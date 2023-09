Les meilleurs d’Hollywood assistent au défilé NYFW 2024 de Sergio Hudson

Nous adorons suivre toutes nos célébrités préférées à la Fashion Week de New York !

L’un de nos créateurs noirs préférés, Sergio Hudson, a présenté dimanche sa 12e collection, en sortant Marsai Martin, Coco JonesLa La Anthony et bien d’autres à regarder au premier rang.

Nous aimons toutes les couleurs vives du public. Jordyn Woods a certainement reçu le mémo rose.

Les actrices Karen Pittman, Danielle Brooks, Susan Kelechi Watson et Yvonne Orji ont posé pour des photos.

Vallée P La star Shannon Thornton a montré sa superbe silhouette dans un look entièrement noir.

Nous adorons l’ambiance au premier rang de la jeune fashionista Aria De Chicchis et des actrices Da’Vine Joy Randolph et Kiersey Clemons. Mignon, non ?

Gizelle Bryant a également opté pour une jolie touche de couleur avec une robe colonne bustier orange.

Ella Mai a été aperçue assise avec les reines de la télévision Karen Pittman, Quinta Brunson, Susan Kelechi Watson et Yvonne Orji

Livre de pouvoir III : Élever Kanan La star Patina Miller s’est présentée dans une mini-robe bustier en tweed.