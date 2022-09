Les meilleurs clubs européens font face à un défi de profondeur dans une saison condensée

La profondeur est toujours au centre des meilleurs clubs européens. Un club comme Manchester City, le Bayern Munich ou le Real Madrid aspirent légitimement à remporter au moins trois trophées chaque année.

Pour la plupart des clubs, c’est un rêve noble. Avec la présence et le caractère commun des blessures et la nature tout simplement imprévisible des compétitions de coupe, c’est un défi. Quoi qu’il en soit, le meilleur pari pour au moins rester un concurrent dans tout ce dans quoi un club met son nom est d’avoir de la profondeur.

Les meilleurs clubs déboursent des millions de leur devise respective pour attirer autant de grands noms que possible. Par conséquent, les bancs de ces équipes pourraient très bien participer à n’importe quelle compétition nationale dans le monde. Par exemple, le match d’ouverture de la saison de Manchester City contre West Ham a réuni Kalvin Phillips, John Stones, Julian Alvarez, Bernardo Silva et Riyad Mahrez sur le banc. Cet ensemble de six départs pour pratiquement tous les clubs de la Premier League, mais Manchester City a plus à offrir.

D’une part, Manchester City empêche ses rivaux d’avoir ces joueurs. Cependant, en 2022/23 en particulier, des clubs comme City ont plus que jamais besoin d’options hors réserve et sur le banc. Le calendrier chargé à la suite de succès passés et d’une Coupe du monde de mi-saison bouleverse les plans communs d’une saison. Le repos, la forme et le moral joueront plus un rôle cette saison qu’au cours des cinq dernières années.

L’importance de 2022 et plus de compétitions

Alors que la pandémie de COVID-19 passe désormais au second plan en termes d’impact sur les joueurs, la Coupe du monde 2022 met à rude épreuve la saison.

Les compétitions nationales et européennes ont des horaires plus serrés avant la Coupe du monde avant leur reprise après Noël. Chacune des ligues nationales a commencé environ une semaine avant ses débuts traditionnels. Par exemple, la Premier League a ouvert le jeu en 2022/23 le 5 août. LaLiga a commencé le 12 août, ce qui n’est pas différent de la saison dernière.

Le vrai facteur de différence est le jeu européen. La Ligue des champions, qui espace généralement les matchs de chaque équipe de quinze jours, termine désormais les six matches des 32 équipes en moins de deux mois. Par conséquent, les équipes n’ont pas de matchs européens en milieu de semaine pendant seulement trois des neuf semaines du 6/7 septembre au 1/2 novembre.

Jour de match UEFA Ligue des Champions Europa/Ligue de conférence 1 6-7 septembre 8 sept. 2 13-14 septembre 15 sept. 3 4-5 octobre 6 octobre 4 11-12 octobre 13 octobre 5 25-26 octobre 27 octobre 6 1-2 novembre 3 novembre

Eric Dier, défenseur central de Tottenham Hotspur, devrait participer à chacun des matches de Premier League et de Ligue des champions de son club. Bien que les matchs en milieu de semaine ne commencent pas encore, il se plaint déjà du calendrier chargé.

Parler à Sport standardDier a parlé des difficultés des matchs non-stop en milieu de semaine de la saison.

“Nous avons amélioré l’équipe, nous avons une équipe avec beaucoup de profondeur. Nous savions que les trois dernières semaines ne représenteraient pas à quoi ressemblerait la saison, mais maintenant, ça commence vraiment. Il y a beaucoup de jeux. Je pense que c’est étrange que nous ayons eu un match par semaine pendant trois ou quatre semaines, et puis tout à coup vous jouez des matchs en milieu de semaine jusqu’en novembre. Cela n’a pas beaucoup de sens pour moi. Mais c’est comme ça.”

De plus, la seule raison pour laquelle il y a une plus grande pause entre la deuxième et la troisième journée est à cause de la pause internationale de septembre. Cela s’étend du 19 septembre au 27 septembre. Oui, les joueurs s’éloignent de leurs clubs individuels. Cependant, c’est un moment où ces athlètes se disputent des places sur la liste finale de la Coupe du monde, il est difficile de faire une «pause» comme son nom l’indique. La plupart des pays ont au moins deux matchs programmés au cours de cette période en guise de mise au point pour la Coupe du monde de novembre.

La coupe du monde 2022

La Coupe du monde elle-même joue un rôle. Habituellement, les joueurs sont au maximum de leur forme après quelques semaines ou un mois loin de leur club pour se préparer au plus grand événement sportif. Cette année est malheureusement différente. Qatar 2022 commence moins de deux semaines après le dernier match du calendrier du club. Cela signifie moins de deux semaines d’entraînement intensif et d’adaptation à différents systèmes avant au moins trois des matchs les plus importants de la carrière de chacun de ces joueurs.

Sur la base des résultats de la Coupe du monde, certains joueurs se qualifient pour une pause. Cependant, ces joueurs sur des prétendants comme la France, l’Allemagne, l’Argentine et le Brésil peuvent voir sept matchs dans une compétition d’un mois. Combiné avec la saison du club, certains joueurs, dont Eric Dier, pourraient voir 28 matchs de début septembre à la fin de l’année civile, sans compter le devoir international.

Par conséquent, la profondeur joue un rôle clé pour garantir que ces meilleurs clubs européens ne perdent pas de joueurs sur blessure. Dans ce cas, toute ambition sur la saison pourrait être déraillée de manière inattendue.

Profondeur dans les clubs européens

Il y a des raisons de croire que les meilleurs clubs n’ont pas besoin de profondeur. Si les clubs encaissent des joueurs uniquement là pour la formation de départ, ils peuvent les utiliser de manière cohérente et obtenir des résultats.

Lorsque Liverpool a remporté la Premier League 2019/20, seuls 12 joueurs ont joué plus de 1000 minutes en championnat. Virgil van Dijk n’a pas manqué une minute. Près de cinq joueurs ont disputé plus de 3 000 minutes, soit l’équivalent de plus de 33 matchs. Avec le talent à tous les niveaux, Liverpool a remporté son premier titre de Premier League et son premier titre de haut niveau en 30 ans. Le manque de changement a permis aux joueurs d’en profiter. Cela a facilité le travail de Jürgen Klopp. Choisissez la même équipe, obtenez le même résultat. Cette équipe de Liverpool a remporté le titre par 18 points.

C’est malheureusement théorique le plus souvent. Le potentiel toujours existant de blessures est une menace qui consume les joueurs jeunes et vieux, talentueux ou non.

La saison dernière, la blessure de Pedri pour Barcelone a coûté au club catalan l’un de ses joueurs les plus prometteurs depuis une génération. Une blessure aux ischio-jambiers subie vers la fin de la campagne 2020/21 est réapparue à l’été 2021. Puis, au début sous Ronald Koeman, Pedri a aggravé la blessure. Cette blessure, subie officiellement le 30 septembre, a écarté Pedri jusqu’à la nouvelle année. À ce moment-là, Barcelone a limogé son manager, remodelé sa liste via des transferts et a subi une relégation en Ligue Europa tandis que le Real Madrid s’enfuyait avec LaLiga. Tout cela est arrivé à cause d’un club européen de haut niveau manquant de profondeur cruciale en cas de crise.

Même cette équipe de Liverpool qui a traversé la Premier League a réalisé l’importance de la profondeur dans les années à venir. Bien qu’aucun joueur clé ne soit parti contractuellement, les joueurs ont manqué de temps. Virgil Van Dijk, qui n’a pas manqué une minute dans cette campagne record, s’est déchiré le LCA en octobre de la saison suivante. Finalement, le manque d’options est revenu hanter les Reds, qui ont lutté pour une troisième place dans la ligue.

En 2022, ces luttes sont plus susceptibles de se produire. Le mercato étant passé, la rotation et la condition physique sont primordiales pour les clubs les plus ambitieux.