Les meilleurs conseils de carrière d’un entrepreneur du millénaire et d’un survivant du cancer

La carrière de Liya Shuster-Bier a été un tourbillon.

La native de New York, maintenant âgée de 34 ans, est allée à Dartmouth grâce à une bourse, a travaillé chez Goldman Sachs et une startup à Boston, puis a fréquenté l’école de commerce de Wharton pour recevoir son MBA, le tout à l’âge de 30 ans.

En janvier 2018, six mois après avoir obtenu son diplôme et être retourné dans le monde des startups, Shuster-Bier a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien. Malgré six cycles de chimiothérapie, à la fin de l’année, son cancer était revenu. Cette fois, elle subirait à la fois une radiothérapie et une greffe de cellules souches pour s’en débarrasser, cette dernière si agressive qu’elle passerait les 100 jours suivants à retrouver la force de simplement marcher autour du pâté de maisons.

Shuster-Bier est maintenant en rémission depuis trois ans. Peu de temps après avoir retrouvé ses forces, elle a quitté son emploi pour fonder Alula, une place de marché de produits aidant les patients atteints de cancer à gérer les symptômes et les effets secondaires de leur traitement, comme la constipation et la déshydratation. L’entreprise a levé 2 millions de dollars et compte maintenant quatre employés.

S’il y a une chose que Shuster-Bier a apprise de son parcours déchirant et un conseil de carrière qu’elle voudrait donner aux autres, c’est “n’ayez pas peur”, dit-elle.

Elle raconte l’histoire de la radiation comme l’un des moments qui l’ont aidée à atteindre elle-même cette intrépidité. Le traitement est celui que beaucoup de gens font même pendant qu’ils travaillent.

“Vous entrez dans la salle d’attente et vous pouvez dire ce que tout le monde fait pendant la journée”, dit-elle. “Et puis vous allez vous changer dans votre robe de radiothérapie et ensuite vous êtes tous littéralement dans la même robe de radiothérapie, avec vos fesses qui dépassent, assis, attendant la chambre de radiothérapie.” Ensuite, tout le monde passe par le même processus, en tête-à-tête avec la machine à rayonnement “qui vous donne littéralement du poison”, dit-elle.

“Et j’ai constamment eu ce moment du genre, aucune somme d’argent dans aucun de nos portefeuilles ne peut nous sauver de ce moment”, dit-elle. “Nous sommes tous ici.” Cela lui a fait réaliser qu’elle n’avait pas à être limitée par les attentes des autres ou par ce que la société lui disait que c’était possible.

Au moment de fonder son entreprise, par exemple, cela aurait pu lui faire peur que les entreprises fondées uniquement par des femmes n’aient obtenu que 2,7 % des investissements en capital-risque en 2019, selon PitchBook (2% en 2022). Ou que des mois après avoir fondé son entreprise et alors même qu’elle essayait elle-même d’obtenir du capital-risque, le monde a plongé la tête la première dans une pandémie. Théoriquement, cela rendrait ses chances de succès très faibles. Mais après avoir vaincu le cancer, elle a réalisé que tout ce qui comptait était ce qui s’était réellement passé après avoir essayé. Parce qu’elle pourrait battre les cotes malgré tout.

“Pourquoi devriez-vous croire en l’une des limites?” elle dit qu’elle s’est rendu compte. “Ils sont tous faux. Et au final, ils n’ont pas d’importance.” Elle a pu bâtir son entreprise indépendamment des deux et de ce que d’autres auraient pu conseiller en conséquence.

Son voyage lui a fait réaliser : “Hé, si vous n’avez que tant de choses à vivre, autant vivre à la limite”, dit-elle, ajoutant que “c’est là que tout le plaisir se passe”.

