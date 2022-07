Les meilleurs démocrates du Wisconsin se concentrent sur le sénateur Johnson dans le débat

MADISON, Wis. (AP) – Les meilleurs démocrates se présentant pour avoir la chance d’affronter le sénateur américain Ron Johnson dans le Wisconsin ont largement concentré leur attention sur l’adversaire républicain lors du premier et unique débat télévisé dimanche, tandis que la seule candidate féminine a blâmé les hommes pour ne pas faire plus pour défendre le droit à l’avortement.

Le débat réunissant cinq candidats intervient un peu plus de trois semaines avant la primaire du 9 août. Le vainqueur avancera pour affronter Johnson, qui brigue un troisième mandat, dans ce qui devrait être l’une des courses les plus coûteuses et les plus disputées du pays avec le contrôle majoritaire du Sénat en jeu.

Les sondages montrent que le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes et le cadre des Milwaukee Bucks Alex Lasry sont en tête du peloton bondé. Barnes et Lasry se sont concentrés sur Johnson, et pas l’un sur l’autre, dans le débat alors qu’ils plaidaient pour l’élimination de l’obstruction sénatoriale afin d’adopter un projet de loi protégeant le droit à l’avortement, adoptant des lois sur la sécurité des armes à feu, protégeant l’environnement et des modifications fiscales au profit de la classe moyenne. .

Barnes a souligné sa victoire en tant que colistier du gouverneur Tony Evers en 2018 sur le gouverneur de l’époque. Scott Walker comme preuve qu’il sait comment battre un républicain dans tout l’État. Lasry a noté son soutien syndical pour plaider en sa faveur pour affronter Johnson.

La trésorière d’État Sarah Godlewski, la seule femme dans la course, a visé ses adversaires masculins sur l’avortement, demandant pourquoi ils n’en avaient pas fait une priorité avant que la Cour suprême des États-Unis n’infirme le mois dernier la décision Roe v. Wade, qui a mis un La loi de 1849 interdisant l’avortement dans le Wisconsin entre en vigueur.

Le directeur du comté d’Outagamie, Tom Nelson, qui est à la traîne dans les sondages, a attaqué Godlewski pour ne pas avoir voté aux élections de 2016 remportées par Donald Trump. Il a remporté de justesse le Wisconsin cette année-là avant de perdre l’État avec une marge presque identique en 2020.

Godlewski a travaillé pour la campagne de la démocrate Hillary Clinton dans le Wisconsin en 2016, mais les archives montrent qu’elle n’a pas voté.

“En tant que seule femme sur cette scène, je n’ai pas besoin d’être sermonnée par des hommes sur l’importance des élections de 2016”, a déclaré Godlewski, soulignant son travail pour Clinton en tant que directrice de la sensibilisation des électrices. “J’étais la seule à parler des droits reproductifs parce que pour moi, ce n’est pas une réflexion après coup.”

Barnes, qui a lancé la semaine dernière une publicité télévisée mettant en vedette sa mère parlant de devoir mettre fin à une grossesse, a déclaré qu’il soutenait l’exploration de “toutes les options pour s’assurer que les femmes obtiennent les soins de santé dont elles ont besoin et qu’elles méritent”.

Lasry, qui a noté que sa femme travaille pour Planned Parenthood, a déclaré que vaincre Johnson et supprimer l’obstruction systématique est la clé pour adopter une loi protégeant le droit à l’avortement.

“Nous devons nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les femmes peuvent prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé de la même manière que les hommes peuvent prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé”, a déclaré Lasry.

Un cinquième candidat, Steven Olikara, a souligné son expérience à la tête d’un groupe appelé Millennial Action Project qui a œuvré pour donner aux jeunes les moyens de combler le fossé partisan. Il a dit qu’il se présentait pour changer le système et réduire l’influence des gros sous en politique.

Les rapports de financement de campagne déposés la semaine dernière ont montré que Johnson avait levé environ 7 millions de dollars au cours des trois derniers mois, plus que les quatre meilleurs candidats démocrates réunis. Lasry, dont le père est copropriétaire des Milwaukee Bucks, a prêté à sa campagne 6,5 millions de dollars de son propre argent.

Le Milwaukee Journal Sentinal rapporte que les derniers rapports sur le financement de la campagne ont montré que Johnson disposait d’environ 2 millions de dollars après avoir dépensé environ 6,5 millions de dollars en publicités au cours du deuxième trimestre.

Lasry a en fait dépassé Johnson à 6,7 millions de dollars grâce au prêt personnel, bien que sa campagne n’ait rapporté que 520 000 dollars de dons extérieurs.

Barnes a collecté 2,1 millions de dollars en dons, Godlewski a collecté 900 000 dollars et prêté 600 000 dollars à sa campagne et Nelson a collecté 230 000 dollars.

Scott Bauer, l’Associated Press