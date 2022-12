Les meilleurs conseils pour les jeunes créateurs d’entreprise

Le milliardaire Mark Cuban n’avait que 12 ans lorsqu’il a lancé sa première activité parallèle, il sait donc ce qu’il faut pour démarrer une entreprise à un jeune âge.

Et, dit-il, il y a une chose simple que vous devez considérer si vous voulez le faire aussi.

“La clé pour démarrer une entreprise quand vous êtes jeune est de faire des choses que vous pouvez faire vous-même – des choses que vous pouvez faire avec votre propre temps”, Cubain a récemment dit un groupe d’élèves du secondaire à Lewisville High School au Texas.

Cela signifie commencer par ce que vous savez, a-t-il noté.

“Si c’est un produit, faites quelque chose qui est facile à obtenir pour vous et facile à vendre”, a déclaré Cuban, ajoutant: “Cela se résume vraiment à une chose simple. Les meilleures entreprises sont des choses que vous pouvez contrôler et faire vous-même. C’est ce qu’est être un entrepreneur.”

Cubain a commencé tôt à apprendre à gérer sa propre entreprise en tant que préadolescent vente de sacs poubelles porte-à-porte dans une banlieue de Pittsburgh. Plus tard, il a vendu une variété d’objets de collection, des cartes de baseball aux pièces de monnaie et aux timbres, affirmant que le produit avait aidé à payer ses frais de scolarité.

Dans chacun de ces cas, Cubain a utilisé des articles ménagers et des objets de collection accessibles à un enfant et les a vendus à profit – en suivant ses propres conseils pour les adolescents d’aujourd’hui.

De même, en tant qu’étudiant, il a travaillé comme barman et a enseigné des cours de danse pour gagner de l’argent supplémentaire. Cuban a ensuite montré publiquement ses talents de danseur en apparaissant dans “Danse avec les stars” en 2007, terminant 8e de la compétition.

“J’étais un arnaqueur … J’ai toujours vendu. J’ai toujours eu quelque chose à faire. C’était juste ma nature”, a déclaré Cuban lors d’un épisode de 2016 de “Shark Tank” d’ABC.

Maintenant, Cuban dit qu’il dit régulièrement aux enfants et aux adolescents qui cherchent à créer leur propre entreprise de faire ce qu’il a fait. Construisez autour de “quelque chose qu’ils peuvent faire ou un service qu’ils peuvent offrir à leurs amis, leur famille et leurs voisins”, a-t-il déclaré à CNBC Make It en septembre.

C’est plus facile à dire qu’à faire, bien sûr : lancer et développer avec succès votre propre entreprise est un défi tristement célèbre. Environ 20 % des nouvelles entreprises échouent dans l’année suivant leur lancement, selon les données de Bureau américain des statistiques du travail.

“Être entrepreneur et démarrer une entreprise ne veut pas dire que ce sera facile et tout d’un coup, vous gagnez beaucoup d’argent”, a déclaré Cuban aux élèves de Lewisville High School. “Être entrepreneur est la voie la plus difficile.”

Si c’était facile, a-t-il ajouté, “vous le feriez tous déjà et viendraient dans ‘Shark Tank’ et prendriez ma place.”

Trouver quelque chose que vous pouvez contrôler et faire vous-même est déjà assez difficile. Devenir excellent dans ce domaine – qui, soit dit en passant, est la règle n ° 1 de Cuba pour gagner de l’argent – est beaucoup plus difficile.

Cela implique une recherche approfondie de votre plan d’affaires et de la concurrence potentielle, la recherche de financements et la création de plans de secours pour permettre une flexibilité si vous devez vous ajuster à la volée, a précédemment déclaré le milliardaire.

Tant que cela ne vous dérange pas de travailler, surtout après avoir choisi votre opportunité commerciale, un monde d’opportunités peut s’ouvrir pour vous, a déclaré Cuban aux lycéens.

“Si vous êtes prêt à prendre l’initiative et à démarrer une entreprise, tout est possible”, a-t-il déclaré.

