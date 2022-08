Les meilleurs coussins chauffants : selon le personnel de CNET qui les utilise

Presque tous les emplois modernes s’accompagnent de maux et de douleurs. Que vous soyez dans les métiers ou que vous soyez assis derrière un bureau, une partie de votre corps vous fait probablement mal lorsque vous avez terminé la journée. Les douleurs au bas du dos et à la hanche sont des plaintes courantes pour ceux d’entre nous qui passent toute la journée assis – surtout si nous n’utilisons pas le meilleure chaise de bureau nous pouvons. J’ai utilisé un tabouret en bois pendant des mois. Ne me jugez pas.

Bien que nous ne puissions pas vous donner de conseils médicaux sur cet article, l’équipe CNET utilise de nombreuses mesures différentes pour aider à soulager une partie de la douleur. Pour être clair, si vous souffrez de maux de dos et que vous ne savez pas pourquoi, vous devriez consulter votre médecin. Croyez-moi, vous ne voulez pas laisser une douleur aléatoire sans traitement pendant longtemps.

Cela étant dit, regardons ce que nous utilisons pour soulager une certaine pression.

Enrichissement pur Il s’agit d’un grand coussin chauffant que vous pouvez enrouler autour des points problématiques. Je suis passé à cette marque pour son chauffage plus homogène (évitant les points chauds et froids qui gênent les radiateurs électriques). Le pavé de commande vous permet de choisir l’arrêt automatique ou la chaleur soutenue jusqu’à ce que vous soyez prêt pour une pause. De plus, vous pouvez débrancher le cordon et jeter le tampon en microfibre doux dans le lavage pour le rafraîchir. –Jessica Dolcourt

Rayon de soleil Je souffre d’une blessure à mon nerf sciatique qui adore s’embraser lorsque je m’assieds trop. Travaillant à domicile, j’ai tendance à m’impliquer profondément dans un projet et à ne pas rester debout aussi souvent que je le devrais, ce qui entraîne une certaine douleur. Lorsque cela se produit, je sais que je dois sortir mon coussin chauffant Sunbeam que j’ai depuis quelques années maintenant. Il est super fiable et dispose de plusieurs réglages de température pour contrôler la quantité de chaleur qu’il dégage. Il est disponible en plusieurs tailles différentes, mais j’ai choisi l’une des tailles moyennes pour couvrir plus de mon dos à la fois pour aider à soulager mes maux de dos. Il a une housse en tissu, qui est restée propre pendant les années où je l’ai utilisé. — Jared Di Pane

Newgame Pendant le confinement, j’en ai acheté un pour moi-même afin de travailler plus confortablement depuis mon lit. Ensuite, j’en ai eu deux autres à offrir en cadeau à des personnes qui ne savaient pas qu’elles en avaient besoin. Maintenant, je ne peux plus vivre sans ce support confortable et portable. –Jessica Dolcourt

Rayon de soleil J’ai pris un coussin chauffant Sunbeam parce que la caractéristique la plus importante d’un coussin chauffant, pour moi, est la possibilité de s’éteindre automatiquement. Je suis bon pour prendre un analgésique, mettre un coussin chauffant et m’endormir. Pas la façon la plus sûre de vivre. Il est donc agréable de savoir que mon coussin chauffant s’éteindra automatiquement après 2 heures d’utilisation. Ce modèle s’intègre bien partout, répartit bien la chaleur et je n’ai pas à m’inquiéter qu’il soit dangereux simplement parce que je me suis assoupi. — Russel Holly

Mon coussin chauffant Je devrais vraiment dépenser l’argent supplémentaire et obtenir un coussin chauffant à cordon, mais je n’ai pas l’impression de l’utiliser suffisamment pour en valoir la peine. Chaque fois que j’ai mal au dos, j’utilise mon tampon micro-ondable pour l’apaiser. Il suffit de le mettre au micro-ondes et de le laisser refroidir naturellement sur votre corps. Le riz et les graines de lin à l’intérieur ont réussi à maintenir la chaleur pendant environ 10 minutes, ce qui semble être assez long pour que mon dos cesse de me faire mal. Vos résultats peuvent varier. –James Bricknell

James Martin/Crumpe J’ai toujours lutté contre des périodes de maux de dos, en grande partie à cause d’une mauvaise posture et de beaucoup d’assise devant un bureau d’ordinateur. Mais depuis que j’ai commencé à faire des exercices de musculation et de pilates pour tout le corps à la maison avec Apple Fitness Plus, non seulement je suis devenu plus en forme et en meilleure santé sans avoir à aller à la salle de sport, mais mes maux de dos sont rarement un problème. Lire la suite: Mon 2021 avec Apple Fitness Plus : grosse perte de poids à la maison –Andrew Lanxon

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.