Les meilleurs collèges pour l’aide financière, selon The Princeton Review

Le coût est maintenant le facteur n ° 1 lorsqu’il s’agit de choisir un collège.

Alors qu’une nouvelle saison de candidatures commence, les familles sont de plus en plus préoccupées par la hausse des frais de scolarité et si un diplôme de quatre ans en vaut la peine.

Selon le Conseil du collège.

Cette année, certains collèges augmentent les frais de scolarité jusqu’à 5%, invoquant l’inflation et d’autres préoccupations.

Cependant, environ les deux tiers de tous les étudiants à temps plein reçoivent une aide, ce qui peut faire baisser considérablement le prix net par rapport aux taux de scolarité officiels. Ton prix net est les frais de scolarité et les frais d’un collège moins les subventions, les bourses et les avantages fiscaux pour l’éducation, selon le College Board.

“La plus grande crainte des étudiants et des parents est de s’endetter trop pour l’université”, a déclaré Robert Franek, rédacteur en chef de The Princeton Review et auteur de “The Best 388 Colleges”.

“Mais rayer une école chère de votre liste dès le début est tragiquement imparfait”, a-t-il déclaré. “Tant d’écoles font le quasi-impossible, qui n’oblige pas un étudiant ou sa famille à hypothéquer son avenir pour payer ses études.”

À cette fin, The Princeton Review collèges classés par le montant de l’aide financière accordée et la satisfaction des étudiants vis-à-vis de leurs forfaits. Le rapport “Best Colleges for 2023” de Princeton Review est basé sur des données collectées à partir de 160 000 enquêtes auprès d’étudiants.