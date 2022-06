Les meilleurs conseils de Tory Burch pour bâtir une carrière durable et réussie

Tory Burch attribue son sens des affaires à un conseil que sa grand-mère lui a donné quand elle était jeune : « On n’apprend jamais rien la bouche ouverte.

La femme d’affaires et philanthrope américaine a lancé sa marque de mode éponyme en 2004 – et elle raconte à CNBC Make It qu’elle a rapidement compris l’importance d’être « un bon auditeur et un excellent réseauteur » au début de sa carrière.

« Lorsque j’ai créé cette entreprise, je n’étais pas allé à l’école de commerce ou de design, et même si j’avais accès au capital, je n’ai pas levé beaucoup d’argent », explique Burch. « J’ai fait le tour d’environ 150 amis et membres de ma famille et je leur ai dit: » Investissez ce que vous pourriez être d’accord de perdre « , parce que j’avais peur de prendre l’argent des gens. »

Le meilleur antidote au mépris et au doute de soi, ajoute Burch, est « d’embrasser votre ambition » et de définir une vision claire pour votre carrière. « Ne minimisez pas vos réalisations et voyez grand », dit-elle. « Vous devez également garder la tête baissée et considérer la négativité comme un simple bruit. »

On estime que la marque de style de vie de Burch a vendu au moins 1 milliard de dollars de vêtements, chaussures, accessoires et parfums l’année dernière, Forbes rapports, mais ce n’est pas la seule entreprise à son actif. En 2009, la créatrice a créé la Fondation Tory Burch avec pour mission d’investir dans les petites entreprises appartenant à des femmes et de soutenir l’autonomisation économique des femmes grâce à l’accès aux prêts, à l’éducation et au mentorat.

Burch souligne l’importance de la confiance en soi pour réussir sa carrière et espère aider les jeunes femmes entrepreneurs à cultiver cette compétence. Elle a précédemment déclaré à CNBC qu’elle avait reçu sa « juste part de tapes condescendantes dans le dos » lors de ses débuts.

« Je me souviens que lorsque je rencontrais des investisseurs potentiels – qui étaient tous des hommes, soit dit en passant -, j’ai présenté mon modèle d’entreprise, dans lequel notre fondation était intégrée », se souvient-elle. « Les affaires dirigées par un objectif étaient inconnues à l’époque, et elles ont été rejetées comme un » travail caritatif « … Ils n’ont fait que me rendre plus déterminé. »

La Fondation Tory Burch propose un programme de bourses d’un an, qui aide les fondateurs d’entreprises en démarrage à se développer et à se développer grâce à l’accès au capital et à une bourse d’études commerciales, entre autres ressources, ainsi qu’à un programme biennal sommetqui se déroule le 14 juin et met en vedette des conférenciers comme Julianne Moore et Mindy Kaling.

Les femmes reçoivent encore une petite fraction du financement en capital-risque – selon une étude récente de PitchBookles entreprises fondées par des femmes n’ont reçu que 2,1 % des dollars de capital-risque investis aux États-Unis l’année dernière.

C’est une lacune importante que Burch espère aider à combler grâce au programme de bourses. « C’est assez ironique car les femmes sont les meilleurs investissements », dit-elle. « La recherche a montré qu’ils sont fiables dans le remboursement des prêts et qu’ils sont penseurs d’affaires innovants. »

Elle poursuit : « Les gens ne comprennent toujours pas pleinement l’impact positif que les femmes peuvent avoir dans tous les domaines de l’entreprise, que ce soit en tant que PDG ou fondatrice. Mais les femmes sont un élément essentiel de ce qui aidera à réparer notre économie à la suite de la pandémie de Covid-19, et réparons notre monde. »

