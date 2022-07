Les meilleurs débuts à surveiller dans les cinq grands championnats européens en 2022-23

Au milieu d’un été de nouvelles animées sur les transferts à travers le monde, la saison 2022-23 débutera dans toute l’Europe. D’Arsenal investissant massivement à la folie des dépenses de Barcelone, ce marché des transferts est mémorable jusqu’à présent et il reste encore un mois avant la fermeture de la fenêtre.

Les vétérans établis et les jeunes stars seront sous les projecteurs dans leurs nouveaux clubs. Alors, quels débuts devriez-vous surveiller?

Nous avons demandé à nos écrivains Rob Dawson, Alex Kirkland, Constantin Eckner, Gab Marcotti et Julien Laurens quels débutants dans les cinq ligues européennes nous devrions rechercher lors de la saison 2022-23 et voici qui ils ont choisi.

– Premier League 2022-23 : Liste complète des matches

– Quand commence la saison 2022-23 en Europe ?

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

La Ligue

Robert Lewandowski et Antonio Rudiger se sont déjà affrontés lors de leur passage en Bundesliga et se retrouveront désormais à El Clasico, l’une des plus grandes rivalités au monde. (Photo de FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Robert Lewandowski

L’activité de transfert d’été de Barcelone a soulevé des sourcils pour toutes sortes de raisons – et elles ne sont pas encore terminées – mais il ne fait aucun doute que l’arrivée de 45 millions d’euros de Robert Lewandowski est la l’offre la plus intéressante de LaLiga cette fenêtre. Oui, il aura bientôt 34 ans, mais Lewandowski a l’air en forme, avide de remettre le Barça parmi l’élite européenne et prêt à ajouter une puissance vedette à une ligue qui a raté Kylian Mbappe et Erling Haaland. Avec Ansu Fati, Ousmane Dembele et Pedri fournissant les munitions au Camp Nou, la bataille de Lewandowski avec l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema pour LaLiga Pichichi (meilleur buteur) sera incontournable.

Antonio Rüdiger

Si les fans du Real Madrid n’étaient pas déjà enthousiasmés par la signature du défenseur central Antonio Rudiger – un international allemand vainqueur de la Ligue des champions et d’âge maximal qui peut rendre leur défense plus rapide, plus grande et plus agressive – alors ses débuts dans leur défaite de pré-saison contre Barcelone à Las Vegas a fait plus qu’assez pour aiguiser leurs appétits. Rudiger a reçu un travail approfondi du nouveau garçon du Barca, Raphinha, et s’est bien acquitté d’un rôle d’arrière gauche inconnu, trouvant même le temps de faire face à Ronald Araujo alors que les esprits s’échauffaient avant la mi-temps. Rudiger citant la légende madrilène Pepe comme source d’inspiration lors de sa conférence de presse d’introduction était un avertissement juste. Attendez-vous à des feux d’artifice. –Kirkland

première ligue

L’un des transferts les plus excitants de l’été, le transfert de 60 millions d’euros d’Erling Haaland à Man City pourrait changer la donne pour l’équipe maintenant qu’elle a un attaquant désigné. (Photo de Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)

Erling Haaland

Tous les regards seront tournés vers le premier match de la saison de Manchester City contre West Ham au stade de Londres pour voir comment Haaland gère son premier goût du football de Premier League. L’attaquant international norvégien a marqué régulièrement partout où il a été – 134 buts en 182 matchs de club au cours de sa carrière à ce jour – mais l’élite anglaise est un autre test et il sera fascinant de voir comment l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde obtient sur. Même à seulement 22 ans, il a été présenté comme l’un des successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et la ville de Pep Guardiola semble être l’endroit idéal pour lui de montrer ses talents.

Gabriel Jésus

Jésus sera-t-il la dernière pièce du puzzle qui permettra enfin à Arsenal de passer à l’étape suivante sous Mikel Arteta ? L’attaquant brésilien a fait ses preuves en Premier League bien qu’il n’ait jamais été le premier choix à Manchester City. À Arsenal, il semble prêt à être l’homme principal et cela s’accompagne d’un autre type de pression: c’est le joueur qu’Arteta a soutenu pour marquer les buts pour ramener Arsenal en Ligue des champions. Jesus est un finisseur de haut niveau mais n’a jamais eu de saison où il a marqué plus de 14 buts en championnat. Il aura besoin de plus que ça aux Emirats mais le potentiel est là. –Dawson

Bundesliga

Sadio Mane offre aux géants allemands des options en attaque centrale après le départ du prolifique attaquant Lewandowski. (Photo de S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Sadio Mané

Avant que le Bayern Munich n’accepte de laisser Lewandowski déménager à Barcelone, ils se sont assurés d’amener un digne héritier à l’Allianz Arena. À Mane, les champions d’Allemagne ont acquis l’un des joueurs les plus excitants de la Premier League de ces huit dernières années. Ce n’est pas seulement une déclaration de signature pour le Bayern mais pour toute la Bundesliga. Les fans de Liverpool du monde entier ont à juste titre déploré le départ de l’international sénégalais, qui a joué un rôle crucial dans le succès des Reds, mais la défaite de Liverpool est le gain du Bayern. De nombreux fans du Bayern seront impatients de voir comment il affectera le style de l’équipe et contribuera à compenser la perte de l’implacable buteur Lewandowski.

Mario Götze

C’est comme si un fils perdu rentrait à la maison. Gotze, qui a marqué le but vainqueur de la Coupe du monde pour l’Allemagne en 2014, a dû surmonter un certain nombre de revers dans sa carrière et il est passé d’un talent générationnel à un réchauffeur de banc. Son transfert du Borussia Dortmund au PSV il y a deux ans en a surpris plus d’un, mais aurait pu être la meilleure décision possible. Loin des projecteurs, Gotze a su reprendre confiance et redéfinir son jeu. A 30 ans, il est loin du joueur qu’il était, mais ses prouesses techniques et ses pieds rapides font de lui une menace pour toute défense. Qu’il revienne en Bundesliga avec le maillot de l’Eintracht Francfort aurait été impensable il n’y a pas si longtemps. Quoi qu’il en soit, ses débuts pour les vainqueurs de la Ligue Europa sont très attendus, car de nombreux fans sont curieux de voir combien de magie il reste. — Eckner

Ligue 1

Alexandre Lacazette est de retour dans son club d’enfance, Lyon, où il a été le meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2014-15, un exploit qu’il visera à reproduire cette saison. (Photo par ANP via Getty Images)

Alexandre Lacazette

Cinq ans après avoir quitté Lyon pour Arsenal, Lacazette est de retour. Accueilli presque comme un Dieu par les fans de l’OL, l’attaquant a re-signé en tant qu’agent libre cet été. À 30 ans, il aurait pu partir dans un autre pays ou dans un club évoluant en Europe, mais il voulait aider son équipe locale à revenir au sommet. Pour la deuxième saison en trois, Lyon a raté le football européen et était trop loin derrière la course au titre l’an dernier. La signature de Lacazette, comme celle de Corentin Tolisso (Lyon également) et de Moussa Sissoko (Nantes), est un énorme coup d’éclat pour la Ligue 1.

Vitinha

Vitinha est la représentation parfaite de la nouvelle direction que prend le PSG cet été : moins de grands noms, moins de bling-bling et une concentration sur plus de travail et de potentiel. Le milieu de terrain portugais de 22 ans est exactement cela. Ses frais de transfert d’un peu plus de 40 millions d’euros sont raisonnables pour quelqu’un de son potentiel. Il a été exceptionnel pour Porto la saison dernière, les menant à un doublé national. Vitinha est le milieu de terrain complet – même s’il n’est pas le plus grand – car il peut défendre, attaquer, marquer, créer, tacler et dribbler. Le nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos, aurait pu recruter d’autres joueurs mais il a coché toutes les cases. — Laurent

série A

Jurgen Klopp a qualifié le héros culte de Liverpool Divock Origi de son meilleur finisseur, et le Belge cherchera à marquer des buts à l’AC Milan pour défendre son titre de Serie A. (Photo de Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

Divock Original

OK, donc le gars a commencé autant de matchs de Premier League que moi la saison dernière et ne commencera probablement pas pour Milan. Mais ses 1,72 buts (bien qu’avec un petit échantillon) par 90 minutes étaient de loin le plus élevé la saison dernière parmi les attaquants de Premier League. Et, bien sûr, il a marqué des buts massifs pour Liverpool au fil des ans (pas seulement le vainqueur de la Ligue des champions non plus… il suffit de demander à Barcelone, Everton ou les Wolves). Je suis curieux de voir ce qu’il peut faire avec des minutes significatives sur le terrain, quand vous n’avez pas Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Luis Diaz et Diogo Jota qui vous tiennent à l’écart.

Khvicha Kvaratskhelia

Très médiatisé dès son plus jeune âge, l’ailier géorgien est une bobine humaine et l’une des perspectives les plus chaudes du moment. Il a excellé dans sa Géorgie natale avec le Dinamo Tbilissi et en Russie pour le Rubin Kazan, et fait maintenant le pas pour remplacer le défunt Lorenzo Insigne à Naples. Il est rapide, il est grand, il peut dribbler et a le sens du but. Il n’a eu que 21 ans en février et s’installer en Serie A n’est pas toujours simple, mais il a certainement les outils pour réussir. Et s’il le fait dans l’ancienne maison de Diego Maradona, il deviendra un héros populaire au point que les gens apprendront à épeler correctement son nom (pour l’instant, il a demandé aux gens de l’appeler simplement “Kvara”). — Marcotti