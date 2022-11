Les meilleurs clubs londoniens se retirent de la Coupe Carabao

Trois des plus grands clubs de Premier League à Londres ont abandonné la Coupe Carabao. Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur ont tous subi une défaite au troisième tour de la compétition mercredi. Le tournoi est essentiellement la compétition de coupe à élimination directe de deuxième niveau en Angleterre et au Pays de Galles.

Les Gunners sont entrés dans leur match contre Brighton mercredi, apportant 10 changements à leur équipe qui a battu Chelsea ce week-end. Arsenal s’est opposé tôt à la visite de Brighton à l’Emirates Stadium. Reiss Nelson a fait une course fantastique et a nourri Eddie Nketiah à l’avenir. L’attaquant a mis son tir enroulé devant le gardien de but pour porter le score à 1-0 après seulement 20 minutes. Cependant, ce serait le dernier but du match d’Arsenal.

Danny Welbeck a converti un penalty devant Karl Hein sept minutes seulement après le premier but. Kaoru Mitoma et Tariq Lamptey ont ajouté deux buts supplémentaires en seconde période pour que les visiteurs mettent le match hors de portée. La victoire était la troisième victoire consécutive de l’équipe dans toutes les compétitions.

Les clubs du nord de Londres chutent en Carabao Cup

Les Spurs se sont rendus à Nottingham Forest dans un autre affrontement d’équipes de Premier League. Les visiteurs ont été les deuxièmes meilleurs pendant la majeure partie du match. Alors que le match était de 0-0 à la mi-temps, le défenseur Renan Lodi a donné l’avantage à Forest au début de la seconde période.

Les hôtes ont doublé leur avance à peine sept minutes plus tard après que Jesse Lingard a dépassé Fraser Forster. C’était le premier but de Lingard de la campagne actuelle. Bien que Forest soit tombé à dix hommes à la 76e minute, les Spurs n’ont pas trouvé le moyen de créer de réelles opportunités à l’avenir. Le match s’est terminé par une victoire 2-0 pour les hôtes.

Chelsea trébuche encore

Chelsea a sans aucun doute eu le match le plus difficile du trio. Le club de l’ouest de Londres a dû se déplacer pour affronter Manchester City, champion en titre de la Premier League. City a commencé sur un pied avant, mais n’a pas pu trouver le fond du filet en première mi-temps. Néanmoins, la talentueuse équipe a finalement marqué alors que Riyad Mahrez s’est converti à la 53e minute.

Les champions ont doublé leur avance cinq minutes plus tard grâce à une frappe de Julian Alvarez. Chelsea n’a pas pu marquer malgré 15 tirs vers le but de City. Les Bleus ont désormais perdu trois de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues.

Liverpool a failli rejoindre les autres grands clubs après avoir quitté la Coupe Carabao plus tôt. Les Reds ont réussi à grincer par Derby County sur les tirs au but. Caoimhín Kelleher a sauvé trois des pénalités de Derby, le dernier bloc venant contre Lewis Dobbin, prêté par Everton.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images