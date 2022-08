Les meilleurs conseils pour économiser sur les fournitures de rentrée scolaire en période d’inflation

Il y a aussi moins de marge de manœuvre en ce qui concerne les éléments requis, ou du moins c’est souvent le cas. “Les familles considèrent les articles de rentrée scolaire et universitaire comme une catégorie essentielle”, a déclaré Matthew Shay, président et chef de la direction de la NRF.

En 2022, les dépenses totales de rentrée scolaire devraient atteindre le niveau record de 37 milliards de dollars de l’année dernière, selon la Fédération Nationale du Commerce . Les familles avec enfants du primaire au lycée prévoient de dépenser en moyenne 864 $ en fournitures scolaires, soit 168 $ de plus qu’en 2019, a constaté le NRF.

En savoir plus sur les finances personnelles : Anxiété face à la récession alors que l’inflation réduit le pouvoir d’achat Les soldes des cartes de crédit bondissent alors que l’inflation dépasse la croissance des salaires Ce qu’une récession pourrait signifier pour vous

“Avec l’inflation galopante et les problèmes de chaîne d’approvisionnement persistants, ce n’est certainement pas le meilleur des cas”, a-t-il ajouté. “Beaucoup de familles vont devoir faire de vrais sacrifices et avoir des conversations inconfortables en cette saison de magasinage de la rentrée.”

Pour les parents qui étirent déjà leur budget pour payer l’épicerie et l’essence, faire le plein de fournitures scolaires sera un peu plus difficile cette année.

Plus du tiers, ou 37 %, des parents d’enfants d’âge scolaire ont déclaré être incapable de payer les achats de la rentrée scolaire en raison de l’inflation, et près de la moitié ont déclaré qu’ils s’endetteraient pour leurs enfants, selon une autre étude de Credit Karma.

Un rapport distinct de Deloitte a révélé que 37% des parents dépenseront encore plus cette année – jusqu’à 661 $ par enfant .

“Les Américains sont très ingénieux”, a déclaré Beverly Harzog, analyste en crédit à la consommation chez US News & World Report.

En plus de magasiner, l’utilisation d’un certain nombre de hacks permettant d’économiser de l’argent – comme profiter des congés fiscaux à venir et utiliser des récompenses de carte de crédit ou des bonus de remboursement – peut réduire le coût total, a-t-elle déclaré.

Si vous êtes admissible, Harzog recommande également de demander une nouvelle carte avec un bonus d’inscription ou d’offrir un 0 % intro APR pendant 12 à 21 mois, puis remboursez-le au cours de l’année sans frais d’intérêt.

“C’est une meilleure victoire si vous élaborez un peu de stratégie”, a-t-elle déclaré.

Sinon, échangez des fournitures légèrement utilisées avec des voisins, a suggéré Harzog, qui donnait et recevait souvent des manteaux d’hiver de cette façon.