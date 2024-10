Les meilleurs conseils de soins de la peau et rituels matinaux de Pamela Anderson

Dites bonjour à Non filtré une nouvelle série beauté où vous aurez un aperçu exclusif des routines beauté habillées de nos célébrités et créateurs de contenu préférés. Ils révéleront leurs pratiques de beauté pour le plaisir coupable, la gamme de produits de routine de cinq minutes sans lesquels ils ne peuvent pas vivre, le seul conseil pour une bonne peau dont ils seront éternellement reconnaissants, et bien plus encore. Pour boucler la boucle de chaque conversation, nous demandons à chaque célébrité de nous envoyer une sélection de photos de son choix, sans filtre, pour capturer l’essence de sa philosophie de beauté non filtrée.

Ensuite, nous ferons connaissance avec un modèle emblématique et Sonsie co-fondateur Pamela Anderson. Ci-dessous, elle répond à toutes nos questions rapides et partage ses rituels matinaux, sa routine de soins romantique, les meilleurs conseils beauté qu’elle ait jamais reçus, et bien plus encore. Apprécier!

(Crédit image : Sonsie)

Tout d’abord, félicitations pour le lancement de la Mousse Nettoyante ! Pourquoi un nettoyant était-il la bonne étape pour vous et pour la marque ?

Eh bien, c’est ce que la communauté a demandé. Nous contactons la communauté et lui demandons : « Quel est le prochain produit que nous devrions avoir ? » Cela complète vraiment la routine de soins de la peau. Je voulais vraiment y mettre de l’essence de rose car c’est mon parfum préféré. C’est transportant. Cela me rappelle la maison. Je suis loin de ma roseraie et de mon potager en ce moment, et ça fait du bien d’avoir ce parfum avec moi.

C’est vraiment agréable d’appliquer toutes vos choses préférées dans une marque de soins de la peau, comme dans mon jardin, donc c’est vraiment excitant pour moi et très personnel. Toutes les choses qui me font du bien, comme mes rituels matinaux, commencent généralement dans mon jardin. Cela avait du sens. … Un rituel qui commencerait dans le jardin était vraiment important pour moi, c’est donc le mieux que nous puissions faire.

Totalement. En fait, vous m’avez volé les mots de ma prochaine question, qui concernait votre inspiration dans la roseraie. C’est tout à fait logique. Vous arrosez les fleurs et vous donnez également à votre peau la même nourriture. Que signifie pour vous la rose comme parfum ?

Je récolte des cynorhodons et je fabrique mes propres huiles. Je l’ai fait dans le passé si c’est au soleil ou au four – vous savez, dans une petite mijoteuse – avec de l’huile de rose musquée. Je ne l’ai porté que pendant un certain temps, j’ai donc dû l’intégrer à la ligne Sonsie lorsque nous avons commencé à travailler ensemble.

Les roses sont romantiques. Vous pouvez manger des roses. J’utilise beaucoup de rose dans ma cuisine et dans mes livre de cuisineil y a beaucoup de rose. Je pense juste que c’est comme un médicament. C’est magique. Tout cela me fait du bien. Je me souviens que je baignais mes bébés dans des pétales de roses. Je veux dire, très romantique. J’ai un grand potager, dont un tiers est constitué de roses, donc j’en ai de toutes les couleurs [of] rose. J’adore les très belles roses rose vif ; ma rose préférée est Yves Piaget. C’est intéressant : une rose vivante le matin avec la première rosée encore dessus a un parfum tellement frais. C’est l’inspiration pour cela.

(Crédit image : Sonsie ; Ditte Isager)

J’aime que tu aies dit que les roses sont romantiques. Le nettoyage est en fait mon étape préférée dans ma propre routine parce que je me connecte vraiment avec ma peau et que je touche ma peau, et c’est intime d’une certaine manière.

C’est un beau parfum. [Rose] ça évoque tant de souvenirs, tu sais ? Je pense que c’est le parfum idéal avec lequel s’aligner dans ce voyage où tout est question d’acceptation de soi, d’amour de soi, mais pas d’une sorte de routine compliquée d’amour de soi. Il suffit d’accepter très bien où vous en êtes dans votre parcours de beauté – simplement de nourrir, d’aimer.

Tous ces produits ne sont pas décapants ; ils sont très doux. J’ai la peau très sensible, j’ai donc voulu travailler avec des produits de beauté très propres, pas seulement parce qu’ils sont cruelty-free, bien sûr. C’est drôle parce que mes fils l’utilisent. Ma mère l’utilise. Tout le monde que je connais l’utilise. Ce n’est pas seulement un produit destiné aux femmes, donc c’est bien que tout le monde l’aime, tous les âges.

(Crédit image : Sonsie)

J’ai hâte d’essayer le nouveau nettoyant. En zoomant un peu, j’aimerais en savoir plus sur vos autres incontournables de beauté ou de bien-être en ce moment. Y a-t-il quelque chose de sous-estimé auquel les gens ne s’attendraient pas ?

Je suis assez simple. Je veux dire, je m’en tiens vraiment à cette routine. Pour moi, il s’agit plutôt de sortir dans la nature, de marcher le matin et de tenir un journal. Toutes ces choses sont vraiment importantes pour moi. C’est ce qui m’a permis de rester sain d’esprit : pouvoir avoir ce lien avec la terre.

C’est ce que je veux partager : comment vous aimer et vous célébrer où que vous soyez dans votre parcours beauté, quel que soit votre âge, et simplement garder les choses très simples. Il y a déjà suffisamment de raisons de s’inquiéter. De toute façon, vous ne voulez pas d’une routine de soins trop complexe.

Un de mes amis et mentor dit toujours : « Tout est soin de la peau ». Bouger son corps est un soin pour la peau. L’amour est un soin de la peau. Rire…

Qu’est-ce que tu manges ! Votre alimentation, tout. Tout cela en fait partie.

Oui! Avez-vous une recette préférée, peut-être tirée de votre livre de cuisine, que vous aimez ?

J’ai un jus détox beauté. J’ai aussi fait un gommage du corps. J’ai mes huiles de rose musquée là-dedans. Même une huile de massage à la camomille, j’ai toute une rubrique pour ça. Je l’aime.

Quel est le meilleur conseil de soin de la peau que vous ayez jamais reçu ?

Juste pour vous accepter là où vous en êtes, ne pas avoir de fausses attentes, vivre le moment présent et aimer qui vous êtes à ce moment-là. Les choses vont changer, et c’est passionnant aussi. C’est [about] votre état d’esprit. Le bonheur est un choix, je pense. J’ai appris il y a longtemps dans ma vie pleine de hauts et de bas que parfois il faut simplement choisir d’être joyeux et heureux, pas amer ou blasé, parce que c’est écrit sur tout son visage.

(Crédit image : Sonsie)

Totalement. Y a-t-il quelqu’un dans votre vie qui vous a aidé à inculquer cela, ou est-ce quelque chose que vous venez d’apprendre au fil des années ?

J’ai connu des femmes dans ma vie, mes grands-tantes par exemple, qui avaient juste cette joie de vivre. Ils sont juste toujours beaux. Il ne s’agit pas de spécificité [traits]comme la façon dont ils portaient leur maquillage ou à quoi ils ressemblent physiquement. C’était un esprit.

Je sais que nous avons presque atteint l’heure, alors je vais poser une dernière question : quelle est votre philosophie de beauté non filtrée en sept mots ou moins ?

Soyez doux avec vous-même. Soyez gentil avec les autres parce que tout le monde mène une bataille invisible, et je pense que nous devons traiter les gens comme nous souhaitons être traités. Je pense que cela vient vraiment de l’intérieur. Cela fait plus de sept mots…

Nous le prendrons !

