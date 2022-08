Les meilleurs démocrates, alléguant une dissimulation, demandent des témoignages sur des textes des services secrets

M. Cuffari a informé le mois dernier le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier que les messages avaient été effacés, suggérant que cela s’était produit dans le cadre d’un programme de remplacement d’appareils et que le ministère avait cessé de chercher à savoir ce qu’ils étaient devenus parce qu’ils étaient les l’objet d’une enquête pénale. Il a déclaré que ceux dont les messages manquaient incluaient des agents qui faisaient partie du service de sécurité de l’ancien président Donald J. Trump.

Dans la lettre de lundi, Mme Maloney et M. Thompson, qui dirigent également le panel du 6 janvier, ont écrit que leurs comités avaient obtenu de “nouvelles preuves” que le bureau de M. Cuffari avait “secrètement abandonné les efforts pour collecter des messages texte du Secret”. Service il y a plus d’un an. Ils ont ajouté que son bureau “a peut-être pris des mesures pour dissimuler l’étendue des dossiers manquants, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes quant à votre capacité à exercer de manière indépendante et efficace vos fonctions d’inspecteur général”.

La lettre des législateurs citait des informations de CNN selon lesquelles l’inspecteur général avait appris en mai 2021 – sept mois plus tôt que prévu – que les services secrets manquaient de messages texte critiques.

La lettre indiquait également que les comités avaient appris que le bureau de M. Cuffari avait été informé en février que les SMS de Chad Wolf et de Kenneth T. Cuccinelli II, les deux principaux responsables politiques du département de la Sécurité intérieure le 6 janvier 2021, pourraient pas être accessible. Ils ont ajouté que l’inspecteur général savait également que M. Cuccinelli utilisait son téléphone personnel et qu’il n’avait pas non plus collecté les messages de cet appareil.