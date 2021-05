Les meilleurs démocrates violent et agressent impunément en raison de la protection des médias, dit Tara Reade à Rick Sanchez de RT – RT USA News

Tara Reade, l’ancienne assistante du Sénat qui a accusé Joe Biden de l’avoir agressée sexuellement il y a près de 30 ans, a déclaré à Rick Sanchez de RT que la protection des médias permettait à l’élite démocrate de commettre des agressions sexuelles et de s’en sortir sans soucis.

Tara Reade, 57 ans, a travaillé pour l’actuel président américain au début des années 1990, lorsqu’elle affirme qu’il l’a agressée sexuellement au Congrès. Elle a rendu public l’accusation lors de la course présidentielle de 2020.

Dans son entretien avec RT America, Mme Reade se souvient que lorsqu’elle s’est manifestée pour la première fois en 1993, elle est passée par le protocole de bureau et a essayé d’obtenir de l’aide mais n’a pas pu. « On m’a menacé et on m’a dit de me taire. Cela a affecté ma carrière; J’ai perdu ma carrière parce que je me suis manifesté, » elle dit.

Mme Reade estime que ceux qui appartiennent à l’établissement peuvent «viol et pillage comme un sénateur romain”La plupart du temps en toute impunité, car ils ont l’argent et la protection des élites médiatiques. « L’argent achète des machines de relations publiques biaisées et ces machines alimentent les médias d’entreprise, » elle a expliqué. Elle a souligné que les gens ordinaires ne peuvent généralement pas s’en tirer avec une inconduite sexuelle et qu’elle estimait que l’hypocrisie de la situation était stupéfiante.





Aussi sur rt.com

Cuomo accusé de « gaslighting » après avoir rejeté les allégations de harcèlement sexuel comme « blagues » et « être ludique »







Les accusations de Mme Reade font suite à la campagne #MeToo en cours contre le harcèlement et les abus sexuels. La campagne a commencé à Hollywood en octobre 2017, lorsque des dizaines de femmes se sont manifestées pour accuser le directeur du cinéma Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, d’abus ou de viol. Le mouvement s’est ensuite répandu dans le monde entier et a impliqué de nombreux noms célèbres des industries du film et de la musique, de la politique et du sport.

Pourtant, Mme Reade croit que chacun devrait être tenu également responsable des actes répréhensibles. « Les politiciens puissants ont des moyens de couvrir leur faute, c’est une culture, c’est ancré dans notre culture, » elle dit.





Aussi sur rt.com

Tara Reade: Les allégations d’agression sexuelle sont une condamnation à mort pour toute carrière … sauf un démocrate de l’establishment







Joe Biden a nié avec véhémence les allégations de Mme Reade. « Je dis sans équivoque: ça n’est jamais arrivé», A-t-il déclaré dans une interview télévisée en 2020.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!