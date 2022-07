Les meilleurs conseils beauté de Camila Cabello sont d’éviter le stress et de dormir suffisamment

La La Havane hitmaker pense que ce qui affecte sa santé mentale et émotionnelle l’affectera physiquement, et elle pense que cela se voit sur son visage si elle ne se repose pas suffisamment.

Parler à Chaîne YouTube de Cosmopolitan UK à propos de ses secrets de beauté, la chanteuse a déclaré : “Le moins de stress possible… Je veux dire, je ne dis pas que je suis la personne la moins stressée de tous les temps… mais j’essaie de prendre soin de ma santé mentale et émotionnelle.”

“Je sais juste que l’anxiété et la tristesse ne sont pas bonnes pour quoi que ce soit. Et aussi pour dormir. Je ne suis pas incroyable pour aucune de ces choses, mais j’ai certainement remarqué dans ma vie que quand je ne dors pas beaucoup, ou je suis vraiment anxieuse, ça se voit vraiment sur mon visage”, a-t-elle ajouté.

L’une des façons dont Camilla a atténué le stress dans sa vie est de prendre en compte un précieux conseil de ne pas s’attendre à comprendre “tout” instantanément.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le meilleur conseil qu’on lui ait donné, elle a répondu : “Tu n’as pas besoin de tout comprendre aujourd’hui. J’aime vraiment ça. Parce que parfois, vu la façon dont mon cerveau fonctionne, tu veux des conseils qui vont tout améliorer et Je me sens comme un bureau organisé… Je pense que ça m’apaise vraiment quand les gens disent : “Vous n’avez pas besoin de tout comprendre aujourd’hui.””

En septembre dernier, la star de 25 ans a assisté aux MTV Video Music Awards (VMA) dans une superbe robe en satin rose et rouge avec un nœud massif, et elle a admis que c’était son look de tapis rouge préféré.

Elle a dit: “Je vais juste penser à la première chose qui m’est venue à l’esprit – les VMA [September 2021] quand on chantait Ne partez pas encore. C’était comme une chose rose, et le maquillage était vraiment cool – c’était comme des cercles… C’était comme ma tenue de tapis rouge préférée dont je me souviens.”

