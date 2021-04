Les 12 clubs fondateurs ont déclaré dimanche dans un communiqué qu’ils gouverneraient eux-mêmes la ligue séparatiste, et la saison inaugurale sera « dès que possible. » On s’attend à ce que trois clubs fondateurs supplémentaires se joignent, et cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction de leurs performances au cours de la saison précédente.

Outre Manchester United et le Real Madrid, les clubs fondateurs comprennent Liverpool, la Juventus, l’AC Milan, l’Arsenal, l’Atletico de Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Internazionale Milano, Tottenham Hotspur et Manchester City. Ils ont accepté d’aller de l’avant avec le plan malgré les menaces d’interdiction de participer à leurs ligues nationales.

«À l’avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l’UEFA et la FIFA afin de travailler ensemble en partenariat afin d’obtenir les meilleurs résultats pour la nouvelle ligue et pour le football dans son ensemble». les 12 clubs ont dit.

Avant l’annonce, l’UEFA a déjà exprimé sa fureur face au plan, affirmant qu’elle entreprendrait «Toutes les mesures dont nous disposons, à tous les niveaux, tant judiciaire que sportif, pour éviter que cela ne se produise.»

Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six confédérations, les clubs concernés se verront interdire de participer à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales.

L’UEFA, la Fédération anglaise de football, la Premier League, la Fédération royale espagnole de football (RFEF), LaLiga, la Fédération italienne de football (FIGC) et La Lega Serie A ont publié aujourd’hui une déclaration. – UEFA (@UEFA) 18 avril 2021

Les nouveaux matchs de la Super League en milieu de semaine permettraient aux clubs de continuer à participer à leurs ligues nationales, en supposant qu’ils ne sont pas interdits. Les saisons commenceront en août avec des clubs participant à deux groupes de 10 équipes. Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieraient pour les quarts de finale, tandis que les quatrième et cinquième places se disputeraient les autres quarts de finale.

«Le nouveau tournoi annuel offrira une croissance économique et un soutien significativement plus importants au football européen grâce à un engagement à long terme en faveur de paiements de solidarité non plafonnés qui augmenteront en fonction des revenus de la ligue», ont dit les clubs fondateurs.

En plus de cela, les clubs se sont vu promettre une subvention de 3,5 milliards d’euros pour soutenir les investissements dans les infrastructures et aider à faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19. Les clubs prévoient également de lancer une Super League féminine correspondante dès que possible après le début de la compétition de la nouvelle ligue masculine.

