Comment nous avons testé

Les testeurs

Salut tout le monde, je suis Mike Epstein. Je suis un critique technique indépendant vivant à New York. J’écris sur les ordinateurs et le matériel de jeu. En fait, les claviers et les souris sont une de mes spécialités: j’ai écrit beaucoup de critiques pour eux dans des endroits comme PCMag et IGN. (Pas seulement des jeux, ne vous inquiétez pas.)

J’ai écrit professionnellement sur Internet pendant la majeure partie de la décennie, donc je sais à quel point il est important d’avoir une souris et un clavier confortables et fiables, et je peux évaluer assez rapidement si un kit donné sera en mesure de le faire. finis le travail.

Les tests

L’achat d’une souris et d’un clavier ensemble comme dans un seul pack suggère que vous recherchez quelque chose de pratique, abordable et facile à utiliser. Pour m’assurer que ces kits peuvent faire les bases, j’ai testé chaque combo en les utilisant comme souris et clavier de tous les jours sur mon PC de jeu de bureau et mon Macbook Pro; naviguer sur le Web, rédiger des e-mails et jouer à des jeux vidéo populaires comme Call of Duty: Guerre moderne et Tactiques de combat d’équipe.

Je me suis spécifiquement assuré de voir comment ils fonctionnaient avec les applications couramment utilisées comme Chrome et la suite Microsoft Office. Enfin, comme il s’agit de produits sans fil, j’ai testé à quelle distance ces produits pouvaient être éloignés de leurs récepteurs, ainsi que leur confort d’utilisation dans des configurations non traditionnelles, comme s’asseoir à une table de cuisine ou avec le clavier sur les genoux sur le canapé. Nous avons également vérifié des éléments tels que la conception ergonomique, la connectivité Bluetooth, la connectivité sans fil, la compatibilité Windows, etc.

Ce que vous devez savoir sur les claviers et les combinaisons de souris

Nous sommes prêts à parier que la plupart des gens utilisent un clavier et une souris – ou du moins un trackpad – presque tous les jours. Il est facile de prendre ces outils pour acquis, mais si vous passez 40 heures par semaine (ou plus) à utiliser un clavier et une souris, vous savez probablement qu’ils ne sont pas tous égaux.

Que vous essayiez d’investir dans un combo souris / clavier pratique à associer à une configuration de PC tour à la maison ou que vous cherchiez à améliorer l’expérience du clavier / trackpad fournie par votre ordinateur portable, l’objectif est de sécuriser un combo sans fil ergonomique avec une bonne une autonomie et une connectivité suffisantes pour suivre votre modèle d’utilisation.

Les fabricants peuvent faire tout ce qu’ils veulent sur le confort ou la convivialité de leurs combinaisons souris / clavier, mais des tests de première main comme nous l’avons fait ici sont le seul moyen de vraiment savoir avec certitude si un combo vaut ce que vous payez. il. Cela dit, il convient de garder à l’esprit certaines notions de base.

Filaire vs sans fil

Connaître les avantages et les inconvénients d’une configuration filaire par rapport à une configuration sans fil est une tâche simple, mais cela vaut la peine d’être examiné. En ce qui concerne les combinaisons souris / clavier, la connexion sans fil est obtenue via un dongle Bluetooth auquel les produits sont pré-couplés. De toute évidence, le matériel filaire doit être branché directement sur l’ordinateur portable ou le PC, avec un port USB dédié à une souris et un clavier filaires.

Avec les produits filaires, il n’y a aucun risque de connectivité retardée ou interrompue lors de la saisie ou de la souris sur les sites Web. Et même si un bon combo souris / clavier sans fil n’aura aucun de ces problèmes non plus, certains d’entre eux le font, et c’est un domaine dans lequel les tests sont cruciaux.

Naturellement, un combo sans fil vous donne une liberté d’utilisation inhérente, au prix de vous soucier de la durée de vie de la batterie et des interférences potentielles. Dans le vide d’un ensemble souris / clavier identique où l’un est câblé et l’autre sans fil, la variante sans fil sera généralement plus chère, mais cette liberté est essentiellement ce que vous payez.

À cette fin, un combo sans fil a beaucoup de sens si vous voulez minimiser l’encombrement, mais cela peut aussi être un bon choix si vous avez besoin d’un ensemble clavier / souris pour plusieurs postes de travail: il est assez facile d’insérer le dongle dans n’importe quel ordinateur portable ou PC que vous utilisez.

Compatibilité

Alors que de nombreux casques et claviers de tablette sont disponibles dans une variante verrouillée par le système d’exploitation (Android ou Apple, généralement), la connexion Bluetooth utilisée par les combinaisons souris / clavier sans fil est universelle. Cela signifie que le même combo souris / clavier doit être compatible avec Windows et d’autres systèmes d’exploitation comme iOS.

Autres ensembles de claviers et de souris que nous avons testés

