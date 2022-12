Les meilleurs choix TD à tout moment pour les Packers contre les Dolphins

La triple tête de l’action de la NFL de dimanche commence à Miami lorsque les Packers cherchent à garder vivants leurs rêves de séries éliminatoires contre les Dolphins, qui sont également dans une course éliminatoire houleuse.

Bien que vous puissiez consulter notre aperçu du jeu et notre article complet sur les paris sur les accessoires ici, nous allons attaquer le marché du touché à tout moment pour ce jeu avec le total le plus élevé au tableau. L’attaque de Green Bay devra trouver la zone des buts contre le jeu de passes puissant de Miami, mais qui cherchera Aaron Rodgers?

Voici trois choix de touché Packers contre Dolphins à tout moment que nous envisageons dimanche après-midi:

Meilleurs choix de marqueurs de touché à tout moment pour les emballeurs contre les dauphins

Jaylen Waddle (+170)

Randall Cobb (+420)

Durham Smyhte (+450)

Le jeu de passe des Dolphins se classe au cinquième rang en termes de Dropback / Pass avec Waddle et Tyreek Hill utilisant leur rafale sur des routes intermédiaires pour trancher les défenses. Hill est le joyau de l’attaque des Dolphins, mais Waddle a bénéficié de l’attention que Hill reçoit, assis à plus de 1 000 verges sur l’année.

Waddle a également autant de touchés que Hill, mais l’ancien receveur des Chiefs est au prix de -120 tandis que Waddle se situe à +170. Je vais prendre l’option la moins chère à + argent étant donné que Waddle est autant une menace de touché que Hill.

Alors que la saison des Packers est en jeu, cherchez Rodgers pour cibler son receveur fiable à Cobb, qui a joué 41% des snaps lors de son premier match de retour de blessure et a réussi quatre cibles. Je m’attends à ce que la part cible de Cobb augmente et qu’il soit dans les sets de la zone rouge.

Sur l’année, Cobb marque en moyenne plus de quatre cibles par match, mais je m’attends à ce que Green Bay s’appuie sur le jeu de passes contre la défense des Dolphins qui est 26e à défendre la passe cette saison.

Les chances sont trop longues sur le filet de sécurité de Rodgers.

Durham-Smythe (+1200)

Smythe a joué 59% ou plus des clichés au cours des trois dernières semaines alors qu’il continue de voir le terrain pour l’attaque des Dolphins. Cela peut-il entraîner un touché? Il a une cible dans deux des trois derniers matchs des Dolphins et je crois que ce match peut entraîner de nombreuses occasions de marquer, alors je compte sur Smythe pour se faufiler hors d’un schéma de blocage et attraper un touché.

