Les meilleurs conseils pour réduire votre facture d’énergie de 22 £ par mois – voici comment économiser de l’argent

Les Britanniques avisés par l’ARGENT ont réduit leurs factures d’énergie de 22 £ par mois – après avoir apporté ces simples changements depuis la hausse du plafond des prix en avril.

Une étude portant sur 5 000 adultes a révélé que 28 % d’entre eux disent que c’est le premier été qu’ils essaient de réduire leur consommation d’énergie.

Gros plan du compteur d’énergie intelligent dans la cuisine mesurant l’utilisation de l’électricité et du gaz avec une bouilloire bouillante pour femme Crédit : Getty

Les tentatives consistaient notamment à éteindre les lumières inutilisées (49 %), à éteindre les appareils à la prise (39 %) et à débrancher les chargeurs de téléphone du secteur (37 %).

D’autres astuces consistaient à suspendre le linge à l’extérieur plutôt qu’à utiliser un sèche-linge (38 %) et à laisser leurs cheveux sécher naturellement au lieu d’utiliser un sèche-cheveux (26 %).

Pour ceux qui ont ajusté leurs habitudes énergétiques pour l’été, les factures ont été réduites en moyenne de 22,09 £ par mois.

Et parmi les personnes interrogées qui ont constaté une réduction de leurs factures, le nombre de personnes disposant d’un compteur intelligent était de 23 % supérieur à celui de celles qui n’en avaient pas installé.

L’épargne financière mensuelle au cours de l’année s’élèverait à près de 270 £.

La recherche a été commandée par Smart Energy GB, pour éclairer son rapport Super Smart Energy Savers, qui est co-écrit avec les défenseurs des consommateurs Dominic Littlewood, Helen Skelton et MoneyMagpie.

Le présentateur de télévision Dominic Littlewood et Smart Energy GB ont également lancé une nouvelle mini-série en ligne, What’s Watt, suivant trois familles à travers le Royaume-Uni alors qu’elles prennent des mesures pour réduire leur consommation d’énergie.

Dominic Littlewood a déclaré: «Visiter des maisons à travers la Grande-Bretagne a été une révélation.

« Il est clair que les gens sont devenus plus soucieux de leur consommation d’énergie – même si parfois c’est un membre du ménage qui mène le changement.

“Alors que de nombreuses personnes prennent de nombreuses mesures positives pour gérer leur consommation d’énergie, en travaillant directement avec les familles, nous avons constaté que nous étions en mesure d’identifier des mesures plus simples qu’elles pourraient prendre, comme l’obtention d’un compteur intelligent pour surveiller leur consommation d’énergie.

“Ma nouvelle série de contenus, What’s Watt, et le Super Smart Energy Savers Report fournissent des conseils et des informations sur l’économie d’énergie que vous n’avez peut-être jamais vus auparavant, vous aurez donc plus d’astuces dans votre manche pour prendre le contrôle des budgets des ménages.”

L’étude a également révélé que 28 % des ménages utilisent des ventilateurs pour se rafraîchir pendant les mois les plus chauds, près d’un sur cinq (17 %) les laissant allumés toute la nuit, selon les chiffres de OnePoll.

Comprendre votre consommation d’énergie peut avoir un impact important sur vos factures, comme le montre à quel point ceux qui ont des compteurs intelligents réduisent leurs factures d’énergie par rapport à ceux qui n’en ont pas. Victoire Bacon

Charlene Lijertwood, qui a reçu la visite de Dom Littlewood dans le cadre de sa série What’s Watt, a déclaré : « Nous avons apporté de nombreux changements à la maison pour essayer de réduire nos factures d’énergie.

“Et avec les factures qui augmentent autant qu’elles, mon mari et moi avons également pris du travail supplémentaire pour augmenter nos revenus.

« Nous nous considérions comme étant au top, mais parler à Dom nous a montré des moyens d’économiser de l’énergie que nous n’aurions pas envisagés autrement.

“Nous avions déjà notre compteur intelligent et il a été utile d’envoyer automatiquement les factures à notre fournisseur d’énergie, tout en ayant une idée de la quantité d’énergie que nous utilisons chaque jour en surveillant notre affichage à domicile.”

Victoria Bacon, directrice de Smart Energy GB, a ajouté : « L’été est traditionnellement une période où la consommation d’énergie et les factures sont reléguées au second plan, mais l’augmentation du plafond des prix de l’énergie a changé la donne.

« Il est encourageant de voir que pendant la crise du coût de la vie, les ménages opèrent des changements positifs pour reprendre le contrôle de leur consommation d’énergie et de leur budget.

“Avec une nouvelle hausse des prix plafonds en octobre, inculquer ces habitudes pendant les mois les plus chauds aura un impact positif sur les factures d’énergie, car la consommation recommence à augmenter en hiver.

“Comprendre votre consommation d’énergie peut avoir un impact important sur vos factures, comme en témoigne le fait que ceux qui ont des compteurs intelligents réduisent davantage leurs factures d’énergie par rapport à ceux qui n’en ont pas.

“Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir, donc l’utilisation de l’affichage à domicile d’un compteur intelligent pour surveiller la consommation d’énergie en temps quasi réel vous aide à garder le contrôle.”