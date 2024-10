Les meilleurs choix de Xue Tan dans la salle d’observation Frieze

Lawrence Abou Hamdan, 45e parallèle, 2022

Vidéo monocanal, couleur, son, 149 × 83,2 × 4,6 cm, 00:15:00. Présenté par Maureen Paley. Réservé

Lawrence Abou Hamdan, 45e parallèle2022. Vidéo monocanal, couleur, son, 149 × 83,2 × 4,6 cm, 00:15:00. Avec l’aimable autorisation : l’artiste et Maureen Paley

C’est comme une révélation à chaque fois que je me plonge dans l’œuvre de Lawrence Abu Hamdan. Son travail récent 45e parallèle questionne les réalités contradictoires dans lesquelles nous vivons. Cet ouvrage est particulièrement poignant au milieu des bouleversements actuels. La nature absurde des frontières, dans ce cas, est racontée sur un site à double juridiction qui sert de lieu culturel, de bibliothèque municipale et d’opéra. Il existe un fort sentiment d’invasion dans la manière dont la violence aux frontières se produit dans les bâtiments abrités, car de nombreux espaces publics d’art et de culture sont aujourd’hui constamment contestés et menacés.

Lotus L. Kang, Récepteur Émetteur (À l’intérieur de toi il y a un autre toi, II), 2024

Tatami, noeud de varech agrandi en fonte d’aluminium, silicone pigmenté, polypropylène, nylon, tubercules de lotus en bronze coulé, bâche en polypropylène, soie, Affronter de Kim Hyesoon, photographies de la série « Fleshing Out the Ghost », 29,84 × 217,17 × 94,61 cm. Présenté par Franz Kaka. 15 000 $

Lotus L. Kang, Récepteur Émetteur (À l’intérieur de toi il y a un autre toi, II)2024. Tatami, noeud de varech agrandi en fonte d’aluminium, silicone pigmenté, polypropylène, nylon, tubercules de lotus en bronze coulé, bâche en polypropylène, soie, Affronter de Kim Hyesoon, photographies de la série « Fleshing Out the Ghost », 29,84 × 217,17 × 94,61 cm. Avec l’aimable autorisation : l’artiste et Franz Kaka. Photo : LFdocumentation

Les œuvres de Lotus L. Kang sont aux teintes douces, évoquant des souvenirs de lieux lointains et privés, notamment les cuisines familiales et les marchés de rue. Plein de sensibilité, de mémoire et de textures du quotidien, son travail nous parle sur un ton doux et soigné. Kang intègre une belle langue vernaculaire dans son approche multimédia. Beaucoup de ses formes sont des traductions de la culture asiatique et de ses traditions culinaires, souvent avec beaucoup d’esprit. Les matériaux et le temps semblent immuables dans son travail, et les éléments sont si vivants qu’ils semblent toujours en mouvement. Je veux toujours voir plus de son travail, c’est addictif.

Rosalinde Nashashibi, Lit simple2023

Huile sur toile, 100 cm × 80 cm. Présenté par Grimm. Prix ​​sur demande

Rosalind Nashashibi, Lit simple. Huile sur toile, 100 cm × 80 cm. Avec l’aimable autorisation de Grimm

R.Le travail d’Osalind Nashashibi navigue dans des domaines profondément personnels et politiques : ses films et ses peintures capturent les gravités émotionnelles liées au lieu, à la mémoire et aux personnes qui l’entourent. Les moments et les gestes sont suspendus dans son travail, offrant un regard doux sur les relations d’interdépendance entre les personnes qui façonnent la famille, l’amitié et les espaces. Lit simple est un lieu de réconfort, sa palette de couleurs nuageuses crée un espace privé – c’est bien rangé et doux, un petit sanctuaire offre évasion et protection. Il y a quelque chose de si enchanteur dans la façon dont Nashashibi traverse les langages visuels des films et des peintures, permettant à chaque médium d’informer l’autre dans son exploration des espaces privés et publics.

Isabelle Ducrot, Presque divin, je, 2022

Collage, pigments, crayon et bois sur papier japonais, encadré, 293 × 208cm. Présenté par Galerie Gisela Capitain / QG de Sadie Coles / STANDARD (OSLO). 62k€

Isabelle Ducrot, Presque divin, je2022. Collage, pigments, crayon et bois sur papier japonais, encadré, 293 × 208 cm. Avec l’aimable autorisation : Galerie Gisela Capitain / Sadie Coles HQ / STANDARD (OSLO)

Cet ensemble d’œuvres incroyablement sensuelles et belles d’Isabella Ducrot est une véritable découverte et un véritable plaisir aux Frieze Masters de cette année. Ces collages et œuvres sur papier, représentant des personnages, des natures mortes et des motifs textiles, sont pleins de couleurs, d’énergie juvénile et d’imagination. Collectionneuse de textiles rares depuis toujours et artiste fidèle à sa vie, Ducrot n’a commencé à faire de l’art qu’à l’âge de 50 ans. Aujourd’hui, à 93 ans, ses œuvres sont largement appréciées en Italie et reconnues internationalement. Ce collage, Presque divin, jeporte les traits caractéristiques de l’œuvre de Ducrot. Les deux personnages enlacés, avec un ciel de rêve en toile de fond, nous rappellent les sentiments extatiques des retrouvailles, de l’amour, de la camaraderie et du simple bonheur de la vie – une grande sagesse que je souhaite posséder dans mes vieux jours.

Jen Liu, Nous vivons tous dans l’océan maintenant, #06, 2022-23

Encre acrylique, acrylique doré fait main, gouache acrylique et gesso sur papier, 141 × 94,5 × 4,7 cm. Présenté par Galerie des angles morts. Moins de 10 000 $

Jen Liu, Nous vivons tous dans l’océan maintenant, #062022-23. Encre acrylique, acrylique doré fait à la main, gouache acrylique et gesso sur papier, 141 × 94,5 × 4,7 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Blindspot Gallery

Je suis toujours hanté par la superbe installation cinématographique de Jen Liu La terre au fond de la mer à la dernière Biennale de Taipei – une fiction spéculative richement filmée sur la disparition des travailleuses et le monde de l’au-delà. Cette série de dessins poursuit le récit de ces femmes disparues dans un monde sous-marin, leurs corps fusionnant avec l’environnement et continuant à en faire partie. Ces figures surréalistes de femmes sont consciemment reconnectées à notre écosystème, continuant à respirer et à transmettre, donnant une continuité à la plus grande misère de la vie.

Nam June Paik, La vie est un drame, 1990

Meuble de télévision en bois, antennes de télévision, métal, peinture à l’huile, laque, bois, lecteur DVD, deux DVD, boucle 26 min 36 sec, 188 × 119 × 65 cm. Présenté par Galerie Johyun. Pas à vendre

Nam June Paik, La vie est un drame1990. Meuble de télévision en bois, antennes de télévision, métal, peinture à l’huile, laque, bois, lecteur DVD, deux DVD, boucle de 26 min 36 sec, 188 × 119 × 65 cm. Avec l’aimable autorisation de la galerie Johyun

Toutes les grandes foires se terminent par un Paik fantastique. Cette œuvre a été réalisée dans les années 1990, à la fin de la carrière de l’artiste, et elle est exceptionnelle. Le spectacle de marionnettes devant la télévision est un duo de personnages et un duo de technologie : le théâtre rencontre la télévision. Ce travail semble toujours très pertinent aujourd’hui alors que nous sommes immergés et existons entre différentes réalités – le numérique, l’analogique et l’hybride.

À propos de Xue Tan

Avec la permission de : Xue Tan et Wing Shya

Xue Tan est conservateur en chef et responsable du programme et des expositions à la Haus der Kunst de Munich, un musée public sans collection. Avant cela, elle a été la conservatrice principale fondatrice du Tai Kwun Contemporary à Hong Kong de 2015 à 2024, où elle a supervisé le programme d’exposition et établi un programme unique en direct et médiatique axé sur les nouvelles commandes.

Frieze London et Frieze Masters, du 9 au 13 octobre 2024, The Regent’s Park.

