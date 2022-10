Les meilleurs conseils de carrière du milliardaire Ray Dalio

Mardi, le milliardaire Ray Dalio, 73 ans, a démissionné de son poste de co-directeur des investissements chez Bridgewater Associates, l’un des fonds spéculatifs les plus importants et les plus prospères au monde.

Il restera au sein de l’entreprise à titre de mentor, un rôle qu’il a cultivé publiquement au fil des ans en tant qu’auteur de plusieurs livres éducatifs sur les conseils de carrière et d’investissement, dont le best-seller de 2017 “Principes : Vie et travail.”

À la lumière de sa longue carrière dans l’entreprise qu’il a fondée, voici un retour sur quatre conseils que Dalio a adoptés au cours de ses cinq décennies de carrière, tels que partagés dans “Principes”.