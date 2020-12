Les plus grands départements d’athlétisme du football universitaire ont signalé 6629 cas de coronavirus parmi tous les étudiants athlètes, entraîneurs et membres du personnel, mais ce chiffre serait bien inférieur aux totaux réels d’infection.

La NCAA n’a pas publié de données de test complètes, mais le New York Times a compilé les chiffres des 130 écoles qui composent la subdivision Football Bowl, qui est essentiellement la moitié la plus grande et la plus riche des départements d’athlétisme de la Division I.

Cependant, les données du Times sont incomplètes car seules 78 écoles ont signalé toutes les infections, tandis que 33 ont révélé des informations partielles et 19 autres n’ont annoncé aucun résultat de test.

Le quart-arrière de Clemson et l’espoir de Heisman, Trevor Lawrence, est revenu de son infection

Alabama Crimson Tide receveur large DeVonta Smith (6) gagne en verges contre les Wildcats du Kentucky comme l’entraîneur-chef Nick Saban regarde. Saban a été infecté par COVID-19 plus tôt cette année

Aucune école n’a signalé de décès liés au virus, selon le Times. Les données englobent tous les sports, et pas seulement le football, exclusivement.

Jusqu’à présent cette saison, 128 matchs de football universitaire ont été reportés ou annulés, selon CBS Sports. Plus particulièrement, le match de football de l’État de l’Ohio-Michigan, qui devait avoir lieu samedi, a été annulé en raison de l’épidémie des Wolverines.

Sur les 52 écoles qui ont publié des données de test limitées ou inexistantes, la plupart ont cité des lois sur la protection de la vie privée pour expliquer la décision, tandis que certaines n’ont donné aucune raison.

Certains cas étaient trop médiatisés pour être ignorés.

L’entraîneur-chef de Washington Jody Wynn, en haut au centre, s’entretient avec ses joueurs pendant la seconde moitié d’un match de basket-ball universitaire féminin de la NCAA

Vanderbilt Commodores place la botteuse Sarah Fuller – la première femme à donner un coup de pied dans un match de Football Bowl Subdivision – porte un masque avant de jouer contre le Missouri le 28 novembre

Le quart-arrière de Clemson et l’espoir de Heisman, Trevor Lawrence, ont raté plusieurs matchs avec COVID-19 – une absence qui aurait été difficile à manquer pour la plupart des fans de football universitaire. L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a été absent d’un match à cause du coronavirus et a failli manquer un match précédent à cause d’un faux positif.

D’autres écoles ont estimé que la protection des données du public ne conduirait qu’à des rapports inexacts sur la situation.

« Nous pensions qu’il n’y avait rien à cacher », a déclaré au Times Barry Alvarez, directeur sportif du Wisconson et ancien entraîneur de football des Badgers. « Nous avons estimé qu’il était dans notre intérêt et dans celui de tous les autres de publier des informations exactes, en particulier si nous devions annuler un match, afin que vous n’ayez pas de rumeurs ou de désinformation. »

Selon les données du Times, le Big Ten a été le plus durement touché, avec 1850 cas. Le Minnesota (336) et l’Iowa (330) avaient les cas les plus signalés parmi les hommes par école.

Northwestern, qui jouera l’Ohio State pour le titre de football Big Ten, a refusé de divulguer les résultats des tests COVID-19.