Les meilleurs démocrates Nadler et Maloney s’affrontent à la primaire de New York House

Deux puissants démocrates de la Chambre de New York se battent pour leur survie politique lors des élections primaires de mardi après qu’une carte de district redessinée les ait incités à concourir pour un seul siège au Congrès.

Les représentants sortants Jerry Nadler et Carolyn Maloney, législateurs libéraux chevronnés qui président chacun d’éminents comités de la Chambre, se sont affrontés dans la bataille pour le 12e district du Congrès nouvellement formé à Manhattan.

Ce quartier remodelé couvre le centre de l’île, y compris l’Upper East Side, actuellement représenté par Maloney, et le domaine de Nadler dans l’Upper West Side.

Nadler semblait détenir un avantage avant le vote de mardi. Le New York Times et chef de la majorité au Sénat Chuck SchumerDN.Y., lui ont tous deux donné leur aval. Enquêtes de la course menée par Emerson College Polling-Pix11-The Hill a montré Nadler étendant son avance, avec 43% des répondants le soutenant et 29% choisissant Maloney dans l’édition la plus récente.

Suraj Patel, qui a défié Maloney lors de deux élections primaires précédentes, est également sur le bulletin de vote, recueillant le soutien de 14% des répondants lors du dernier sondage Emerson.

Les deux favoris, qui représentent leurs quartiers adjacents de Manhattan depuis trois décennies, ne tirent pas de coups alors qu’ils se battent pour conserver leur siège.

“Il a dit: ‘Écartez-vous, je cours.’ Et j’ai dit: “Eh bien, je cours aussi. Je ne pars pas” “, a déclaré Maloney dans un Magazine de New York profil de la course. “Il a dit: ‘Je vais gagner.’ J’ai dit, ‘Je vais gagner.’ Nous ne nous sommes pas parlé depuis”, a-t-elle déclaré.

Maloney, 76 ans, a également attisé les rumeurs selon lesquelles Nadler, 75 ans, ne servirait pas son mandat complet si élu et qu’il est sénile et inapte à occuper un poste – accusations que la campagne de Nadler a démenties.

Nadler a souligné les différences dans leurs registres de vote, affirmant que Maloney s’était « trompée sur des questions très importantes », y compris son vote « lâche » pour le Patriot Act, a rapporté le New York Magazine. Nadler a également fait son Foi juive une partie centrale de son discours aux électeurs.

Maloney, quant à elle, a cherché à centrer ses expériences en tant que femme en politique tout en vantant son bilan sur les questions sociales – y compris l’avortement, un sujet galvanisant à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade.

“Vous ne pouvez pas envoyer un homme faire le travail d’une femme”, a déclaré Maloney dans une récente publicité télévisée. Elle a été approuvé par la célèbre avocate et militante féministe Gloria Steinem.

Nadler, 75 ans, préside actuellement le comité judiciaire de la Chambre, tandis que Maloney, 76 ans, dirige le comité de surveillance de la Chambre.

Les nouvelles lignes de district ont été tracées par un tiers nommé par le tribunal et approuvé par un juge d’état en mai, l’aboutissement d’un processus de redécoupage acrimonieux. Les républicains avaient argumenté avec succès qu’une carte proposée par les démocrates, qui aurait tracé des lignes de district pour les 10 prochaines années, a été inconstitutionnellement gerrymander.

La mise au rebut de la carte des démocrates a conduit un juge fédéral à ordonner à New York de reporter la date de ses primaires au Congrès au mardi 23 août, deux mois plus tard que prévu initialement. La primaire du gouverneur de l’État, cependant, se tenait toujours fin juin. Ce concours a mis en place une lutte pour les élections générales entre la gouverneure démocrate Kathy Hochul et le représentant du GOP Lee Zeldin.

La carte finale de New York a provoqué des affrontements entre les démocrates actuels et prometteurs de la Chambre dans plusieurs districts.

Le représentant sortant pour cinq mandats Sean Patrick Maloney, président du Comité de campagne du Congrès démocrate, a choisi de se faire réélire dans le district voisin redessiné qui comprend un terrain détenu par le représentant de première année Mondaire Jones. Plutôt que de rivaliser avec Maloney, Jones fait campagne pour un autre nouveau quartier qui comprend le bas de Manhattan et une partie de Brooklyn.

L’ancien maire de New York, Bill de Blasio, avait annoncé une offre pour ce siège à la Chambre, mais abandonné la course le mois dernier.

Sean Patrick Maloney, considéré comme un centriste soutenu par les syndicats de police et l’ancien président Bill Clinton, fait face à une concurrence majeure de la part de la sénatrice progressiste Alessandra Biaggi, qui a été approuvée par la représentante Alexandra Ocasio-Cortez et d’autres.

Jones, quant à lui, se bat dans un champ bondé qui certains sondages montrent est dirigé par Daniel Goldman, un héritier de Levi Strauss qui a été avocat lors de la première destitution de l’ancien président Donald Trump. Trump a été destitué à la Chambre et acquitté au Sénat.

Certains démocrates d’État, dont Nadler, ont vivement décrié la nouvelle carte du district. Le principal représentant démocrate Hakeem Jeffries, qui représente une section de Brooklyn, l’a qualifié de “parodie constitutionnelle”.

Le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Patrick McAllister, un républicain, a défendu les changements, l’écriture que les “frontières devaient absolument être déplacées” et que la nouvelle carte est “presque parfaitement neutre”.

Mais ces mesures pourraient anéantir les espoirs des démocrates de garder le contrôle de la Chambre dans un cycle électoral historiquement difficile pour le parti du président sortant. Alors que certains modèles montrent que les démocrates sont légèrement favorisés pour conserver le Sénat après la mi-mandat, Les républicains restent favorisés prendre la maison.