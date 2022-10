Les meilleurs costumes d’Halloween pour 2022

Halloween n’est qu’à quelques jours, mais il n’est pas trop tard pour planifier votre costume. À moins que vous ne travailliez dessus depuis des semaines déjà, vous êtes peut-être un peu stressé en ce moment. Allez-vous drôle ou sexy? Élaboré ou simple ? Classique ou actuel ?

Bien que cela dépende en partie de vous, je peux vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Voici une liste de certains des meilleurs costumes d’Halloween pour 2022 qui conviendraient à tous, des tout-petits aux grands-parents.

Pour les enfants

Déguisements d’Halloween Habillez votre enfant comme l’un des personnages les plus aimés des enfants, le chat dans le chapeau. Cet adorable costume ne demande que peu d’efforts mais remportera tous les concours de costumes d’école !

Ville de fête Rendez cet Halloween super et transformez votre enfant en Captain America, le super-héros leader de Marvel. Votre enfant pourra repousser tous les monstres qui osent les croiser.

Walmart Donnez à votre enfant le courage d’affronter des galaxies très lointaines et de les habiller en Mandalorien cet Halloween. Les costumes sur le thème de Star Wars ont toujours été un excellent choix et continuent de voler dans les magasins à travers le pays, alors assurez-vous d’acheter le costume de votre enfant tôt.

Amazone C’est un de mes préférés. Un costume de dinosaure gonflable tue toujours à chaque concours de costumes et fera de votre enfant la star de l’école.

Déguisements d’Halloween En cas de doute, un costume de chauve-souris classique est toujours la meilleure solution. Ce costume de chauve-souris est parfait pour aider votre enfant à déployer ses ailes et à voler dans la nuit.

Pour ceux qui aiment les classiques

Walmart Vous allez à un magasin de chaussettes et vous voulez être la personne la plus chic là-bas ? Une jupe et une écharpe de caniche classiques constituent le parfait costume sur le thème des années 50.

amazone/ville de fête Quelle est l’autre grande chose pour laquelle octobre est connu en plus d’Halloween ? Oktoberfest ! Embrassez toute la bière à la citrouille d’octobre et habillez-vous avec les vêtements traditionnels de l’Oktoberfest.

Déguisements d’Halloween Cet Halloween, il est temps de faire la loi. Il n’y a pas de costume plus basique mais intemporel qu’un simple costume de flic.

Pour les amoureux de la culture pop

Disney OK, j’ai beaucoup réfléchi à ce costume. Si vous avez grandi avec The Princess Diaries en tant qu’original de Disney, alors ce costume est fait pour vous. Inspiré par la couverture du premier film Princess Diaries, canalisez votre Mia Thermopolis intérieure avec seulement quelques produits simples. En fait, je viens tout juste d’acheter tout pour mon costume d’Halloween, et ça m’a coûté environ 60 $. Ce costume est parfait pour les amoureux de Disney qui cherchent à sortir des sentiers battus !

PETA Le groupe d’activistes animaliers PETA a sauté dans le train Harry Styles cette année après que Harry ait prononcé son engagement en faveur d’un mode de vie végétalien lors d’une de ses résidences au Madison Square Garden en août. Désormais, les fans de Harry peuvent lancer leur propre voyage végétalien tout en reprenant leur artiste préféré. Le costume “Harry Styles, champion des poulets” comprend un masque Harry Styles, un poulet en peluche et un kit de démarrage végétalien.

Vogue 13 Going on 30 reste l’une des comédies romantiques les plus classiques de l’an 2000. Embrassez Jenna Rink dans l’une de ses tenues les plus emblématiques du film, qui comprend simplement une robe colorée et un grand collier papillon. Pour obtenir un ajustement parfait, assurez-vous de mettre vos cheveux en nattes ornées de pinces colorées !

Crumpe Si vous étiez obsédé par l’émission à succès Netflix Squid Games, alors ce costume est fait pour vous. Habillez-vous comme l’un des gardes de Squid Games en enfilant simplement cette combinaison de soldat et ce masque triangulaire. Vous n’avez pas envie de dépenser 60 $ pour un costume de garde de jeux Squid préfabriqué ? Apprenez à créer votre propre costume de garde.

Flux d’actualités Comment perdre un mec en 10 jours est ma comédie romantique préférée de tous les temps, et Andie Anderson reste l’une de mes plus grandes inspirations, alors bien sûr, j’avais besoin d’inclure un costume pour ceux qui partagent mon même amour pour le film. Le déguisement est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin est une robe jaune et un collier pour recréer la tenue emblématique de la scène de bal d’Andie.

Écuyer Avec la sortie de Dr. Strange dans le multivers de la folie cette année, les costumes de Dr. Strange sont garantis pour être un succès cet Halloween.

Sports du Nevada Bien que vous ne puissiez pas être Tom Cruise ou Miles Teller, vous pouvez certainement essayer. Inspirez-vous de Top Gun cette année et déguisez-vous en pilote cet Halloween. N’oubliez pas d’ajouter une paire de lunettes aviateur pour compléter le look.

Pour les couples

Initié Vous essayez de faire du rock ‘n’ roll cet Halloween ? Arrivez à la fête habillé comme l’un des couples les plus emblématiques des années 90, Pamela Anderson et Tommy Lee.

Agitation Apportez le pouvoir à la fête et déguisez-vous en Austin Powers et en fembot. Ce costume est parfait pour les couples qui cherchent à s’éloigner des costumes de couple typiques mais qui essaient également d’ajouter une touche nostalgique à leurs tenues.

Halloween sanglant Effrayez les autres invités à la fête avec à quel point vous aurez l’air bien habillé en Chucky et la mariée de Chucky. S’en tenir à l’un des films d’Halloween les plus classiques de tous les temps fera tourner les têtes cette année.

Initié Vous cherchez un costume de couple classique qui fait toujours sensation ? Essayez de vous déguiser en l’un des couples préférés du monde : Barbie et Ken.

Pour ceux qui détestent se déguiser

Les poupées tuent Si vous déguiser n’est pas votre truc mais que vous voulez quand même porter un costume pour la fête costumée, essayez d’être simple avec cette robe éclaboussée de sang. La robe est si simple et nécessite autant ou aussi peu d’accessoires que vous le souhaitez.

Elfes éméchés Soyez classique et confortable cet Halloween en vous habillant dans une simple grenouillère squelette.