Les chefs d’entreprise ont répondu à ces défis économiques en recourant à des licenciements massifs ces derniers mois : Disney et Warner Bros. ont tous deux supprimé des milliers d’emplois, par exemple.

Les scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève depuis le 2 mai après que la WGA n’a pas conclu de nouvel accord contractuel avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente 350 grands studios et streamers, et a inclus des propositions pour augmenter les salaires des écrivains, établir le streaming résidus, réglementer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leur travail et d’autres protections.

Dans un aperçu des propositions, la WGA indique qu’elle demande des augmentations de 6 % des taux minimaux pour la première année, suivies d’augmentations de 5 % pour les deux suivantes. Les studios ont répliqué en proposant des augmentations de 4 % des tarifs minimaux la première année, suivies d’augmentations de 3 % et 2 %, ce qui dit l’AMPTP est « la plus forte augmentation de première année offerte à la WGA en plus de 25 ans ».

« S’ils nous donnaient tout ce que nous demandions, cela ferait une différence de 2% dans le résultat net que les studios paient actuellement », a déclaré Kaitlin Fontana, scénariste de cinéma et de télévision qui siège au conseil de WGA East, a déclaré au LA Times. « C’est une erreur d’arrondi pour beaucoup de ces gars. »

Hollywood n’est qu’un exemple de la façon dont la rémunération des dirigeants a explosé au fil des ans et a grimpé en flèche plus rapidement que la croissance salariale typique des travailleurs ordinaires.

Le PDG moyen d’une grande entreprise américaine a été payé 27,8 millions de dollars en 2021, y compris des actions – 399 fois plus que le travailleur typique – selon une étude publié par l’Institut de politique économique.

De 1978 à 2021, la rémunération des PDG a augmenté de 1 460 %, ajustée en fonction de l’inflation, contre seulement 18,1 % pour le travailleur type. Même pendant la pandémie, la rémunération des PDG a augmenté de 30 %, contre seulement 4 % pour l’employé moyen.

La dernière grève de la WGA a commencé en 2007 et a duré 100 jours, coûtant à l’économie californienne environ 2,1 milliards de dollars alors que les productions s’arrêtaient et que les écrivains, acteurs et producteurs sans emploi réduisaient leurs dépenses.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal, qui comprend CNBC.

