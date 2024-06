Les meilleurs conseils de santé simples de Michael Mosley

Légende, Michael Mosley a présenté des programmes télévisés et des podcasts répondant à des questions de santé quotidiennes

Le présentateur de télévision et de podcast Michael Mosley était surtout connu pour offrir des conseils sur des moyens simples d’améliorer notre santé et notre bien-être, étayés par la science – depuis quand faire de l’exercice et quoi manger jusqu’à comment dormir davantage.

Il était souvent le cobaye, prêt à essayer n’importe quoi avant de le recommander à d’autres (avaler des ténias et essayer des drogues psychédéliques, par exemple).

« Michael voulait étudier tout ce qui pourrait aider les gens à vivre mieux et en meilleure santé », explique son ancienne co-présentatrice de l’émission Trust me I’m a Doctor, le Dr Saleyha Ahsan.

« Quelque chose qui n’était pas une mode, qu’ils pouvaient continuer et pour lequel ils ne se sentaient pas coupables. »

Nous sélectionnons ses cinq meilleures astuces santé :

Mangez moins deux jours par semaine

Source des images, Getty Images Légende, Un petit-déjeuner léger et sain pourrait faire partie d’une journée de jeûne où beaucoup moins de calories devraient être consommées

Il a popularisé l’idée du jeûne intermittent : manger normalement cinq jours par semaine et beaucoup moins que d’habitude les deux autres, afin de perdre du poids et d’améliorer sa santé.

C’est ce qu’on appelle le régime 5:2, et il a suscité un énorme intérêt lors de la diffusion de son émission Horizon TV, Eat, Fast and Live Longer, il y a plus de 10 ans.

Voulant inverser son diabète de type 2, il a suivi ce régime pendant cinq semaines, mangeant moins de 600 calories les jours de jeûne, avec un petit-déjeuner et un dîner légers et beaucoup d’eau et de tisane entre les deux. Pendant ce temps, il a perdu près d’un calcul et ses marqueurs sanguins, notamment le glucose et le cholestérol, se sont améliorés.

L’idée du jeûne pour réduire les calories a fait parler la nation et a donné naissance à des recettes de jeûne, à des menus hypocaloriques et même à un livre.

Pour rendre les choses encore plus faciles, il a mis les gens au défi d’essayer simplement de rester à l’écart de la nourriture pendant 12 heures pendant la nuit, entre 20 heures et 8 heures du matin – ce qu’on appelle manger à durée limitée.

Courtes périodes d’exercice

Source des images, Getty Images Légende, La marche rapide et les escaliers au travail sont de bons moyens de « grignoter » de l’exercice.

Faire la quantité d’exercice recommandée chaque semaine est un défi pour beaucoup. « Quand est-ce que je trouve le temps ? » est la plainte fréquente.

Le podcast Just One Thing du Dr Mosley a étudié le concept de « collation d’exercice » : faire quelques minutes d’activité physique autant que possible, plutôt que de programmer une longue séance de gym qui pourrait ne pas avoir lieu.

Pour ceux qui ont une vie bien remplie, il a suggéré d’éviter l’ascenseur et de monter les escaliers en courant, ainsi que de faire des promenades rapides, surtout tôt le matin.

« Nous vivons au sommet d’une colline escarpée. Je descends toujours en ville pour faire du shopping et je me force au retour », a-t-il déclaré sur le podcast, illustrant comment faire de l’exercice une partie intégrante de sa routine quotidienne.

Il a également étudié le concept plus controversé de l’entraînement par intervalles à haute intensité, ou HIIT – de courtes périodes d’exercices intenses avec des périodes de récupération entre les deux – comme moyen de maximiser le temps d’entraînement.

Embrasser le froid

Source des images, Getty Images

Le Dr Mosley était fasciné par la façon dont les températures froides pouvaient être exploitées pour améliorer notre santé et notre bien-être.

Il a étudié les avantages de tout, depuis la prise de douches froides jusqu’à l’exercice dans le froid et le sommeil dans une chambre fraîche.

Dans des interviews, il a révélé à quel point il aimait baisser le chauffage chez lui.

« Je vis dans une vieille maison qui coûte cher à chauffer. Nous empilons donc des couches de vêtements et maintenons le thermostat à environ 15 degrés », a-t-il déclaré, ajoutant que sa femme était moins favorable à cet arrangement.

Il a découvert que baisser le thermostat de quelques degrés seulement pouvait améliorer le métabolisme des graisses et du sucre dans le sang, améliorer votre humeur et même protéger contre le diabète de type 2.

Lorsqu’il est allé faire du jogging par une journée froide, il a découvert comment faire de l’exercice par temps froid peut vous permettre d’aller plus loin que par une journée chaude, vous permettant ainsi de travailler plus dur, plus longtemps, avec moins d’effort.

Et il était également fan de prendre des douches froides (comme le conférencier motivateur et athlète extrême Wim Hoff), admettant qu’il commençait chaque matin sous une douche chaude et la rendait froide pendant environ 30 à 40 secondes.

La réaction du corps à l’immersion dans l’eau froide – la réponse au choc froid – accélère la fréquence cardiaque et vous fait respirer plus rapidement, ce qui est considéré comme bénéfique lors de courtes périodes.

Squats et planches

« C’est le meilleur exercice simple que vous puissiez faire », a déclaré le Dr Mosley lors d’une récente interview.

De quoi parlait-il? Squats, pompes et planches.

Ce sont des exercices de résistance qui font travailler certains des plus gros muscles du corps.

Lorsque les muscles sont tendus et maintenus immobiles, comme l’exigent ces exercices, les recherches suggèrent qu’il y a un afflux soudain de sang lorsque vous vous détendez, ce qui peut réduire la tension artérielle.

Comme ils sont potentiellement meilleurs que de faire des redressements assis ou des redressements assis pour les muscles centraux, il ferait des squats tous les matins – avant sa douche froide, bien sûr.

Choix de nourriture

Source des images, Getty Images Légende, Un légume potentiellement sous-estimé ?

La plupart d’entre nous savent ce que nous devrions faire pour manger sainement : manger beaucoup de fruits et de légumes et réduire les aliments gras et riches en sucre sont les principaux objectifs.

Mais y a-t-il des bienfaits cachés pour la santé dans certains aliments ?

Grâce au Dr Mosley, nous avons appris qu’il est potentiellement préférable de cuire les tomates plutôt que de les manger crues. Les tomates contiennent un puissant antioxydant, appelé lycopine, qui aide le corps à combattre les produits chimiques nocifs, et la cuisson des fruits rouges laisse entrer les bonnes choses dans le corps.

Et en ce qui concerne la betterave rouge, il a conclu qu’il était préférable de l’acheter crue et de la cuire au four, ou de boire son jus pour savourer ce légume violet riche en nitrates.

Mosley a examiné les mérites des aliments fermentés, tels que le yaourt, le kéfir, le kimchi et la choucroute, et a découvert qu’ils contribuaient à introduire des microbes vivants dans l’intestin et pouvaient améliorer le système immunitaire du corps et réduire l’inflammation.

Mais il n’était pas opposé à manger quelques morceaux de chocolat, surtout lorsqu’il était noir – beaucoup plus sain que la version au lait, selon des études.

Une découverte inattendue qu’il a faite est que manger des pâtes froides est plus sain que les manger chaudes.

Lorsqu’il est froid, il s’avère qu’il agit davantage comme une fibre et moins comme un glucide féculent. Dans un petit essai mené auprès de personnes affamées, la consommation de pâtes froides entraînait une augmentation moindre de la glycémie et de l’insuline que la consommation de pâtes fraîchement bouillies.