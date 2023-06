Les meilleurs dirigeants de la technologie se préparent à rencontrer le Premier ministre Modi alors que l’économie chinoise faiblit

Le Premier ministre indien Narendra Modi salue ses partisans à son arrivée à l’hôtel Lotte New York Palace à New York, le 20 juin 2023.

Alors que l’économie chinoise vacille, les hauts dirigeants d’entreprises américaines se font une priorité de rencontrer le Premier ministre Narendra Modi lors de sa visite d’État à la Maison Blanche, y compris le dîner de jeudi.

Pomme PDG Tim Cook, Google le PDG Sundar Pichai, le PDG de Microsoft Satya Nadella et Fedex Le PDG Raj Subramaniam fera partie des nombreux PDG américains qui participeront au dîner d’État de la Maison Blanche jeudi, selon des sources proches de la situation.

Le dîner d’État est une première pour l’Inde et est considéré par New Delhi comme un coup d’État.

« L’opportunité est énorme. L’administration met tout en œuvre pour offrir au Premier ministre un accueil proche de la royauté », a déclaré à CNBC Frank Wisner, ancien ambassadeur américain en Inde.

D’autres entreprises ayant une grande empreinte en Inde enverront également leurs PDG, y compris Marriott est Tony Capuano et Cummins ‘ Jennifer Rumsey, selon plusieurs sources.

Le plus gros deal à annoncer sera General Electric coproduisant des réacteurs militaires en Inde avec Hindustan Aeronautics.

« Le renforcement des liens de défense et de sécurité entre les États-Unis et l’Inde sera probablement un résultat majeur de ce voyage, en particulier sur les questions de partage de technologies critiques et de propriété intellectuelle des équipements de défense », a déclaré Safiya Ghori-Ahmad du Conseil de l’Atlantique, qui travaillait auparavant sur les relations étrangères du Sénat. Comité à CNBC.

Par ailleurs, CNBC a appris que General Atomics était sur le point de conclure un accord pour vendre de nouveaux drones à New Delhi à un moment où le pays tente de renforcer sa sécurité.

L’arrivée de Modi aux États-Unis fait suite à une réunion très médiatisée en Chine entre le secrétaire d’État Antony Blinken et le président chinois Xi Jinping lundi dans le but d’apaiser les tensions entre les deux plus grandes économies du monde. La Chine est l’un des points à l’ordre du jour lorsque Modi rencontre Biden et des dirigeants américains jeudi et vendredi.

« Les États-Unis et l’Inde partagent un intérêt commun dans la gestion de la montée en puissance chinoise », a déclaré Wisner.

Une réunion Modi distincte avec des leaders technologiques est également en préparation pour vendredi, où le transfert de technologie et la recherche de moyens de se diversifier en dehors de la Chine seront discutés, selon plusieurs sources.

Avec le ralentissement de l’économie chinoise et les tensions politiques élevées, les entreprises américaines ont pris des mesures pour se diversifier loin du pays. Apple a ouvert deux magasins de détail en Inde plus tôt cette année après avoir déplacé une partie de la production d’iPhone dans le pays. CNBC avait précédemment rapporté qu’Apple envisageait également de déplacer une partie de sa production d’iPad de la Chine vers l’Inde, bien que la main-d’œuvre non qualifiée et la faiblesse des infrastructures présentent des défis pour les entreprises américaines souhaitant y développer leurs activités.

Des sources proches de Modi affirment que le dirigeant indien espère apaiser ces inquiétudes et voir davantage d’entreprises américaines s’engager à y fabriquer également. Modi aurait rencontré Tesla Le PDG Elon Musk mardi pour discuter de l’ouverture d’une usine dans le pays également, ont précédemment déclaré des sources à CNBC.